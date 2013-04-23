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Panasonic HX-A100 "Giyilebilir Aksiyon Kamerası" video inceleme (+18 Şiddet İçerir)

6 yıl
17b
1
Video Kameralar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Görüntüleme teknolojileri konusunda öncü firmalardan biri olan Japon devi Panasonic, HX-A100 model isimli kamerası ile aksiyon severlere yeni bir alternatif sunuyor. Bu videomuzda özellikle Cep telefonu ile kontrol ve canlı yayın gibi özellikleri ile öne çıkan Panasonic'in yeni nesil giyilebilir aksiyon kamerası HX-A100'ü inceliyoruz.
 

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Deadpool1239 6 yıl en beğenilen
Mesut abi lütfen ofisi tanıtan bir video hazırlarmısın?Benim gibi birçok kişide bunu istiyor zaten :)
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talerk 6 yıl
arka sokaklardaki efektler bu kadar gerçekçi değil :)
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EzoBride 6 yıl
giriş mükemmel :D
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maho2306 6 yıl
Hadi bakalim takipteyim
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Cute Hentai 6 yıl





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apache0990 6 yıl
Arkadaslar Go Pro mu daha kaliteli bu mu ?

Amerika'dan yazin alacagim yeni model cikarsa onuda alabilirim fiyat olarak bulamadim.

Amerika'dan alacagimi goze alarak fiyat/performans bu urun mu yoksa go pro mu almaliyim...

daha cok araba cekimi ve keyif amacli alacagim...
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Cute Hentai 6 yıl apache0990
apache0990

Arkadaslar Go Pro mu daha kaliteli bu mu ?

Amerika'dan yazin alacagim yeni model cikarsa onuda alabilirim fiyat olarak bulamadim.

Amerika'dan alacagimi goze alarak fiyat/performans bu urun mu yoksa go pro mu almaliyim...

daha cok araba cekimi ve keyif amacli alacagim...

İnceleme videosunda ki kaliteye göre aldım desem yalan olur. Araba videosu çok hoşuma gitti. Ayrıca yolda da kullanıcam bu cihazı kimseyi taktığım yok açıkcası. Keyfi amaçlı aldım desem yeridir zaten. İnceleme videosu yaparım desem yalan olur ama günlük sokak ve otoparka gidiş-geliş videolarımı YouTube'da paylaşıcam. İnceleme videosunda ki kalite çok iyi değil ama Mesut Çevik'in araba içi çekimi çok kaliteli geldi bana. 1 hafta içinde gelir herhalde ürün elime. Detaylı videoları YouTube'da paylaşıcam.
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Cute Hentai 6 yıl
Cihazı demin sipariş geçtim. Gelince güzel videolar çekmeyi düşünüyorum makarasına. Umarım pişman olmam.
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capoeira_GS 6 yıl
süper bir inceleme olmuş genelde kamera gibi incelemeleri izlememm fakat bu aksiyon kamerası gerçekten çok muthiş olmuş
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Cute Hentai 6 yıl
TR'ye gelir gelmez almayı düşünüyorum bu kamerayı ama işte fiyatı yurtdışında bile 300 dolar. Burada ne kadar olur düşünmek bile istemiyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
Mesut abi memati gibi sorgusuz sualsiz sıktı adamlara.
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onur_mka 6 yıl
oldukça farklı bir inceleme olmuş teşekkürler
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Pardus Linux 6 yıl
Hoş bir cihaz olmuş fiyatıda ulaşılabilir olursa çok satabilir fakat ayarların cihazdan yapılamaması ve ve orijinal yüksek fpsli videoları bize vermemesi büyük saçmalık rahatlıkla verilebilecek özellikler bilerek kısıtlanmış gibi.
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cenkk34 6 yıl
26. saniyede vurulan kişi 43. saniyede kaybolmuş :(
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Vash The Stampede 6 yıl
aletin kulakta asılı durması aklıma star trek'i getirdi. orda da mikrofonlar -ya da iletişim cihazları- kulakta asılı duruyordu.
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asilkan_25 6 yıl
Abi bu kemarayı çok sevdin heralde ayrılamıyorsun haha..
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