Pny'dan kancalı tasarıma sahip USB bellek: Transformer Attaché

Pny Technologies, kancalı yeni USB bellek serisinin duyurusunu gerçekleştirdi. Firmanın ''Transformer Attaché'' olarak isimlendirdiği USB bellek serisi, 47.7 mm x 13.9 mm x 4.5 mm ebatlarında ve 8.78 gram ağırlığında paslanmaz çelik tasarıma sahip. Suya ve toza dayanıklı olduğu dile getirilen USB belleklerin üzerindeki kanca taşıma kolaylığı sağlıyor.



4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine yer verilen USB bellekler USB 2.0 arabirimini kullanıyor. 4GB ve 8GB'lık versiyon, 8MB/sn yazma hızı, 24MB/sn okuma hızı sunarken, 16 GB ve 32 GB'lık versiyon için yazma hızı 10MB/sn, okuma hızı 32 MB/sn olarak açıklanmış.



Pny'ın 5 yıllık garanti kapsamında satışa sunmayı planladığı USB belleklerin fiyatı konusunda ise bilgi bulunmuyor.

