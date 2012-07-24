Patriot'tan 180MB/sn okuma hızına ulaşabilen USB 3.0 bellek: Supersonic Rage XT

Patriot Memory, Supersonic Rage XT serisi yeni USB belleklerini duyurarak mevcut ürün gamını genişletiyor. Günümüzde standart haline gelen USB 3.0 arabirimine destek veren bellekler, 5.3 cm x 2.18 cm ve 1.1 cm ebatlarında kızaklı tasarıma sahip. Bellekler, darbelere ve neme karşı dayanıklı.



Saniyede 180 MB'a varan okuma hızına, saniyede 50 MB'a varan yazma hızına ulaşabilen belleklerde yüksek kaliteli NAND bellek yongalarının ve kontrolcünün kullanıldığı vurgulanmış. 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunan Supersonic Rage XT serisi için Patriot Memory, 5 yıl garanti veriyor. Fiyat konusunda şu an için bilgi bulunmuyor.

