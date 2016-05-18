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Evinizdeki asistanın yeni adı: Google Home

Dijital asistanlar mobil cihazlarımızdan çıktı ve artık evlerimize konuk olmaya başladı. Amazon Echo modelinden sonra, Google Home adındaki yeni asistan, en iyi yardımcınız olmaya geliyor.
3 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıllarda, Amazon’un Echo adındaki dijital asistanı, barındırdığı teknolojiler ile ilgi çekmişti. Amazon’un ses tanıma teknolojisi Alexa’yı temel alan Echo, kullanıcının sesli komutları üzerinden pek çok görevi yerine getirebiliyordu. Google, rakibini çıkarmakta gecikmedi.

Amazon Echo

Amazon Echo modelini kısaca hatırlamak gerekirse, yedi adet mikrofonla hem gürültü kirliliğini engelleyen hem de oda içerisinde herhangi bir noktadan sesleri çok net bir şekilde algılayabilen Echo, gerekli kelimeleri telaffuz ettiğiniz anda uyanıyor ve gerekli bilgileri araştırmaya koyuluyor. Cihaz kullanıcısının konuşma düzenini ve kelime dağarcığını öğrenerek daha detaylı aramalar ve teklifler yapabiliyor.

Mobil cihazlara bağımlı olmadığı için cihazla etkileşim ses üzerinden oluyor. Verdiğiniz komutları algılayan cihaz WiFi üzerinden internete bağlanarak araştırma yapıyor ve istediğiniz bilgileri sesli olarak size iletiyor. Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanarak da Spotify gibi kaynaklardan müzik aktarımı yapabilmeniz ve yüksek ses kalitesi ile dinleyebilmeniz mümkün. Uyumlu uygulaması ile alarm kurma veya farklı fonksiyonlar atama biri işlemler de yapabiliyorsunuz.

Google Home

Benzer bir yapıda tasarlanan Google Home, tamamen akıllı telefonlardan bağımsız olarak çalışıyor ve kablosuz ağlara bağlanarak Google hizmetlerinden her türlü elde edebiliyor. Tamamen sesli komutlara dayanan asistan, ailedeki üyeleri seslerine göre tanıyarak listesine alıyor.

Destekleyen binlerce uygulama içerisinden müzik dinleme, randevu ayarlama, WhatsApp mesajı gönderme, Uber üzerinden taksi çağırma gibi pek çok işlevi sadece sesli komutlarla halledebiliyorsunuz. Veya harita üzerinde en rahat yol güzergahını seçerek akıllı telefonunuza gönderebiliyorsunuz.

Google Home asistanının diğer bir önemli tarafı akıllı ev sistemlerinize ve kablosuz diğer ses sistemlerine hükmedebilmesi. Yine sesli komutlarla ışıkları kapatabiliyorsunuz veya Google üzerinden yaptığınız arama sonucu videoyu akıllı televizyonunuza gönderebiliyorsunuz. Google Home, verdiğiniz tüm komutları yine sesli olarak size iletiyor ve böylece yapay zeka ile aranızda bir iletişim kurulmuş oluyor. Google Home, sürekli öğrenen bir mekaniğe sahip.

Ayrıca Bkz. "Google I/O 2016 konferansında Xiaomi sürprizi"
Kendi içerisinde bir hoparlörü olan Google Home, ayrıca diğer kablosuz ses sistemlerine bağlanıyor ve onları da kontrol etmenizi sağlıyor. Google Home için henüz bir çıkış tarihi verilmesi ancak muhtemelen ülkemizde satışa sunulmayacaktır.  

http://www.engadget.com/2016/05/18/google-home-virtual-assistant/#/ Yorum Yaz
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tosh34 3 yıl en beğenilen
Harika bir ürün , insanları tembelleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar
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kadirirdem 3 yıl
Google now da kullanılabilir di bence...
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BigEng 3 yıl
E teknoloji geliştikçe yapay zeka ürünleri de gelişecek ve insanın yaptığı bir çok işi yapay zeka yerine getirecek.Bundan kaçış yok. Sonuçta biz insanların bazıları bilgiye ve teknolojiye sürekli aç. Şahsen bende insanlığın gidebileceği en son noktayı görmek isterim :D
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tosh34 3 yıl en beğenilen
Harika bir ürün , insanları tembelleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar
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Barni Moloztaş 3 yıl tosh34
tosh34
Harika bir ürün , insanları tembelleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar


Aynen .
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