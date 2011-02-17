Panasonic'in 2011 Viera TV ailesi hakkında bütün detaylar

Genel Yayın Yönetmeni
Panasonic'in bu sene İngiltere'de düzenlediği ve 2011 yılı içinde kullanıma sunacağı yeni teknolojileri tanıttığı Panasonic Convention 2011'deydik. Bu videomuzda Panasonic Türkiye Viera TV Grubu Ürün Müdürü Uluç Özler'den Panasonic'in yeni Plazma ve IPS Alpha panelli yeni LCD TV modelleri hakkında bilgi alıyoruz.
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Ne önerirsiniz....
yoksa benmi yanlış görüyorum...
cevap için:Mesut Çevik tşk...
youtube.com/...
video kameraların sekronu lcd de farklı plazmada farklı demekki.. tuhaf ama..
ayrıyeten plazmalar fazla elektirik tüketiyor diyenler
youtube.com/...
izlesin.. yeni teknoloji ile plazmalar lcd lerden daha az elektirik tüketmeye başladı...
Şu Burn-in ve Modül olaylarındaki doğruları sizden öğrenebilirmiyiz jaws78
Sayenizde hem biz hemde Can Bey doğrusunu öğrenir...
Böyle bir konuda kendisinin uyanıklığı ne olabilir ki ,bari açıklayın da biz de bilelim
Genelde resmi sitesinde Avrupa bölümünde 42"ler için sadece IPS yazıyor. 32 ve 37" ler için IPS Alpha olduğu özellikle belirtilmiş. Ürün kataloğunda da açık olarak yazıyordu ama hiç 42" ve IPS Alpha yazan modelini göremedim. Andy1 forum.donanimhaber.com/... mesajında fuar görüntüleri koymuştu ve büyük ekran tvlerin üzerindeki etikette IPS alpha yazıyor.
IPS Alpha yazdığı halde LG IPS panel koyması çok garip. O zaman iş panel piyangosuna döner, bir işin içinde rezil olmak var. Bir ara sizin imzanızda vardı " panel dünyasında bu tip işlerin döndüğünü bilsem tüplü tvmi daha büyük alırdım diye" ben de keşke panasonic tüplü tvmi 72 değilde 84 ekran alsaydım diyorum.
panasonic.net/...
saygılar