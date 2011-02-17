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Panasonic'in 2011 model 3D kamera ve fotoğraf makinaları

8 yıl
82,1b
1
Video Kameralar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Panasonic'in İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlediği ve 2011 yılında kullanıma sunulacak teknolojilerini aktardığı Panasonic Convention 2011'de en yeni 3 boyut destekli kamera ve fotoğraf makianalarını da deneme fırsatı bulduk. Bu videomuzda firmanın Optik Ürün Grup Müdürü Evren Köksal'dan bilgiler alıyoruz.


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vidoko 8 yıl
fotoğragf makinası bizden daha iyi biliyor :DD heryeri görmüş geçirmiş yahu.
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Furkán 8 yıl
Dokunmatik ekran üzerinden gerçekleştirilen De Focus özelliği oldukça güzelmiş..
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Riverside 8 yıl
Keşke o mikrofonun üzerinde veya etrafında bir yerde dh logosu olsaymış. Kimse adam neye takmış demesin basit birşey gibi görünebilir ama bu kadar başarılı işlerin yapıldığı bir yer için küçük ama önemli bir detay.
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draconist 8 yıl
LG ilkleri sever, tıpkı dünyanın ilk dokunmatik ekranlı telefonunu çıkarması gibi.
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leoz 8 yıl
lg telefonuna koydu 3d yi, panasonic halen 300 lira vererek lens alabilirsiniz diyo
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electrostatic 8 yıl
leoz

lg telefonuna koydu 3d yi, panasonic halen 300 lira vererek lens alabilirsiniz diyo


o çok büyük bir istisna.büyük firmalar kameralarına daha yeni 3D özelliği koymaya başladı.LG gereksiz bir atılım yaptı.3D yi telefona koymak gereksiz bir maliyet olur şu zamanda.çünki henüz tüketici tam benimsemedi 3D yi,izlemekle yetiniyor şuan.çekim olayı yeni yeni gelişecek.onun içinde video kameralara koyarak başlamak lazım.LG telefona koymakla kesinlikle acele etti...

bu arada sony nin kamerası çok daha güzel duruyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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