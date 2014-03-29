Philips Gioco 27" 3D Monitör Video İnceleme

Haber Editörü
|En ucuz 1250 tl olur. Ama benim tahminim 1500 !!!
|Bir önceki modelini biliyorum ve baktim.. Ayakları ayni maalesef, ve sallanma yapiyor. Philips severim ama 27" modellerin ayaklarini ve çerçevesini yapamiyorlar. Bende tercihini asus MX yana kullandim. Neden i incelenmesi hic konuda sormak istiyorum?
|Tv girişi falanda olsa iyi olurdu aslında.
|"Tesimizde" kelimesi ile anlatmak istediğiniz "Testimizde" kelimesi miydi?
|900-1000 tl arası pahalı bence... O fiyata 106 ekran al 3d olmasın daha iyi bence ...
|1 - Cihaz özellikleri kımsında yazıyor (gir Philips'in sitesine)
2 - Parlama yapsaydı değinirdi diye düşünüyorum, ne de olsa kimse o parlamayı sevmez.
3 - Işık sızması bir sorundur, "bu seride ışık sızması olur" diyebileceğimiz bir şey değildir.
4 - Sallansaydı kesinlikle değinirdi, düşünsenize her masaya değdiğimizde sallanan bir monitörü... çok sinir bozucu.
|Fiyat :(
|Telefonlardaki gibi ışık sensörü koymayı neden akıl etmiyorlar. Geceleyin ekran ışığını kısıp gündüzleri açmaktan bıktım. Oda güneşli oldumu ışık miktarı %100. Akşam üstü %70 Geceleri ise %40 gibi bir durum olsa birçok kullanıcı için konforlu ve teknolojik olurdu. Telefonlarda mükemmel işleyen bu sistemi artık istiyoruz.
|Lg güzel iş çıkarmış,bu yılki 3d paneller bomba..
|Hacı daha fazla donanım incelemesi istiyoruz. Oyuncu ekipmanlarından bilgisayar bileşenlerine kadar daha kapsamlı videolar... Eskiden tüm ihtiyaçlarımızı DH'de bulabilirken şimdi yan kardeş, teknolojik gelişmeleri takip eden ve video ile sunan sitelere başvurur olduk...
|bunu alacağıma 24" kaliteli görüntü veren alırım. yaramaz.
Panel kaplaması mat mı?
Kenarlarda parlama yapıyor mu?
Işık sızması var mı?
Ayak monitörde sallanmaya neden oluyor mu?
Bunlara neden değinilmedi?
@enderc