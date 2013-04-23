Panasonic HX-A100 "Giyilebilir Aksiyon Kamerası" video inceleme (+18 Şiddet İçerir)

Genel Yayın Yönetmeni
Görüntüleme teknolojileri konusunda öncü firmalardan biri olan Japon devi Panasonic, HX-A100 model isimli kamerası ile aksiyon severlere yeni bir alternatif sunuyor. Bu videomuzda özellikle Cep telefonu ile kontrol ve canlı yayın gibi özellikleri ile öne çıkan Panasonic'in yeni nesil giyilebilir aksiyon kamerası HX-A100'ü inceliyoruz.
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Amerika'dan yazin alacagim yeni model cikarsa onuda alabilirim fiyat olarak bulamadim.
Amerika'dan alacagimi goze alarak fiyat/performans bu urun mu yoksa go pro mu almaliyim...
daha cok araba cekimi ve keyif amacli alacagim...
İnceleme videosunda ki kaliteye göre aldım desem yalan olur. Araba videosu çok hoşuma gitti. Ayrıca yolda da kullanıcam bu cihazı kimseyi taktığım yok açıkcası. Keyfi amaçlı aldım desem yeridir zaten. İnceleme videosu yaparım desem yalan olur ama günlük sokak ve otoparka gidiş-geliş videolarımı YouTube'da paylaşıcam. İnceleme videosunda ki kalite çok iyi değil ama Mesut Çevik'in araba içi çekimi çok kaliteli geldi bana. 1 hafta içinde gelir herhalde ürün elime. Detaylı videoları YouTube'da paylaşıcam.