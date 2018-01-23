PintiPanda için süper sistem topladık | Yayın özeti

5 saatin üzerinde süren ve sistem toplamadan sohbete, oyuna kadar bir çok anın yer aldığı canlı yayınımız özet haliyle sizlerle. 5 saati kim izler diyenler için 45 dakikalık özet kaçmaz.

Topladığımız sistemin özellikleri;

Nvidia GeForce GTX 1080Ti Founders Edition

MSI Z270 Gaming Pro Carbon

Intel 7700K İşlemci

Adata XPG M2.SSD

Adata XPG RGB LED 16 GB Bellek

Cooler Master G650M Güç Kaynağı

Cooler Master MasterLiquid Pro 120 Su Soğutma

Cooler Master MasterCase Pro 5 Nvidia Edition Kasa

WD Black 2 TB HDD