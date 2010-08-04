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Palit 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,3b
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12
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden biri olan Palit, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 460 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekrna kartı, yüksek bellek kapasitesine ek olarak sahip olduğu soğutucu tasarımıyla da referans modelden ayrılmayı başarıyor.

Grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlemcileri 1400MHz'de ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 2GB bellek kapasitesine sahip SLI ve 3DVision Surround teknolojilerine destek sunan kart, CUDA, PhysX ve PureVideo HD gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanan yeni model, yurt dışında 240 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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zalman_1 9 yıl
kurbağa resmi gitmiş :D
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=lachesis= 9 yıl

zalman_1

kurbağa resmi gitmiş :D

iyikide gitmiş
palitten soğutmuştu valla beni
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LostPower 9 yıl
Nvida tabanlı bir ekran kartı için oldukça yüksek fiyat deymezz.. tr de bu 650 civarı olur
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...TALANCI... 9 yıl
bunlar önce gtx 470 in 2gb lik modelini çıkarsında gtx 460 hak getire!!!
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bozcan 9 yıl
gerek yok 2gb ta sonuçta 1 tane monitör var :D
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Miasmus 9 yıl
Palit orta seviye kartlarda bunu hep yapıyor. 2gb'ın neredeyse hiçbir getirisi yok çoklu monitor vs. için yapıyor herhalde. Eskiden de 2gb GTS250 vardı. Ama normal GTS250 den pek bir farklı yoktu. Bu kartların alıcısı farklı bir grup herhalde. Sadece palit çıkarır GTX460 2gb lik modeli.
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aydogdu1453 9 yıl
Hele şükür fiyatları belli oldu.Bize ne kadara mal olur acep. :)
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freemen41 9 yıl
2gb lık modeller gelmeye başladı.
peki 1gb lık modellere nazaran 2gb lıkların performans farkı nedir?
yani bu fiyat farkına değer bi performans sağlıyomu 2gb lık modeller?
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Process64 9 yıl
freemen41

2gb lık modeller gelmeye başladı.
peki 1gb lık modellere nazaran 2gb lıkların performans farkı nedir?
yani bu fiyat farkına değer bi performans sağlıyomu 2gb lık modeller?

2 Gb' lik modeller O.C yapıp, yüksek çözünürlükte daha iyi performans almak için.
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