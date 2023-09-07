Kahve Makinesi alırken pahalıya gerek var mı? Phillips 5400 serisi vs Coffee maker

Bu videomuzda Phillips'in fiyat performans diyebileceğimiz kahve makinesi ve yüksek fiyatlı olan ancak marifetleri bitmeyen kahve makinesini kıyasladık.

Kahve makineleri artık birçoğumuzun evine girmiş durumda. Fiyat olarak baktığımızda da gerçekten çok fazla çeşit olduğunu görebiliyoruz. Peki sadece filtre kahve içen biriyseniz pahalı cihazları almaya gerek var mı, kahvenin tadı fark ediyor mu? Bu sorunun cevabını bu videoda arıyoruz. Eğer daha çeşit çeşit kahve içmek istiyorsanız bu arada elbette daha yüksek fiyatlı olanları tercih etmeniz gerek bu video yalnızca filtre kahve özelinde çekildi. Ürünlerin likini aşağıda bulabilirsiniz.

Philips EP5447/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips HD7462/20 Kahve Makinesi