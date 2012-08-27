Ozone'dan oyunculara yönelik yeni fare: Xenon

Bilgisayar oyuncularını hedef alan fare, fare altlığı, kulaklık ve klavye gibi ekipmanlar hazırlayan Ozone, yeni faresi Xenon'u duyurdu.



Hem sağ elle hem sol elle kullanıma uygun şekilde tasarlanarak, solak oyuncuları memnun edeceğini düşündüğümüz fare, 3500 Dpi'lik Avago optik sensöre ev sahipliği yapıyor. Hassasiyet tek tuş aracılığıyla 1000 Dpi, 2000 Drpi, 3000 Dpi ve 3500 Dpi arasında ayarlanabiliyor. Hassasiyet seviyesine göre farenin üzerinde bulunan LED göstergenin rengi değişiyor.



20G hızlanma, 1.8 metre uzunluğunda örgülü kablo, altın kaplama USB konnektörü ve teflon pedler sunan farenin tuşları programlanabildiği gibi 5 farklı kullanıcı profili oluşturulabilmesine imkan tanınmış. Tüketici beğenisine göre siyah, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen farenin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 29.90 Euro.



http://www.ozonegaming.com/products/119-xenon