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Plantronics'ten 7.1 kanal ses destekli oyuncu kulaklığı: GameCom 777

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyunculara özel komponentler hazırlayan Plantronics firması, GameCom 777 adını verdiği, 7.1 kanal ses destekli yeni kulakığını satışa sunuyor. 7.1 kanal sanal çevresel ses destei sunan ve hem Dolby Headphone hem de Dolby ProLogic IIx teknolojilerine verdiği destek ile oyunculara daha gelişmiş ses deneyimi yaşatacağı belirtilen kulaklık agresif tasarımıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Ordu standartlarındaki özel tasarımı ile çevresel etkilere dayanıklı olduğu belirtilen kulaklıkta, olası "ter" sorunlarına karşı açık-kulak yapısına yer verilerek uzun süreli kullanımlardaki en yüksek komforun elde edilmesi hedefleniyor.

Gürültü engelleme özelliğine sahip telekobik mikrofonu ile oyun için sesli görüşmelere olanak tanıyan GameCom 777, çevresel sesleri tak ve kullan formundaki Dolby USB ses kartı ile sağlıyor. Ay sonuna doğru satışa sunulması beklenenen Plantronics GameCom 777'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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daysleeperxp 8 yıl
Evet kullanım sonrası deneyimim: Başarısız
Stereo sese eko katmışlar o kadar, 5.1 ya da 7.1 gibi bir deneyim söz konusu değil, seslerde ön ve arka ses ayrımını kesinlikle hissetmiyorsunuz, sadece sanki daha geniş bir alandaymışsınız gibi bir yankı vermişler o kadar. Stereo dinlemek daha başarılı çünkü sanal çevresel ses modunda stereo duygusu da azalıyor.
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daysleeperxp 8 yıl
Plantronics Gamecom 777 modeli bugün elime geçti, 171 liraya aldım, 7.1 ses şimdilik pek birşey anlamadığımı söyleyebilirim.
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onno92 9 yıl
Beyerdynamic kaca geldi
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venom88 9 yıl
200 eurodan aşağı olçanı sanmıyorum.
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onno92 9 yıl
Bu kulaklık çıkalı bayağı olmuyor mu :S Ben mi bir şey kaçırıyorum. Hatta bende var işte bundan :S
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acbold 9 yıl
Plantronics kulaklıklar dğerlerine oranla daha ucuz diye hatırlıyorum. pahalı demişsiniz ama
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disorderpunk 9 yıl
Plantronics DSP 500. 5-6 sene oldu (belkı daha da fazla) hala ilk günki gibi duruyor ve en iyi ses aldığım kulaklığım. Plantronics kalitesi gerçekten çok yüksek.
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Batuist 9 yıl
şekil itibari ile oldukça hoş görünüyor...
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tahir40 9 yıl
Eminim 7.1 kalite bi ses sistemi fiyatından aşağı olmaz şu ufacık kulaklık :) Bi şeyin üstüne 'oyuncular için' ya da 'ordu zımbırtısı kalitesinde'(her ne kadar böyle deyince benim gözümün önüne 2.dünya savaşından kalma,şişip ateş almayan G3'ler ve ordu kalitesinde yemekler(!) geliyorsa da...) yazıyorlarsa kesin kazık bi fiyata kaktırcaklar demektir :)
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