Panasonic iki yeni Full HD 3D Blu-ray DiscTM Ev Sinema Sistemi ile geliyor: Panasonic BTT755 ve Panasonic BTT350

Panasonic BTT755 ve BTT350: Full HD 3D Blu-ray DiscTM Ev Sinema Sistemleri capcanlı efektlerle dolu ses düzeniyle kusursuz gerçekliğe bir adım daha yaklaşıyor. Adeta canlı seslerle bezeli filmleri izlerken kendinizi sinema salonundaymış gibi hissediyorsunuz!

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Panasonic kısa bir süre önceiki yeni FULL HD 3D Blu-ray DiscTM Ev Sinema Sistemini piyasaya süreceğini açıkladı. Her iki sistem de PHL Reference Chroma Processor Plus ve Full HD Upsampling gibi Panasonic Blu-ray DiscTM Oynatıcılar içinbiçilmiş kaftan olan gelişmiş görüntü teknolojileriyle donanmış durumda. Bu teknolojiler sayesinde 3D görüntüler en üst düzeyde yeniden üretilirken filmin orijinal haline tamamen sadık kalınıyor.

Panasonic BTT755 ve BTT350 Blu-ray DiscTM Ev Sinema Sistemlerindeki heyecan dolu sıçrama efektleri, geliştirilmiş derinlik, göz alıcı parlaklık ve etkileyici doku gibi 3D film özellikleri kullanıcılara daha önce hiç karşılaşmadıkları güçlü ve dinamik dünyaların deneyimlerini yaşama fırsatı veriyor.

Gelişmiş ses teknolojileri, Panasonic Full HD 3D Ev Sinema Sistemleri?nin adeta gerçek denebilecek 3D görüntülerini tamamlayıcı nitelikte. Gelişmiş Bamboo Konik Hoparlör ses efektlerinin baskısından etkilenmeyen temiz vokaller üretirken, Kelton Derin Bas Hoparlörükuvvetli baslar ekliyor ve Virtual 7.1-channel Surround fonksiyonu da dinamik çevre sesleri oluşturarak 3D film izleme keyfini daha da artırıyor. Panasonic BTT755?in zarif tasarımlı hoparlörü istenmeyen akustik ekoları engelleyerek saf, yüksek kalitede ses sağlar. Yeni sinema sistemleri ayrıca, YoutubeTM videoları da dahil olmak üzere birçok servisi oturma odanıza kadar getiren VIERA CAST gibi harika ağ fonksiyonlarına da sahip.

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Bu yeni sinema sistemlerinin kablosuz yerel bağlantı özelliği sayesinde sisteminizi karmaşık kablolara ihtiyaç duymadan kolayca kurabiliyorsunuz. Cihaza entegre USB girişi veya SD kartı girişi sayesinde 2 boyutlu görüntüleri (JPEG) ve filmleri (AVCHD/MPEG2)*2 seyredebildiğiniz gibi Panasonic SDT750 video kamera ile çekilen 3D içerikleri de izleyebiliyorsunuz. Bu ve bunun gibi daha nice özellikleri ile Panasonic Ev Sinema Sistemleri, aileniz ve dostlarınız için yepyeni bir eğlence kaynağı haline geliyor.

Panasonic, bir Yeşil İnovasyon Şirketi olarak üretim yaparken önemli çevre sorunlarını da göz önünde bulunuyor. Örneğin görüntü sinyal işlemcisi olarak UniPhier adında tek bir LSI çip kullanılıyor. Bu sayede daha daha da kompakt bir tasarıma sahip olan cihazınız, enerji tüketimini azaltarak sınırlı doğal kaynakların üzerindeki yükü de hafifletiyor.

Panasonic Blu-ray DiscTM Ev Sinema Sistemleri gerek görüntü ve ses kalitesi, gerekse de internet erişimi, kullanım kolaylığı ve çevre dostluğu ile en iyi multimedia eğlencesini sizlere sunmak için büyük bir adım atıyor.

Panasonic BTT755 ve BTT350 Blu--ray DiscTM Ev Sinema Sistemlerinin Ekim ayından itibaren 1.500 TL+KDV?den başlayan fiyatlarla Türkiye?de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

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