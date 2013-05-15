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Pioneer A3 (XW-SMA3-K) Apple ve HTC uyumlu ses sistemi video inceleme

6 yıl
15,3b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda Apple AirPlay ve HTC Connect desteklerini bir arada sunan Pioneer A3 XW-SMA3-K ses sistemini inceliyoruz.
 

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avatar237 6 yıl en beğenilen
mesut abi ebay'den htc one'ı için hoparlör almış galiba . almışkende incelemiş


s4 incelemesi ve htc one vs samsung galaxy s4 video'ları nerede kaldı mesut abi ?

edit: abi videoların sonunda kameraya bakıp hareketsiz kalıp sonra reset atmış gibi "bu videomuzda ... inceledik" demen beni kopartıyor
mesut abi ebay'den htc one'ı için hoparlör almış galiba . almışkende incelemişs4 incelemesi ve htc one vs samsung galaxy s4 video'ları n...
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treamer 6 yıl
tarafsız şekilde ürün incelemelerinizi takdir ediyorum.
-ağır olması 3.3 kg
-ses kalitesinin duayen markaya göre az olması
-ve tasarımın kötü olması (kişiden kişiye değişir)
bu üç etkenin alım kararında etkili olacağını düşünüyorum ve bu vidyoda net bir şekilde belirtilmiş.
tarafsız şekilde ürün incelemelerinizi takdir ediyorum.-ağır olması 3.3 kg-ses kalitesinin duayen markaya göre az olması-ve tasarımın kötü olması (...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
beyin gücüm 4 yıl
arkadaşlar pıonerın dj seti de var gercekten sesi cok iyi çıkıyo hp markasını size tavsiye etmemm biz aldığımızda adamın biri hiç cızırtı çıkmaz dedi 1 gün sonra cızırtı cıktı hoporleri değiştirdikten sonra pııoner aldım ve cok memnunum zaten hayalim dj olmak pııonerın dj lik setinide alcam arkadaşlar birde djler gecede kaç para alıyolar bilmek istiyorumda
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Dr.Hannibal 5 yıl
evet arkadaşlar bunda Türkiyede bakıyorum ancak bulunmuyor ebay üzerinden getirtsem masarafı ne olur gümrük alırlarmı hediye paketi yaptırtsam ? kac paraya ma olur bilen ?
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eraysoylu 5 yıl Dr.Hannibal
Dr.Hannibal

evet arkadaşlar bunda Türkiyede bakıyorum ancak bulunmuyor ebay üzerinden getirtsem masarafı ne olur gümrük alırlarmı hediye paketi yaptırtsam ? kac paraya ma olur bilen ?

valla nerden geldiğine bağlıda en az kendisi kadar daha para harcıcaksın yurtdışında gelirse
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kocaman29 6 yıl
arkadaslar turkıyede varmı bundan bıde fıyatı nedır
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emre350z 6 yıl
youtube.com/... bu cihazıda inceleseniz çok iyi olur apple ve android cihazları ile kablosuz oynatma yapabiliyor. Unutmayın bu bir av receiver cihazı üzerinde hoparlör yok tv den yada hoparlörden ses alabiliyorsunuz.
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erci501 6 yıl
widescreen tüplü televizyon gibi olmuş
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treamer 6 yıl
tarafsız şekilde ürün incelemelerinizi takdir ediyorum.
-ağır olması 3.3 kg
-ses kalitesinin duayen markaya göre az olması
-ve tasarımın kötü olması (kişiden kişiye değişir)
bu üç etkenin alım kararında etkili olacağını düşünüyorum ve bu vidyoda net bir şekilde belirtilmiş.
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Golden Gate 6 yıl
Bu tür ürünlerin en iyisi Jbl On Beat Extreme modelidir .

120 watt ses gücüyle birçok 2.1 ' e kafa tutabilir. Hemen hemen hepsinden daha iyi ses kalitesine sahiptir . Bağlantı özellikleri çok gelişmiştir . Bluethooth , dock , aux vs çeşitli cihazlar aynı anda bağlanıp geçiş yapılabilir . Kumandası ilede bütün işlemleri 10 metreye kadar mesafeden cihazı görmese dahi yapabilirsiniz(Şarkı değiştir , eq değiştir , ses yüksekliği vb.)

Fakat fiyatı oldukça yüksek . 1500 ' e dayanan fiyatı mevcut . Fakat dinleyenlerin geneli , cihaza hayran kalıyor . Bu derece iç titreten ses duymadığını söyleyen birçok kişi mevcut.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Benzer ölçülerde olan Pioneer bunun yanında biraz sönük kalmış .
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avatar237 6 yıl en beğenilen
mesut abi ebay'den htc one'ı için hoparlör almış galiba . almışkende incelemiş


s4 incelemesi ve htc one vs samsung galaxy s4 video'ları nerede kaldı mesut abi ?

edit: abi videoların sonunda kameraya bakıp hareketsiz kalıp sonra reset atmış gibi "bu videomuzda ... inceledik" demen beni kopartıyor
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Discursive 6 yıl
Mesutt abeyy "hoparlör" . Emeğine sağlık bu arada.
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redloves 6 yıl
Sd kart destekli tasinabilir hoparlör varken bunu kim alir? Akilli telefonların şarjı sanki cok iyide.
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WmGMD 6 yıl
Sırf htc one ı dinlemek için girdim.
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