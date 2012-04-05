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Plantronics BackBeat Go kulak-içi kulaklıkları kablosuz zengin stereo ses keyfi sunuyor

7 yıl
7,9b
1
56
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ses ekipmanları konusunda lider firmalardan Plantronics, bugüne kadar ki en hafif ve kablosuz kulakiçi kulaklık modelinin duyurusunu yaptı.

BackBeat GO adlı kulak-içi model Bluetooth bağlantısı ile kablo bağımlılığını ortadan kaldırırken küçük boyutları ve hafifliği ile dikkat çekiyor.

Kablo üzeri kontrolleri ile taşınabilir medya oynatıcılarında, gürültü azaltıcı mikrofonu ile de akıllı telefon ve tabletlerde zengin bir stereo ses tecrübesi sunuyor.

Kulaklığın ağırlığı sadece 13 gram. Dahili bataryası ile 4.5 saate kadar dinleme veya konuşma, 10 saate kadar da bekleme süresi sunuyor. A2DP uyumluluğu, yankı önleyici ve gürültücü azaltıcı sistem diğer özellikleri arasında.

BackBeat GO, ABD çapında Amazon, BestBuy, AT&T, RadioShack ve Plantronics üzerinden 100$ karşılığında satışa sunuldu.

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Cartoon 5 yıl
Öküz alınır o paraya.
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TIRTILL 6 yıl
selamlar. ürünü aldım samsung galaxt note'de radyo dinlemeyi umuyorum ama radyoyu açıncı kulaklık istiyor, jackli kulaklık takıp yinede bu kulaklıktan dinleyim dedim ama jacki taktığım kulaklığa gidiyor ses sadece bluetooth kulaklığa gitmiyor. bu kulaklık ile radyo dinlemenin bir yolu var mı?
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Kullanıpta memnun olan var mı beyler ?
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_extreme_ 6 yıl TIRTILL
TIRTILL

selamlar. ürünü aldım samsung galaxt note'de radyo dinlemeyi umuyorum ama radyoyu açıncı kulaklık istiyor, jackli kulaklık takıp yinede bu kulaklıktan dinleyim dedim ama jacki taktığım kulaklığa gidiyor ses sadece bluetooth kulaklığa gitmiyor. bu kulaklık ile radyo dinlemenin bir yolu var mı?

Bu kulaklık ile sadece netten radyo dinleyebilirsiniz.
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seyda07 6 yıl
Bu ürünü 2 telefonla eslestirirken sorun yaşıyorum pratik bir çözüm bilen arkadaşımız yardimci olabilirni Teşekkürler
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IRoN 6 yıl
Benim kulaklığın incelemesini yaptığım başlığına bir arkadaş hepsiburada.com da satıldığını yanlış. Fiyat 140 TL imiş .2 sene garantili.
Patronuma dün sipariş verdik, yarın gelir sanırım.

Saygılarımla.
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k-edi 6 yıl
Kulaklik sahaneydi.dun rusyadan bir dostum geldi onda vardi.ses kalitesi falan sahaneydi.
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BirazUye 6 yıl
Nereden Satın alabiliriz ki bunu
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kımyasal 6 yıl
Ben farkli bir model kullaniyoru. Plantronic in.yalniz kagitta yazan batarya.kullanieken bir tutmuyor
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-Pisagor- 6 yıl
Ses kalitesini test etmeden yorum yapamam ama 100 $ çok uçuk rakam ya
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yusufd84 6 yıl
Aslında güzele ve kaliteliye benziyor. Sennheiser mm200 modeliyle kiyaslayip ona göre alacağım...
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eseslisemih26 6 yıl yusufd84
yusufd84

Aslında güzele ve kaliteliye benziyor. Sennheiser mm200 modeliyle kiyaslayip ona göre alacağım...

mm200 modelini araştırmıştım zamanında çekim sorunu var deniyordu ara ara kesilmeler yaşanıyormuş elinizi üstüne koyduğunuzda falan.ben mm200 e o kadar para vermem çünkü en az 2 yıl önceki teknoloji .
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neilsonqt 6 yıl
arkadaşlar A2DP olması harika..inanılmaz ses kalitesi sunuyor.yüksek sesi cıkıyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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yusufd84 6 yıl
ben de almak istiyorum amazon üzerinden bu aletler getirilemiyor başka bir site var mı alabileceğim. ayrıca ben tableti aldım alalı kablosuz stereo kulaklık arıyorum ama bir türlü bulamadım. çoğunluk telefon odaklı. bu markanın 903+ modeli var fakat onun da şarzı konusunda emin olamadım, senheiser'ın ise fiyatı çok yüksek geldi. 200 liralık bütçeye göre önerebileceğiniz en iyi ürün bu mudur. şarz süresi ve ses kalitesi önemli. 903+ kullanan oldu mu? lütfen görüşlerinizi eksik etmeyin.
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muazcabir 7 yıl
arkadaşlar A2DP olması harika..inanılmaz ses kalitesi sunuyor.yüksek sesi cıkıyor..A2DP özellik olan 3 adet kulaklık kullandım ve harika ses kalitesi vardı..türkiyeye gelirse kesinlikle bunu alıcam çok ilnginç bir yapısı var.....birazda şarj konusunda eğilselerdi harika olucaktı...
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zerocontrol 7 yıl
Böyle bir teknoloji için 100 dolar şimdilik çok gözükebilir ama ilerde daha makul fiyatlarda olucaktır
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