Bilgisayarda Shift tuşu hangisi (klavyede nerede) ne işe yarar?

Modern bilgisayar klavyelerinde Shift tuşu, yalnızca büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmanın ötesinde amaçlara hizmet eden önemli bir tuştur. Özellikle yeni laptop kullanıcıları shift tuşu ne demek, bilgisayarda shift tuşu ne işe yarar, klavyede nerededir merak ediyor. Shift tuşunun görevi, yeri ve sıkça kullanılan klavye kısayolları burada.

Shift tuşu nedir, ne işe yarar 🧐 Tam Boyutta Gör Shift tuşu, Ctrl ve Alt tuşları gibi klavyedeki değiştirici tuştur. Laptopta shift tuşu, büyük harf ve diğer alternatif üst karakterleri yazmak için kullanılır. Basılı tutulduğunda işlevini gerçekleştirir. Shift tuşu, tek bir büyük harf yazılması gerektiğinde kullanılabildiği gibi, klavyede üstteki sayı tuşlarını bir sembolü dönüştürmek için de kullanılır. Örneğin; Shift tuşuna basılı tutarak A tuşuna basarsanız büyük A harfi oluşur. Shift ile 1 rakamına bastığınızda ünlem işareti yazılır. Shift tuşu, QWERTY klavyelerde ikinci en büyük tuştur. Diğer değiştirici tuşların aksine Apple Mac bilgisayar klavyelerinde de bulunur ve PC ile aynı işlevi görür.

Klavyede Shift tuşu nerededir ⌨️ Tam Boyutta Gör Q klavyede Shift tuşu hangisidir, nerede bulunur? sıkça merak edilir. Shift tuşu, klavyenin hem sol hem de sağ tarafındadır. Sol tarafta Caps Lock tuşunun altında, Ctrl tuşunun üstündedir. Sağ tarafta Enter tuşunun altındadır. Shift işareti, telefonda da harflerin en solunda yer alır. Shift tuşu genellikle yukarıyı gösteren ok (⇧) sembolü ile gösterilir.

Shift tuşu ile birlikte kullanılan kısayollar ⬆️ Tam Boyutta Gör Shift tuşu, yalnızca büyük harf yazmak, özel karakterleri çıkarmak için kullanılmaz. Shift tuşu ile PC kapatma, silinen dosyaları geri getirme ve fazlası yapılabilir. İşte Shift tuşu ile yapılan kısayollar: Shift + Rakamlar: Özel sembolleri çıkarır

Shift + Harf: Harfi büyük yazar

Shift + Delete: Seçilen dosyayı geri dönüşüm kutusuna göndermeden kalıcı siler.

Shift + F10: Seçilen dosyanın sağ tuş menüsünü açar.

Shift + F12: Belgeyi kaydeder.

Shift + Ok tuşları: Birden fazla dosyayı seçer.

Shift + Insert: Panodan metin yapıştırır.

Ctrl + Shift + Esc: Görev Yöneticisi’ni açar.

Klavyede olmayan semboller nasıl yapılır? 2 yıl önce eklendi

Shift tuşu çalışmıyor, ne yapmalıyım 💡 Shift tuşu çalışmıyor, basılı kaldı vb. sorunlar Monster ve Lenovo özelinde olmamakla birlikte, hemen her Windows 10/11 PC’de yaşanabiliyor. Peki, laptop klavyede shift tuşu çalışmıyorsa ne yapılmalıdır? Fiziksel hasar olup olmadığını kontrol edin

Bilgisayarı yeniden başlatın

Klavye ayarlarınızı (Filtre tuşu) kontrol edin

Klavye sürücülerini güncelleyin veya yeniden yükleyin.

Donanım ve Aygıtlar Sorun Gidericisi’ni çalıştırın.

Klavye sorun gidericisini çalıştırın.

Bir antivirüs programı ile tarama yapın.

Shift tuşunu ekran klavyesinde test edin.

Shift Tuşu, Windows ve Mac klavyelerde sembollere erişmenin en hızlı yoludur ancak işleri hızlandıran başka faydalı işlevleri de vardır. Burada Shift tuşu ile birlikte kullanılan kısayolları öğrenebilirsiniz. Yeni laptop kullanıcıları da Shift tuşu ne demek, ne işe yarar, klavyede nerede bulunur, hangi tuştur gibi soruların yanıtını bulabilir.

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