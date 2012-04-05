Plantronics BackBeat Go kulak-içi kulaklıkları kablosuz zengin stereo ses keyfi sunuyor

Ses ekipmanları konusunda lider firmalardan Plantronics, bugüne kadar ki en hafif ve kablosuz kulakiçi kulaklık modelinin duyurusunu yaptı.





BackBeat GO adlı kulak-içi model Bluetooth bağlantısı ile kablo bağımlılığını ortadan kaldırırken küçük boyutları ve hafifliği ile dikkat çekiyor.





Kablo üzeri kontrolleri ile taşınabilir medya oynatıcılarında, gürültü azaltıcı mikrofonu ile de akıllı telefon ve tabletlerde zengin bir stereo ses tecrübesi sunuyor.





Kulaklığın ağırlığı sadece 13 gram. Dahili bataryası ile 4.5 saate kadar dinleme veya konuşma, 10 saate kadar da bekleme süresi sunuyor. A2DP uyumluluğu, yankı önleyici ve gürültücü azaltıcı sistem diğer özellikleri arasında.





BackBeat GO, ABD çapında Amazon, BestBuy, AT&T, RadioShack ve Plantronics üzerinden 100$ karşılığında satışa sunuldu.