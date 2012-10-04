Piranha Business Tab 9.7 video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|Harici 3g desteği tam olarak ne demek ve bizim GSM operatörleri ile çalışıyormu
|arkadaşlar bende 10inç tablet var. aldıktan sonra bir hafta zor kullandım. donma yapıyo devamlı kapanıyo. ürünü çok met ediyorlardı ama ben hiç beğenmedim. servis yönündende söylendiği gibi değil. çok zayıf!! bence başka markalarada bakın..
|piranha ürünlerini almayın. benim garantiye gönderdiğim tablet pc kayboldu ve hiç bir piranha yetkilisi ilgilenmiyor. piranha şirketi ortaklarından tuğrul bey'e ilettim durumu o bile ilgilenmiyorki elemanları ilgilensin.
|PRAKTICA TP10 HD 3G ANDROİD 4.0 TABLET PC Tablet pc yi de inceleyebilirmisiniz... güzel bir alete benziyo. performansını merak ediyorum.. bu incelemeyi yapsa yapsa kaan arlı yapar diyorum... :)
|Fena değilmiş
|o televizyonun markası modeli nedir lütfen söylermisiniz
| Hazır yeri gelmişken düzelteyim.
Sayın Kaan ARLI,
Videonun başında cihazın Cortex A10 mimarisinde olduğunu belirtmişsiniz.
ARM firmasının Cortex-A10 adlı bir mimarisi yoktur. Şimdiye kadar hiç olmadı belki ilerde olur.
http://www.arm.com/products/processors/cortex-a/index.php
Bahsi geçen cihazda Alwinner-A10 yada Boxchip-A10 kodlu bir SoC mevcuttur ve bu SoC Cortex A8 tasarımına sahiptir.
Çinli sitelerde satıcıların işlemci mimarisi yerine işlemci modelini yazarak müşterileri kasıtlı yada kasıtsız manipüle etmeye yönelik hareketlerine Piranha firmasıda ortak olmuş sanırım.
Ürünün tanıtımı için yaşadığınız heyecana bağlıyorum. (Eminim sizde Cortex A8 olduğunu zaten biliyordunuz. Diliniz sürçmüştür.)
Edit: Link eklendi.
__Tyler Durden__gokhanbilginDikkatimi tabletten çok televizyon çekti marka model nedir :DSamsung Led tv televizyon.Bu arada Kaan Arlının incelemelerini izlerken bi gün sızıp kalacağım:)Bence fiyatına göre iyi bir tablet yapmış Piranha. Özellikle hdmi çıkışı,gamepad bağlanabilmesi,harici diskteki dosyaları okuyabilmesi büyük artıları.
valla ben bu kaan arlı izlerken uyudum herif hipnoz ediyo heralde
walkererdem
sen daha vitaminken bu adamlar programcılığa giriş yapıyorlardı.
:)
rtsbora
Diğerinde gps varmı? sitede ikisinin özelliklerindede gps yazmıyor ama piranada olduğunu incelemede gördük. Gps diğerinde yok ise bu bir avantajdır.
|hiç gerek yok
teknobiyotik.com/...
aynı paraya 1.6 ghz çift çekirdek işlemcili, 16 gb hafızalı, andorid 4.1 işletim sistemli Dark Evo Pad 9.7" varken tercih edilmez.
teknobiyotik.com/...
Sayın Kaan ARLI,
Videonun başında cihazın Cortex A10 mimarisinde olduğunu belirtmişsiniz.
ARM firmasının Cortex-A10 adlı bir mimarisi yoktur. Şimdiye kadar hiç olmadı belki ilerde olur.
http://www.arm.com/products/processors/cortex-a/index.php
Bahsi geçen cihazda Alwinner-A10 yada Boxchip-A10 kodlu bir SoC mevcuttur ve bu SoC Cortex A8 tasarımına sahiptir.
Çinli sitelerde satıcıların işlemci mimarisi yerine işlemci modelini yazarak müşterileri kasıtlı yada kasıtsız manipüle etmeye yönelik hareketlerine Piranha firmasıda ortak olmuş sanırım.
Ürünün tanıtımı için yaşadığınız heyecana bağlıyorum. (Eminim sizde Cortex A8 olduğunu zaten biliyordunuz. Diliniz sürçmüştür.)
Edit: Link eklendi.