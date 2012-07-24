Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Patriot'tan 180MB/sn okuma hızına ulaşabilen USB 3.0 bellek: Supersonic Rage XT

6 yıl
8,4b
1
11
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Patriot'tan 180MB/sn okuma hızına ulaşabilen USB 3.0 bellek: Supersonic Rage XT
Tam Boyutta Gör
Patriot Memory, Supersonic Rage XT serisi yeni USB belleklerini duyurarak mevcut ürün gamını genişletiyor. Günümüzde standart haline gelen USB 3.0 arabirimine destek veren bellekler, 5.3 cm x 2.18 cm ve 1.1 cm ebatlarında kızaklı tasarıma sahip. Bellekler, darbelere ve neme karşı dayanıklı.
Saniyede 180 MB'a varan okuma hızına, saniyede 50 MB'a varan yazma hızına ulaşabilen belleklerde yüksek kaliteli NAND bellek yongalarının ve kontrolcünün kullanıldığı vurgulanmış. 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunan Supersonic Rage XT serisi için Patriot Memory, 5 yıl garanti veriyor. Fiyat konusunda şu an için bilgi bulunmuyor.
Patriot'tan 180MB/sn okuma hızına ulaşabilen USB 3.0 bellek: Supersonic Rage XT
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lyridder 6 yıl
Tam aradığım şey olmuş yau...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 6 yıl
Canavar birşey olmuş. HDD'de bile 150mb'ı geçemeyince 180mb bana uçak geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 6 yıl
fena olmuş hard diskleri bile geçmiş okumada
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KanKoKan 6 yıl
Bende Patriot Supersonic Magnum 64 GB bellek var 200 MB/s okuma 120 MB/s yazma hızına sahip, yaklaşık 1 yıl önce aldıydım, yeni ürün eskisine göre yavaşlamış görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Yine de yazma hızı da biraz düşük olsa da fena değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sotoxs 6 yıl
evet portable sistem, harika fikir redoracle. sistemle birlikte prg larda taşınsa açılsa
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marseltalon 6 yıl
Yazma hızını pek beğenmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 6 yıl
Bide şunların ssd gibi sistem kurulabilen versiyonları çıksada,sistemimizi yanımızada taşıyabilsek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
andersin 6 yıl
güzel de fiyatıda güzeldir şimdi bunun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 6 yıl
sayın editörüm yanlış yazmışsınız
Saniyede 180 MB'a varan okuma hızı, saniyede 50 MB'a varan okuma hızı sunan
saniyede 50mb yazma hızı olması gerekiyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 6 yıl IceRulez
IceRulez

sayın editörüm yanlış yazmışsınız

Saniyede 180 MB'a varan okuma hızı, saniyede 50 MB'a varan okuma hızı sunan


saniyede 50mb yazma hızı olması gerekiyor

Uyarı için teşekkürler, düzelttim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8385 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, patriot memory ve usb bellek
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia Pureview 808 video inceleme "41MP Kamerası ile ilk ve tek!" 6 yıl Haftanın Menüsü: Bakalım bu hafta Donanım Haber'de neler var ? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim