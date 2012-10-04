Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Piranha Business Tab 9.7 video inceleme

6 yıl
48,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ülkemizde özellikle navigasyon çözümleriyle tanınan Piranha'nın Android işletim sistemli tablet modellerinden biri olan Business Tab 9.7'i sizler için inceliyoruz

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
rtsbora 6 yıl en beğenilen
teknobiyotikte 563 liraya satılıyor.
teknobiyotik.com/...
aynı paraya 1.6 ghz çift çekirdek işlemcili, 16 gb hafızalı, andorid 4.1 işletim sistemli Dark Evo Pad 9.7" varken tercih edilmez.
teknobiyotik.com/...
teknobiyotikte 563 liraya satılıyor.teknobiyotik.com/...aynı paraya 1.6 ghz çift çekirdek işlemcili, 16 gb hafızalı, andorid 4.1 işletim sist...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idris 6 yıl
Hazır yeri gelmişken düzelteyim.

Sayın Kaan ARLI,
Videonun başında cihazın Cortex A10 mimarisinde olduğunu belirtmişsiniz.

ARM firmasının Cortex-A10 adlı bir mimarisi yoktur. Şimdiye kadar hiç olmadı belki ilerde olur.

http://www.arm.com/products/processors/cortex-a/index.php

Bahsi geçen cihazda Alwinner-A10 yada Boxchip-A10 kodlu bir SoC mevcuttur ve bu SoC Cortex A8 tasarımına sahiptir.


Çinli sitelerde satıcıların işlemci mimarisi yerine işlemci modelini yazarak müşterileri kasıtlı yada kasıtsız manipüle etmeye yönelik hareketlerine Piranha firmasıda ortak olmuş sanırım.

Ürünün tanıtımı için yaşadığınız heyecana bağlıyorum. (Eminim sizde Cortex A8 olduğunu zaten biliyordunuz. Diliniz sürçmüştür.)


Edit: Link eklendi.
Hazır yeri gelmişken düzelteyim.Sayın Kaan ARLI,Videonun başında cihazın Cortex A10 mimarisinde olduğunu belirtmişsiniz.ARM firmas...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Harici 3g desteği tam olarak ne demek ve bizim GSM operatörleri ile çalışıyormu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar bende 10inç tablet var. aldıktan sonra bir hafta zor kullandım. donma yapıyo devamlı kapanıyo. ürünü çok met ediyorlardı ama ben hiç beğenmedim. servis yönündende söylendiği gibi değil. çok zayıf!! bence başka markalarada bakın..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
piranha ürünlerini almayın. benim garantiye gönderdiğim tablet pc kayboldu ve hiç bir piranha yetkilisi ilgilenmiyor. piranha şirketi ortaklarından tuğrul bey'e ilettim durumu o bile ilgilenmiyorki elemanları ilgilensin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
PRAKTICA TP10 HD 3G ANDROİD 4.0 TABLET PC Tablet pc yi de inceleyebilirmisiniz... güzel bir alete benziyo. performansını merak ediyorum.. bu incelemeyi yapsa yapsa kaan arlı yapar diyorum... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Türkuaz 6 yıl
Fena değilmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bordo38 6 yıl
o televizyonun markası modeli nedir lütfen söylermisiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idris 6 yıl
Hazır yeri gelmişken düzelteyim.

Sayın Kaan ARLI,
Videonun başında cihazın Cortex A10 mimarisinde olduğunu belirtmişsiniz.

ARM firmasının Cortex-A10 adlı bir mimarisi yoktur. Şimdiye kadar hiç olmadı belki ilerde olur.

http://www.arm.com/products/processors/cortex-a/index.php

Bahsi geçen cihazda Alwinner-A10 yada Boxchip-A10 kodlu bir SoC mevcuttur ve bu SoC Cortex A8 tasarımına sahiptir.


Çinli sitelerde satıcıların işlemci mimarisi yerine işlemci modelini yazarak müşterileri kasıtlı yada kasıtsız manipüle etmeye yönelik hareketlerine Piranha firmasıda ortak olmuş sanırım.

Ürünün tanıtımı için yaşadığınız heyecana bağlıyorum. (Eminim sizde Cortex A8 olduğunu zaten biliyordunuz. Diliniz sürçmüştür.)


Edit: Link eklendi.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evox10 6 yıl
__Tyler Durden__
gokhanbilginDikkatimi tabletten çok televizyon çekti marka model nedir :D
Samsung Led tv televizyon.Bu arada Kaan Arlının incelemelerini izlerken bi gün sızıp kalacağım:)Bence fiyatına göre iyi bir tablet yapmış Piranha. Özellikle hdmi çıkışı,gamepad bağlanabilmesi,harici diskteki dosyaları okuyabilmesi büyük artıları.

valla ben bu kaan arlı izlerken uyudum herif hipnoz ediyo heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baris_55 6 yıl
walkererdem
para için öyle dandik malzemeleri iyiymiş gibi anlatıyorsunuz ya pes diyorum ! ! !

sen daha vitaminken bu adamlar programcılığa giriş yapıyorlardı.
:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miyamoto Musashi 6 yıl
rtsbora
teknobiyotikte 563 liraya satılıyor.http://www.teknobiyotik.com/notebook-laptop-dizustu/tablet/piranha-business-tab-9-1-4-ghz-cortex-islemcili-android-4-os-1gb-ddr3-ram-8gb-hafiza-ips-ekranli-9-7-tablet-pc-siyah.htmlaynı paraya 1.6 ghz çift çekirdek işlemcili, 16 gb hafızalı, andorid 4.1 işletim sistemli Dark Evo Pad 9.7 varken tercih edilmez.http://www.teknobiyotik.com/notebook-laptop-dizustu/tablet/dark-evopad-r9720-cift-cekirdekli-9-7-1024x768-ips-ekranli-16gb-android-4-1-os-wifi-tablet-bilgisayar.html

Diğerinde gps varmı? sitede ikisinin özelliklerindede gps yazmıyor ama piranada olduğunu incelemede gördük. Gps diğerinde yok ise bu bir avantajdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheDifferance 6 yıl
hiç gerek yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,2b izlenme · 2 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,8b izlenme · 23 sa. yeni video
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim