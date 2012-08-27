Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ozone'dan oyunculara yönelik yeni fare: Xenon

6 yıl
14,3b
1
12
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ozone'dan oyunculara yönelik yeni fare: Xenon
Tam Boyutta Gör
Bilgisayar oyuncularını hedef alan fare, fare altlığı, kulaklık ve klavye gibi ekipmanlar hazırlayan Ozone, yeni faresi Xenon'u duyurdu.
Hem sağ elle hem sol elle kullanıma uygun şekilde tasarlanarak, solak oyuncuları memnun edeceğini düşündüğümüz fare, 3500 Dpi'lik Avago optik sensöre ev sahipliği yapıyor. Hassasiyet tek tuş aracılığıyla 1000 Dpi, 2000 Drpi, 3000 Dpi ve 3500 Dpi arasında ayarlanabiliyor. Hassasiyet seviyesine göre farenin üzerinde bulunan LED göstergenin rengi değişiyor.
20G hızlanma, 1.8 metre uzunluğunda örgülü kablo, altın kaplama USB konnektörü ve teflon pedler sunan farenin tuşları programlanabildiği gibi 5 farklı kullanıcı profili oluşturulabilmesine imkan tanınmış. Tüketici beğenisine göre siyah, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen farenin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 29.90 Euro.
Ozone'dan oyunculara yönelik yeni fare: Xenon
Tam Boyutta Gör
Ozone'dan oyunculara yönelik yeni fare: Xenon
Tam Boyutta Gör

http://www.ozonegaming.com/products/119-xenon Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Recharged 6 yıl
Renk seçimleri bence çok kötü.Farede tek renk siyah olmalı.Beyaz bile bir acayip geliyor bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri  6 yıl
Apple ın mouse ları daha çok hoşuma gidiyor
Tek tuşlu olması da cabası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bushways444 6 yıl
Bilgisayar oyuncularını hedef alan fare, fare altlığı, kulaklık ve klavye gibi ekipmanlar hazırlayan Ozone, yeni faresi Xenon'u duyurdu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shik4marU 6 yıl
baysan240
banamı öyle geliyor yoksa son cikan oyuncu mouse ları lamborgini temalımı ?

Katılıyorum,bence de öyle bir hava var yeni mouselarda.
Xenon'a gelirsek ben beğendim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GokhanMaths 6 yıl
Fiyatı iyi de macro tuşları fln nerde hani bunun oyunculuğu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xda-developer 6 yıl
Tipi güzelmiş valla bayağı beğendim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Raider84 6 yıl
Gayet hoşuma gitti tasarımı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baysan240 6 yıl
banamı öyle geliyor yoksa son cikan oyuncu mouse ları lamborgini temalımı ?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NoWLoadinG 6 yıl baysan240
baysan240

banamı öyle geliyor yoksa son cikan oyuncu mouse ları lamborgini temalımı ?


Hepsi de birbirine benziyor sanki gittikçe.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14254 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, Fare
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Google Nexus 7 "Safkan Android Tablet" video inceleme 6 yıl Samsung Galaxy S III nasıl üretildi? Türkçe altyazılı video 6 yıl Uygulama Haber 19. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim