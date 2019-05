Pegasus uçuş sadakat programlarına yenilik getirdi

Pegasus yeni sadakat programı Pegasus Plus’ın özellikleri ve artı avantajları ile uçuş programlarının da kurallarını değiştiriyor.

Pegasus Plus üyeleri, kullanıcı kodları ezberlemek ya da yanlarında kart taşımalarına gerek olmadan, sadece cep telefonu numaralarını kullanarak programa üye olabiliyorlar.

Pegasus’un iş ortaklıklarıyla birlikte yürütmekte olduğu sadakat programları HSBC Pegasus Kart ve Vodafone Cep Fly üyeleri de kendi programlarının fayda yapılarına ek olarak, Pegasus Plus avantajlarından da yararlanabiliyorlar.

Pegasus Plus ile Kazanmak Kolay!

Kazandırdığı anda harcatma özelliğine sahip olan Pegasus Plus’ta misafirler, hem bilet hem de ek hizmet satın alarak uçuşpuan kazanabiliyor ve bu uçuş puanları yine aynı hizmetleri kullanırken harcayabiliyorlar.

Bilet veya ek hizmet alımlarının bir bölümünü uçuş puanlarıyla bir bölümünü kredi kartları ile ödeyebilen Pegasus Plus üyeleri, kazandıkları her 1 uçuş puan karşılığında 1 TL sahibi olarak, bu birikimlerini minimum 5 TL olacak şekilde, istedikleri anda harcamaya dönüştürebiliyorlar.

Pegasus Plus üyeleri, yeni üyelikleri kapsamında 5 TL değerinde uçuş puanı ile üyeliklerine "Merhaba" diyorlar. Doğumgünlerinde 5 TL’lik uçuş puanı hediyesi sahibi olacak Pegasus Plus misafirleri,

• Koltuk seçimi

• Fazla bagaj ödemesi

• Ücretli rezervasyon uzatımı (bu fiyatı kaçırma seçeneği)

• Uçuş öncesi yemek siparişi

• Spor ekipmanı taşıma

• Evcil hayvan taşıma

gibi ek hizmet alımlarından %2 uçuş puanı kazanırken, on-line check-in işlemini üyelik bilgileri ile yapan Pegasus Plus üyeleri tek yön için iç hatlarda 2TL, dış hatlarda 2 Euro karşılığı uçuş puan kazanıyorlar.

Pegasus Plus Ailelere ve Şirket Çalışanlarına da Kazandırıyor!

Pegasus Plus üyeleri, 18 yaşını doldurmamış olan aile bireyleri için kendilerine bağlı üyelik de oluşturabiliyorlar. Bağlı üyeliklere sahip Pegasus Plus üyeleri, hem kendi uçuşlarından hem de bağlı üyelerin uçuşlarında uçuş puan kazanıp kazandıkları puanları dilediklerince harcayabiliyorlar.

Pegasus Plus, çalıştıkları iş nedeniyle sık seyahat eden firmaların personeline de kazanma fırsatı sunuyor. Sık seyahat eden çalışanlar, Pegasus Plus üyesi olup, şirketlerinin aldığı biletlerle gerçekleştirdikleri uçuşları işleyerek, uçuş puan kazananbilecek ve Pegasus Plus misafiri olarak uçmanın ayrıcalıklarını yaşayabiliyorlar.

HSBC Pegasus Kart ve Vodafone Cep Fly Üyeleri de Artarak Kazanmaya Devam Ediyor!

HSBC Pegasus Kart alanlar, alır almaz 20 TL’lik uçuş puan sahibi oluyorlar. Bu kartla yapılan her tür alışverişte %1,25 uçuş puan kazanan Pegasus Kart sahipleri, aynı kartla Pegasus Hava Yolları’ndan bilet aldıkları takdirde %1,50 uçuş puan, Pegasus Hava Yolları’yla uçuşlarından dolayı da ek %2 olmak üzere toplam %3,5 uçuş puanı elde ediyorlar.

Vodafone Cep Fly tarifesini seçen Pegasus misafirleri, bu seçimlerine paralel 10 TL’lik uçuş puan kazanmaya devam ediyorlar. Vodafone Cepfly tarifesine üye olan Pegasus misafirleri, yurt içi konuşmalarından ve SMS’lerinden %5 oranında uçuş puan sahibi olurken, Pegasus ile uçuşlarından da %2 oranında uçuş puan kazanıyorlar.

Pegasus Plus ile Harcamak da Kolay!

Pegasus Plus misafirleri, kazandıkları TL değerindeki uçuş puanları ile tekrar uçuş bileti satın alabiliyor, puanlarını uçuş öncesi yemek siparişi, koltuk seçimi, fazla bagaj ödemesi, ücretli rezervasyon uzatımı ve hatta evcil hayvan taşıma gibi ek hizmetlerde kullanabiliyor ve dilerlerse spor ekipmanlarının ve alan vergilerinin ödemelerini buradan gerçekleştirebiliyorlar.

Pegasus Plus Misafiri Nasıl Olunur?

Pegasus internet sitesi www.flypgs.com adresinden, mobil internet sitesi mobile.flypgs.com adresinden, acente ve satış ofislerinden ya da 7737’ye SMS atarak, 18 yaşını doldurmuş herkes Pegasus Plus üyesi olmaya hak kazanacak. SMS ile yapılan başvurularda, başvurunun tamamlanması için misafirlerin 1 ay içinde www.flypgs.com sitesini ziyaret ederek üyelik formunu doldurmaları ve üyeliklerini aktive etmeleri gerekmektedir.

Pegasus Plus üyeleri, üyeliğin akitif oluş tarihinden 1 ay öncesine kadar olan, gerçekleştirilmiş uçuşlarından PNR ve üyelik bilgileri ile geriye dönük puan kazanabilirler. Üyeler, üyeliklerinin aktif olduğu süre içerisinde gerçekleşmiş olması koşulu ile ise geriye dönük 6 aylık periyotta gerçekleştirdikleri uçuşların puanlarını işleyebilir. Geriye dönük puan işleme Pegasus çağrı merkezi (0 850 250 0 737) ve www.flypgs.com internet sitesinden üyelik girişi yaparak gerçekleştirebilirler.

Pegasus Plus artılarıyla ile ilgili detaylı bilgiye www.flypgs.com/plus adresinden ulaşabilirsiniz.

