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PintiPanda için süper sistem topladık | Yayın özeti

1 yıl
5,8b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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5 saatin üzerinde süren ve sistem toplamadan sohbete, oyuna kadar bir çok anın yer aldığı canlı yayınımız özet haliyle sizlerle. 5 saati kim izler diyenler için 45 dakikalık özet kaçmaz.
Topladığımız sistemin özellikleri;
Nvidia GeForce GTX 1080Ti Founders Edition 
MSI Z270 Gaming Pro Carbon
Intel 7700K İşlemci
Adata XPG M2.SSD
Adata XPG RGB LED 16 GB Bellek
Cooler Master G650M Güç Kaynağı
Cooler Master MasterLiquid Pro 120 Su Soğutma
Cooler Master MasterCase Pro 5 Nvidia Edition Kasa
WD Black 2 TB HDD

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wolwes 1 yıl en beğenilen
açıklama yanlış yazılmış pintiye elimizde kalan bileşenleri kitledik olmalıydı.
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Johan Elmander 1 yıl
7700k
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DemirAtlı 1 yıl
pinti panda kim di bu arada ?
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1 Avatar
FroLeM 1 yıl
bu pinti adama bir türlü ısınamadım teknosa mesut daha cana yakın
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imhotep_of_grudge 1 yıl
spectre ve meltdown açıklarından sonra INTEL almak izleyin anacım demektir... hâyırlı gözetlenmeler...
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- The Stig - 1 yıl
Güzel bir özet olmuş Tuna'yada yeni sistemi hayırlı olsun. Valla herkesin hayalindeki bir sistem :)
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mavizaman 1 yıl
millete bak 7700k ya burun kıvırmış.
"bekara karı boşamak kolay" derler o hesap.
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Nerevarine 1 yıl
Nasıl bir sistem topladıysa alet alışamadı yayınlarda dıkıntı çıkarıyor. Tamam pubg sıkıntılı oyun da diğer oynadığı oyunlarda mı sıkıntılı? Gerçi Cities Skylines’da sıkıntılı.


Tamam aletin suçu yok oynadığı bütün oyunlar sıkıntılı gerçekten.
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Rindaman 1 yıl
Param olsa valla bi threadrippper alacam da neyse..
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al-ozaria 1 yıl
Bu bölüm bence; gelecekte belki 10 yıl sonra Mesut Bey'in geriye dönüp baktığında emek-maliyet-zaman ve getirisi bağlamında keşke hiç yapmasaydım dediği proje-bölüm-yayınlar içinde ilk 10'a girecek bir bölüm olacaktır.
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imfatalty 1 yıl
Adama topladığınız sistem pubg'de fps drop yiyiyor ikide birde bi sıkıntı var diyor :)
Hayır ben bile yeni aldığım 1060'lı sisteme z370 anakart ve 8. nesil işlemci koyarken 1080ti yanına z270 çok saçma değilmi? adam 1 yada maksimum 2 sene sonra anakart upgrade etmek zorunda kalacak.
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filojistoN 1 yıl imfatalty
1. O PUBG'nin sıkıntısı.
2. Saçma değil. Zorunda değil.
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Kral_Jumong 1 yıl
Hocam stream yapıcak birisi için 7700k uygun mu? 4 çekirdekli işlemci hala alınır mı?
Adam o kadar oyun oynayacak keşke fe almasaydınız. Palit galax 1080ti bile alsanız daha iyiydi
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vamp 1 yıl

Ben pintipandayi bu videoda tanimstim.


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