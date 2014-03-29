Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Philips Gioco 27" 3D Monitör Video İnceleme

5 yıl
70,5b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda Philips'in şık tasarımlı 27" boyutundaki üç boyutlu monitörü Gioco'yu inceliyoruz.
Bu videomuzda Philips'in şık tasarımlı 27" boyutundaki üç boyutlu monitörü Gioco'yu inceliyoruz.
[odul=5605] 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Akstrev 5 yıl en beğenilen
Sorum şu;
Panel kaplaması mat mı?
Kenarlarda parlama yapıyor mu?
Işık sızması var mı?
Ayak monitörde sallanmaya neden oluyor mu?
Bunlara neden değinilmedi?
Sorum şu;Panel kaplaması mat mı?Kenarlarda parlama yapıyor mu?Işık sızması var mı?Ayak monitörde sallanmaya neden oluyor mu?Bunlara neden ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jin_paci 5 yıl
Site çok ağır açılıyor sayfalar foruma bile giremiyorum.
@enderc
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mattmurdock 5 yıl
En ucuz 1250 tl olur. Ama benim tahminim 1500 !!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redspawn 5 yıl
Bir önceki modelini biliyorum ve baktim.. Ayakları ayni maalesef, ve sallanma yapiyor. Philips severim ama 27" modellerin ayaklarini ve çerçevesini yapamiyorlar. Bende tercihini asus MX yana kullandim. Neden i incelenmesi hic konuda sormak istiyorum?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 5 yıl
Tv girişi falanda olsa iyi olurdu aslında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webbie 5 yıl
"Tesimizde" kelimesi ile anlatmak istediğiniz "Testimizde" kelimesi miydi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartal172 5 yıl
900-1000 tl arası pahalı bence... O fiyata 106 ekran al 3d olmasın daha iyi bence ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 5 yıl
1 - Cihaz özellikleri kımsında yazıyor (gir Philips'in sitesine)
2 - Parlama yapsaydı değinirdi diye düşünüyorum, ne de olsa kimse o parlamayı sevmez.
3 - Işık sızması bir sorundur, "bu seride ışık sızması olur" diyebileceğimiz bir şey değildir.
4 - Sallansaydı kesinlikle değinirdi, düşünsenize her masaya değdiğimizde sallanan bir monitörü... çok sinir bozucu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhanyıldız 5 yıl
Fiyat :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hbg_ant2 5 yıl
Telefonlardaki gibi ışık sensörü koymayı neden akıl etmiyorlar. Geceleyin ekran ışığını kısıp gündüzleri açmaktan bıktım. Oda güneşli oldumu ışık miktarı %100. Akşam üstü %70 Geceleri ise %40 gibi bir durum olsa birçok kullanıcı için konforlu ve teknolojik olurdu. Telefonlarda mükemmel işleyen bu sistemi artık istiyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eternity 5 yıl
Lg güzel iş çıkarmış,bu yılki 3d paneller bomba..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RoadSing3r 5 yıl
Hacı daha fazla donanım incelemesi istiyoruz. Oyuncu ekipmanlarından bilgisayar bileşenlerine kadar daha kapsamlı videolar... Eskiden tüm ihtiyaçlarımızı DH'de bulabilirken şimdi yan kardeş, teknolojik gelişmeleri takip eden ve video ile sunan sitelere başvurur olduk...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huhuq 5 yıl
bunu alacağıma 24" kaliteli görüntü veren alırım. yaramaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
04:56
Philips 276E7 monitör incelemesi "MHL'li dizi-film ustası"
44,6b izlenme · 2 yıl
04:33
GTX 1660, 2K'da oyun oynatır mı?
4,2b izlenme · 2 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,8b izlenme · 4 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,7b izlenme · 1 hf.
02:46
Tam 43-inç boyutunda | Asus'un dev oyuncu monitörünü kullandık
9,6b izlenme · 4 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
2,3b izlenme · 15 sa. yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1,5b izlenme · 1 gün
10:11
Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey
1,6b izlenme · 10 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,7b izlenme · 1 hf.
06:26
Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700
1,3b izlenme · 6 sa. yeni video
09:34
MSI GTX 1660 Gaming X | RX 590'a rakip geldi
7,8b izlenme · 2 ay
18:45
AMD FreeSync monitörde Nvidia G-Sync nasıl açılır?
6,2b izlenme · 1 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,7b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim