Panasonic akıllı yatak odası ön inceleme videosu "Sağlık, güzellik ve rahatlık..."

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Yatak odasında teknolojiye karşıyım. İnsanın kendisiyle ve sevdiği ile başbaşa kaldığı bir ortam olmalı teknolojiden uzak. Meraklısına güzel fakat tasnif etmiyorum.
|Yatak odasında teknolojiye karşıyım. İnsanın kendisiyle ve sevdiği ile başbaşa kaldığı bir ortam olmalı teknolojiden uzak. Meraklısına güzel fakat tasnif etmiy...
|2 projeksiyon 1 plazmayla oda akıllanmış.
|Akilli bir sey goremedim goren varsa soylesin.
|hep aynı pozisyon, bi de bunu deneyin dediğinde akıllıdır!
|Vaybe süper akıllıymış bende akıllı diyince bişey sanmıştım.
|boş beleş işler. adam gibi plazma tvlerinin arkasında durup piyasadan çekilmeseydi daha doğru bi iş yapmış olurlardı.
|herşey akıllanıyor insanlar aptallaşıyor :D ama güzel olmuş...
|Benim yatak odası salak.
|sistem 24 saat aktif veya standby, watt tuketimine deginilseydi.
|Yaylı gacırayan yatağın gözünü seveyim en azından bunlar gibi adamı tembelleştirmiyor.