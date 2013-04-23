Panasonic HX-A100 "Giyilebilir Aksiyon Kamerası" video inceleme (+18 Şiddet İçerir)

Görüntüleme teknolojileri konusunda öncü firmalardan biri olan Japon devi Panasonic, HX-A100 model isimli kamerası ile aksiyon severlere yeni bir alternatif sunuyor. Bu videomuzda özellikle Cep telefonu ile kontrol ve canlı yayın gibi özellikleri ile öne çıkan Panasonic'in yeni nesil giyilebilir aksiyon kamerası HX-A100'ü inceliyoruz.

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