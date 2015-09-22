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Panasonic akıllı yatak odası ön inceleme videosu "Sağlık, güzellik ve rahatlık..."

4 yıl
21b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon teknoloji devi Panasonic kendi geliştirdiği akıllı yatak odası konseptini tanıttı. Bu videomuzda gelişen teknolojinin nerelerde nasıl kullanılabileceğine Panasonic'in akıllı yatak odası çerçevesinde göz atıyoruz, iyi seyirler.
 

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BÖCCÜK ♂ 4 yıl en beğenilen
Yatak odasında teknolojiye karşıyım. İnsanın kendisiyle ve sevdiği ile başbaşa kaldığı bir ortam olmalı teknolojiden uzak. Meraklısına güzel fakat tasnif etmiyorum.
Yatak odasında teknolojiye karşıyım. İnsanın kendisiyle ve sevdiği ile başbaşa kaldığı bir ortam olmalı teknolojiden uzak. Meraklısına güzel fakat tasnif etmiy...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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erain 4 yıl
2 projeksiyon 1 plazmayla oda akıllanmış.
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Zenobiac 4 yıl
Akilli bir sey goremedim goren varsa soylesin.
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face1tr 4 yıl
hep aynı pozisyon, bi de bunu deneyin dediğinde akıllıdır!
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Yalandan Korkan Adam 4 yıl
Vaybe süper akıllıymış bende akıllı diyince bişey sanmıştım.
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lazurat 4 yıl
boş beleş işler. adam gibi plazma tvlerinin arkasında durup piyasadan çekilmeseydi daha doğru bi iş yapmış olurlardı.
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kadirirdem 4 yıl
herşey akıllanıyor insanlar aptallaşıyor :D ama güzel olmuş...
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OverClocK1ng 4 yıl
Benim yatak odası salak.
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arel.gr 4 yıl
sistem 24 saat aktif veya standby, watt tuketimine deginilseydi.
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destinati0n 4 yıl
Yaylı gacırayan yatağın gözünü seveyim en azından bunlar gibi adamı tembelleştirmiyor.
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