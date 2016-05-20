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Pico Neo: Android işletim sistemli sanal gerçeklik gözlüğü

Bağımsız olarak çalışabilen sanal gerçeklik gözlükleri, gerek maliyet gerekse taşınabilirlik açısından üreticileri zorluyor ancak farklı çözümler üretenler de mevcut.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google I/O 2016 geliştirici konferansında bütün gözler Android işletim sistemi ile çalışan Android VR adında bir sanal gerçeklik gözlüğü bekliyordu ancak beklenen olmadı. Yine de, üreticilerin başarılı projeleri hayal kırıklığını ortadan kaldıracak gibi gözüküyor.

Pico Neo

Çinli girişim Pico tarafından geliştirilen Pico Neo adındaki sanal gerçeklik gözlüğü, konsepti ile dikkat çekiyor. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde çalışan Pico Neo, donanım tarafını ayrı istasyonda, gözlük tarafını da ayrı istasyonda toplamış. Donanım özellikleri ile amiral gemi akıllı telefonlarla yarışan Pico Neo, çözünürlük olarak ise HTC Vive’yi aratmıyor.

Gözlük tarafında 2 adet 3.8 inçlik 1200x1080 piksel çözünürlükte AMOLED ekran yer alıyor. Çözünürlük, HTC Vive ve Oculus Rift gözlükleri ile aynı seviyede. 90Hz değeri ile akıcı içerik tecrübesi sunan gözlük, ayrıca ivme ölçer, jiroskop ve manyetometre sensörlerine sahip.

Donanım kısmı ise USB 3.0 Type-C bağlantısı üzerinden gözlük ile iletişim kuruyor. Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB RAM barındıran istasyon, 32GB artırılabilir belleğe sahip. 5000mAh kapasiteli batarya, QuickCharge 3.0 ile hızlı bir şekilde doluyor ve 3 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Kablosuz bağlantı için WiFi AC ve Bluetooth 4.1 standartları tercih edilmiş.

İstasyon üzerinde ayrıca Bluetooth tabanlı ve Move benzeri iki adet kontrolcü ile bir adet dokunmatik yüzeyli gamepad yer alıyor. Bunlar istasyon üzerinden şarj olabiliyor. Yine istasyona entegre iki adet kamera mevcut. Bunlar da hareket algılaması yapıyor.

20ms civarında gecikme süresi sunan Pico Neo, DriveSound 3D ve Unity 3D teknolojileri ile 360 derecelik ses deneyimi sağlıyor. Pico daha önce de aksesuar tarzında bir sanal gerçeklik gözlüğü geliştirmişti ve bu bakımdan büyük bir tecrübeye sahip. Pico Neo için bir uygulama mağazası da hazır durumda.

Ayrıca Bkz. "Evinizdeki asistanın yeni adı: Google Home"

Kullanıcıyı yoğun bir sanal gerçeklik deneyiminin içerisine sokan Pico Neo, nispeten ucuz bir fiyata sahip. 525$ ile ön siparişe başlayan gözlük, HTC Vive ve Oculus Rift gibi rakiplerinin toplam maliyeti hesaba katıldığında uygun bir fiyata sahip. Aksesuar tarzındaki gözlüklerden ise bir miktar pahalı ancak telefona bağımlılığı ortadan kaldırıyor.

 

http://www.androidauthority.com/pico-neo-stand-alone-vr-headset-693415/ Yorum Yaz
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mumak 3 yıl
donanım kısmını kasacağınıza pc den hdmı ile görüntü alacak şekilde yapsanıza şunu. hem oculus/vive pazarındanda bir nebze pay kapmış olursunuz
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Fenomenon 3 yıl
Pahalı. S820'li mi5 370$ satılıyorsa bu cihaz da 350$ civarına satılabilir.
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alemburda34 3 yıl
Az para degil biraz daha kat telefon al istersen vr da oluyor tabi bununla birebir kiyaslamak dogru degil ancak bu fiyatada kolay kolay yayginlasamaz.
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Tr@mmler 3 yıl
Gear Vr benzeri gözlüklere akıllı cihazınızı entegre etmek zorundasınız. Sürekli kullanımda telefonun gözlükte bağlı kalması gerek. Kontrol cihazı ise yok. Oculus için ise sağlam bir sistem olması gerektiği herkesin malumu ki oculus ile kıyaslanması bu anlamda biraz abes. Bunları düşününce Pico Neo bence güzel bir alternatif olmuş. Tabi yüksek fiyatını saymazsak.
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Taklitçi karşıtı 3 yıl
Gear vr vr box vb şeyler varken tutacağını hiç sanmıyorum 50 dolar daha veririm oculus alırım en azından
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gurkanse 3 yıl
ucuzmu şimdi 525$ bu cihaz için ?
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