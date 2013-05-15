Pioneer A3 (XW-SMA3-K) Apple ve HTC uyumlu ses sistemi video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|arkadaşlar pıonerın dj seti de var gercekten sesi cok iyi çıkıyo hp markasını size tavsiye etmemm biz aldığımızda adamın biri hiç cızırtı çıkmaz dedi 1 gün sonra cızırtı cıktı hoporleri değiştirdikten sonra pııoner aldım ve cok memnunum zaten hayalim dj olmak pııonerın dj lik setinide alcam arkadaşlar birde djler gecede kaç para alıyolar bilmek istiyorumda
|evet arkadaşlar bunda Türkiyede bakıyorum ancak bulunmuyor ebay üzerinden getirtsem masarafı ne olur gümrük alırlarmı hediye paketi yaptırtsam ? kac paraya ma olur bilen ?
Dr.Hannibal
valla nerden geldiğine bağlıda en az kendisi kadar daha para harcıcaksın yurtdışında gelirse
|arkadaslar turkıyede varmı bundan bıde fıyatı nedır
|youtube.com/... bu cihazıda inceleseniz çok iyi olur apple ve android cihazları ile kablosuz oynatma yapabiliyor. Unutmayın bu bir av receiver cihazı üzerinde hoparlör yok tv den yada hoparlörden ses alabiliyorsunuz.
|widescreen tüplü televizyon gibi olmuş
|tarafsız şekilde ürün incelemelerinizi takdir ediyorum.
-ağır olması 3.3 kg
-ses kalitesinin duayen markaya göre az olması
-ve tasarımın kötü olması (kişiden kişiye değişir)
bu üç etkenin alım kararında etkili olacağını düşünüyorum ve bu vidyoda net bir şekilde belirtilmiş.
| Bu tür ürünlerin en iyisi Jbl On Beat Extreme modelidir .
120 watt ses gücüyle birçok 2.1 ' e kafa tutabilir. Hemen hemen hepsinden daha iyi ses kalitesine sahiptir . Bağlantı özellikleri çok gelişmiştir . Bluethooth , dock , aux vs çeşitli cihazlar aynı anda bağlanıp geçiş yapılabilir . Kumandası ilede bütün işlemleri 10 metreye kadar mesafeden cihazı görmese dahi yapabilirsiniz(Şarkı değiştir , eq değiştir , ses yüksekliği vb.)
Fakat fiyatı oldukça yüksek . 1500 ' e dayanan fiyatı mevcut . Fakat dinleyenlerin geneli , cihaza hayran kalıyor . Bu derece iç titreten ses duymadığını söyleyen birçok kişi mevcut.
Benzer ölçülerde olan Pioneer bunun yanında biraz sönük kalmış .
| mesut abi ebay'den htc one'ı için hoparlör almış galiba . almışkende incelemiş
s4 incelemesi ve htc one vs samsung galaxy s4 video'ları nerede kaldı mesut abi ?
edit: abi videoların sonunda kameraya bakıp hareketsiz kalıp sonra reset atmış gibi "bu videomuzda ... inceledik" demen beni kopartıyor
|Mesutt abeyy "hoparlör" . Emeğine sağlık bu arada.
|Sd kart destekli tasinabilir hoparlör varken bunu kim alir? Akilli telefonların şarjı sanki cok iyide.
|Sırf htc one ı dinlemek için girdim.
s4 incelemesi ve htc one vs samsung galaxy s4 video'ları nerede kaldı mesut abi ?
edit: abi videoların sonunda kameraya bakıp hareketsiz kalıp sonra reset atmış gibi "bu videomuzda ... inceledik" demen beni kopartıyor
-ağır olması 3.3 kg
-ses kalitesinin duayen markaya göre az olması
-ve tasarımın kötü olması (kişiden kişiye değişir)
bu üç etkenin alım kararında etkili olacağını düşünüyorum ve bu vidyoda net bir şekilde belirtilmiş.