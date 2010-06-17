Plantronics'ten 7.1 kanal ses destekli oyuncu kulaklığı: GameCom 777

Oyunculara özel komponentler hazırlayan Plantronics firması, GameCom 777 adını verdiği, 7.1 kanal ses destekli yeni kulakığını satışa sunuyor. 7.1 kanal sanal çevresel ses destei sunan ve hem Dolby Headphone hem de Dolby ProLogic IIx teknolojilerine verdiği destek ile oyunculara daha gelişmiş ses deneyimi yaşatacağı belirtilen kulaklık agresif tasarımıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Ordu standartlarındaki özel tasarımı ile çevresel etkilere dayanıklı olduğu belirtilen kulaklıkta, olası "ter" sorunlarına karşı açık-kulak yapısına yer verilerek uzun süreli kullanımlardaki en yüksek komforun elde edilmesi hedefleniyor.

Gürültü engelleme özelliğine sahip telekobik mikrofonu ile oyun için sesli görüşmelere olanak tanıyan GameCom 777, çevresel sesleri tak ve kullan formundaki Dolby USB ses kartı ile sağlıyor. Ay sonuna doğru satışa sunulması beklenenen Plantronics GameCom 777'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.