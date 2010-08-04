Palit 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modelini duyurdu

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden biri olan Palit, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 460 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekrna kartı, yüksek bellek kapasitesine ek olarak sahip olduğu soğutucu tasarımıyla da referans modelden ayrılmayı başarıyor.

Grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlemcileri 1400MHz'de ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 2GB bellek kapasitesine sahip SLI ve 3DVision Surround teknolojilerine destek sunan kart, CUDA, PhysX ve PureVideo HD gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanan yeni model, yurt dışında 240 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.