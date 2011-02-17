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Panasonic'in 2011 Viera TV ailesi hakkında bütün detaylar

8 yıl
72,7b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Panasonic'in bu sene İngiltere'de düzenlediği ve 2011 yılı içinde kullanıma sunacağı yeni teknolojileri tanıttığı Panasonic Convention 2011'deydik. Bu videomuzda Panasonic Türkiye Viera TV Grubu Ürün Müdürü Uluç Özler'den Panasonic'in yeni Plazma ve IPS Alpha panelli yeni LCD TV modelleri hakkında bilgi alıyoruz.


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DH Misafiri 6 yıl
PANASONİC SMART VİERA 42 LEDTV Birrrrrrrrrrrrrrrrrr Harikaaaaaaaaaaaa iyiki almışım Kesinlikle tavsiye ederim inanın pişman olmicaksınız çok keyifli bir tv görüntü ses kullanım harikaaa...:))
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DH Misafiri 7 yıl
LG SAMSUNG diye yola çoksam da bu forumdaki yorumlar ve ısrarlı yönlendirme çalışmalarından sonra bu iki markadan vazgectim. 5.000 bütçeyle daha çok film izleme ve hd ve 3d olan bir 55 inç tv almak istiyorum. Pana sharp veya Toshiba...
Ne önerirsiniz....
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bps 7 yıl
Panasonic 55vt30 eniyisidir.5.600 tl.
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serhan83fb 8 yıl
ARkadaşlar banada Panasonic plazma lazım 3200 tl lik PC VE PS3 OYNAMAK için hangi modeli önerirsiniz
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kartalaraz 8 yıl
videoda bir şey dikkatimi çekti. ilgimi çeken şey arkadaki tvlerde dalgalanma. bazılarında var bazılarında yok.. neden acaba...
yoksa benmi yanlış görüyorum...

cevap için:Mesut Çevik tşk...

youtube.com/...
video kameraların sekronu lcd de farklı plazmada farklı demekki.. tuhaf ama..

ayrıyeten plazmalar fazla elektirik tüketiyor diyenler
youtube.com/...
izlesin.. yeni teknoloji ile plazmalar lcd lerden daha az elektirik tüketmeye başladı...
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jaws78 8 yıl
Sayın Can bey bazı bilgileri doğru verirken bazı bilgileri de zamana uydurarak (ki hak veririm bu konuda kendisine)yazmıştır.Bilgisi burada benim kişiye taş çıkartır,ona lafım yok.Ama burn in veya modül olayları konusunda yanlış bilgilendirme yapmasını ya da kendince uyanık davranmasını doğru bulmuyorum.Modül ve panel arızaları en çok samsung ve sonyde çıkmakta bunu lg izlemektedir.Ayrıca karasal ,dijital karasal ,hd ve dijital yayınlar ile izlediğiniz kaynak doğrultusundaki film veya sinema,pcye veya oyun konsollarına bağladığınızda oynadığınız oyun oynama ya da film vb izleme seyirleri konusunda plasmayı geçen bir ev ürünü henüz yapılmadı o çok pahalı projeksiyon cihazları haricinde.Saygılar zamane insanları...
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step-team 8 yıl

jaws78

Sayın Can bey bazı bilgileri doğru verirken bazı bilgileri de zamana uydurarak (ki hak veririm bu konuda kendisine)yazmıştır.Bilgisi burada benim kişiye taş çıkartır,ona lafım yok.Ama burn in veya modül olayları konusunda yanlış bilgilendirme yapmasını ya da kendince uyanık davranmasını doğru bulmuyorum.Modül ve panel arızaları en çok samsung ve sonyde çıkmakta bunu lg izlemektedir.Ayrıca karasal ,dijital karasal ,hd ve dijital yayınlar ile izlediğiniz kaynak doğrultusundaki film veya sinema,pcye veya oyun konsollarına bağladığınızda oynadığınız oyun oynama ya da film vb izleme seyirleri konusunda plasmayı geçen bir ev ürünü henüz yapılmadı o çok pahalı projeksiyon cihazları haricinde.Saygılar zamane insanları...


