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Pny'dan kancalı tasarıma sahip USB bellek: Transformer Attaché

6 yıl
8,3b
1
16
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Pny'dan kancalı tasarıma sahip USB bellek: Transformer Attaché
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Pny Technologies, kancalı yeni USB bellek serisinin duyurusunu gerçekleştirdi. Firmanın ''Transformer Attaché'' olarak isimlendirdiği USB bellek serisi, 47.7 mm x 13.9 mm x 4.5 mm ebatlarında ve 8.78 gram ağırlığında paslanmaz çelik tasarıma sahip. Suya ve toza dayanıklı olduğu dile getirilen USB belleklerin üzerindeki kanca taşıma kolaylığı sağlıyor.
4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine yer verilen USB bellekler USB 2.0 arabirimini kullanıyor. 4GB ve 8GB'lık versiyon, 8MB/sn yazma hızı, 24MB/sn okuma hızı sunarken, 16 GB ve 32 GB'lık versiyon için yazma hızı 10MB/sn, okuma hızı 32 MB/sn olarak açıklanmış.
Pny'ın 5 yıllık garanti kapsamında satışa sunmayı planladığı USB belleklerin fiyatı konusunda ise bilgi bulunmuyor.
Pny'dan kancalı tasarıma sahip USB bellek: Transformer Attaché
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aspirin_00 6 yıl
anahtarlık olur :D
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jovanovic 6 yıl
Fiyatlardan haber verin siz... [>:]
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E_Aydin35 6 yıl
Birçok etkileyici,egzotik farklı tasarımlara sahip albenisi olan usb bellekler var buradada, güzel bir tasarım ve şekil içine sokulmuş USB bellek, yani Türkiye'de bulunurmu bilmem ama bulursam ve uygun geirse alırım :)
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alpa07 6 yıl
Boynuna asanlarda olabilir.
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suluuguru 6 yıl
Bizim millet bunu doğrudan kemerine takar bunu.
Yanına 8-10 anahtar ile bir de çakı eklerler.
Tam bizlik olmuş.
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ugacomtr 6 yıl
Ben çok beğendim. Metalik olması ve anahtarlığa takılıp sağlam olması alınabilirliğini arttırıyor. Fiyat aralığı düşük olursa düşünebilirim.
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Alcatraz79 6 yıl
usb 3.0 yokmu
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marseltalon 6 yıl
hızları düşük.
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besequ868 6 yıl
çantayı bilgisayara tak !
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bondypee 6 yıl
up!
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pcheveslisi 6 yıl
güzel anahtarlık olur
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Luc4sHood 6 yıl
Şekilden şekile soktular şu usb bellekleri.
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Reddemon35 6 yıl
Nal gibi büyük yapacaklarına micro boyutta yapsalardı daha iyi olabilirdi.
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