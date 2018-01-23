PintiPanda için süper sistem topladık | Yayın özeti

Genel Yayın Yönetmeni
5 saatin üzerinde süren ve sistem toplamadan sohbete, oyuna kadar bir çok anın yer aldığı canlı yayınımız özet haliyle sizlerle. 5 saati kim izler diyenler için 45 dakikalık özet kaçmaz.
Topladığımız sistemin özellikleri;
Nvidia GeForce GTX 1080Ti Founders Edition
MSI Z270 Gaming Pro Carbon
Intel 7700K İşlemci
Adata XPG M2.SSD
Adata XPG RGB LED 16 GB Bellek
Cooler Master G650M Güç Kaynağı
Cooler Master MasterLiquid Pro 120 Su Soğutma
Cooler Master MasterCase Pro 5 Nvidia Edition Kasa
Intel 7700K İşlemci
Adata XPG M2.SSD
Adata XPG RGB LED 16 GB Bellek
Cooler Master G650M Güç Kaynağı
Cooler Master MasterLiquid Pro 120 Su Soğutma
Cooler Master MasterCase Pro 5 Nvidia Edition Kasa
WD Black 2 TB HDD
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"bekara karı boşamak kolay" derler o hesap.
Tamam aletin suçu yok oynadığı bütün oyunlar sıkıntılı gerçekten.
Hayır ben bile yeni aldığım 1060'lı sisteme z370 anakart ve 8. nesil işlemci koyarken 1080ti yanına z270 çok saçma değilmi? adam 1 yada maksimum 2 sene sonra anakart upgrade etmek zorunda kalacak.
2. Saçma değil. Zorunda değil.
Adam o kadar oyun oynayacak keşke fe almasaydınız. Palit galax 1080ti bile alsanız daha iyiydi
Ben pintipandayi bu videoda tanimstim.