Şu Burn-in ve Modül olaylarındaki doğruları sizden öğrenebilirmiyiz jaws78
Sayenizde hem biz hemde Can Bey doğrusunu öğrenir...

Böyle bir konuda kendisinin uyanıklığı ne olabilir ki ,bari açıklayın da biz de bilelim
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ender123 8 yıl
Bonsai hocam merhabalar ,

Genelde resmi sitesinde Avrupa bölümünde 42"ler için sadece IPS yazıyor. 32 ve 37" ler için IPS Alpha olduğu özellikle belirtilmiş. Ürün kataloğunda da açık olarak yazıyordu ama hiç 42" ve IPS Alpha yazan modelini göremedim. Andy1 forum.donanimhaber.com/... mesajında fuar görüntüleri koymuştu ve büyük ekran tvlerin üzerindeki etikette IPS alpha yazıyor.

IPS Alpha yazdığı halde LG IPS panel koyması çok garip. O zaman iş panel piyangosuna döner, bir işin içinde rezil olmak var. Bir ara sizin imzanızda vardı " panel dünyasında bu tip işlerin döndüğünü bilsem tüplü tvmi daha büyük alırdım diye" ben de keşke panasonic tüplü tvmi 72 değilde 84 ekran alsaydım diyorum.

panasonic.net/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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xbr 8 yıl
Albani'nin dikkatini çektiği ama fazla bahsetmediği plazma ile lcd arasındaki en büyük ve en önemli fark "Derinlik"tir arkadaşlar.Pioneer Kuro dahil hiçbir pdp orta-üst sınıf bir Lcd deki derinliği yakalayamaz.Tabiki bu farkı uydu yayın izlerken değil yüksek boyutlu bir Mkv yada Blu-ray Disc izlerken rahatlıkla fark edebilirsiniz.Ama albani'nin de dediği gibi önemli olan amaç,yani sizin tv'den beklentileriniz.Ben uydu yayını birde maç izlerim diyorsanız gidin bi plazma alın.Ama derseniz ki ben sürekli Mkv,Bluray izlicam bunun yanında da konsol'dan yada Pc'yi tv'ye bağlayıp oyun oynicam derseniz adresiniz Lcd.Aslında amacınız Tamamen Hd içerik ise (Teledünya Hd,Dsmart Hd,Ps3,Mkv,Bluray Disc) sakın Plazma'nın yanına yaklaşmayın "Derinlik" hissi olmadan Hd olayının tadına varamazsınız.Bu arada hem Panasonic Lcd-Led Tv hemde Sony W serisi sahibi olarak söylüyorum Panasonic Tv işinde artık kalite olarak Sony'nin tek rakibi bence.
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spaydix 8 yıl
albany kardeş ne yaptın sen öle yaw pany many tuhaf kısaltmalar :=)
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chakra 8 yıl
plasma yeniden yükselişe mi geçecek acaba.
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janrenas 8 yıl
ben evime çok araştırdıktan sonra panasonic led aldım. salonum küçük olduğundan ince ve hd uydu receiverli bi model olsun diye aldım. (sony ve samsungda da var bu özellik bazı modellerinde) şu an çok memnunum. şimdi planım sinema odası olarak planladığım odaya panasonic plasma almak. görüntü olarak o kadar farklıki ta 1 km den anlaşılır :). panasonic çok öne çıkmasada led tvde bence diğer hepsine beş basar
saygılar
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ArenaMaster 8 yıl
roportajda tepkıme suresılerı ıle ılgılı bılgı ıstemıssınız ancak bunun cevabını roportajda gorememekteyız...
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peters 8 yıl
Oldukça güzel görünüyorlar herzamanki gibi güzel röportaj olmuş.Sayenizde teklonoji hakkında bilgi sahibi oluyoruz.
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murdocklawless 8 yıl
plazma teknolojisi bence hala en iyi teknoloji. çok elektrik harcama ve burn-in problemleri de yok artık. şu an hd ready plazmam var tv'yi değiştirecek olsam yine full hd plazma alırım.
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