Panasonic'in 2011 model 3D kamera ve fotoğraf makinaları

Genel Yayın Yönetmeni
Panasonic'in İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlediği ve 2011 yılında kullanıma sunulacak teknolojilerini aktardığı Panasonic Convention 2011'de en yeni 3 boyut destekli kamera ve fotoğraf makianalarını da deneme fırsatı bulduk. Bu videomuzda firmanın Optik Ürün Grup Müdürü Evren Köksal'dan bilgiler alıyoruz.
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o çok büyük bir istisna.büyük firmalar kameralarına daha yeni 3D özelliği koymaya başladı.LG gereksiz bir atılım yaptı.3D yi telefona koymak gereksiz bir maliyet olur şu zamanda.çünki henüz tüketici tam benimsemedi 3D yi,izlemekle yetiniyor şuan.çekim olayı yeni yeni gelişecek.onun içinde video kameralara koyarak başlamak lazım.LG telefona koymakla kesinlikle acele etti...
bu arada sony nin kamerası çok daha güzel duruyor.