Panasonic'in 2011 model 3D kamera ve fotoğraf makinaları

Panasonic'in İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlediği ve 2011 yılında kullanıma sunulacak teknolojilerini aktardığı Panasonic Convention 2011'de en yeni 3 boyut destekli kamera ve fotoğraf makianalarını da deneme fırsatı bulduk. Bu videomuzda firmanın Optik Ürün Grup Müdürü Evren Köksal'dan bilgiler alıyoruz.

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