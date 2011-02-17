Panasonic'in 2011 Viera TV ailesi hakkında bütün detaylar

Panasonic'in bu sene İngiltere'de düzenlediği ve 2011 yılı içinde kullanıma sunacağı yeni teknolojileri tanıttığı Panasonic Convention 2011'deydik. Bu videomuzda Panasonic Türkiye Viera TV Grubu Ürün Müdürü Uluç Özler'den Panasonic'in yeni Plazma ve IPS Alpha panelli yeni LCD TV modelleri hakkında bilgi alıyoruz.

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