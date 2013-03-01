















Ürettiği başarılı flaş kontrol ekipmanları ile tanınan PocketWizard, Plus X isimli yeni radyo tetikleyicisini duyurdu.

Firma tarafından duyurulan Plus X, firmanın en ucuz ve kullanımı en kolay radyo tetikleyicisi olma özelliğini taşıyor. Piyasadaki hemen hemen bütün flaş modelleri ile uyumlu olarak çalışabilen Plus X, fotoğraf makinelerinin harici flaş yuvalarına takılıyor ve flaşların ya da ışıkların makine ile senkron halinde çalışmasına ya da direkt olarak makinenin benzer bir ürün ile kablosuz olarak 500 metre mesafe içerisinde kontrol edilmesine olanak sağlıyor.

10 farklı kanala destek verebilen ve bu kanallar arasında geçiş için üzerinde kontrol tuşu yer alan cihaz, "Auto Sensing" teknolojisi sayesinde ihtiyaca göre otomatik olarak alış/veriş modu arasında geçiş yapabiliyor. Dahili anten özelliği sayesinde oldukça kompakt bir yapıda olan PocketWizard Plus X, LED durum ışığı ile bağlantı hakkında bilgi verebiliyor ve iki adet AA pil ile çalşıyor.

Amerika'da 99$ fiyat etiketi ile satılan PocketWizard Plus X'in, diğer bölgeler için piyasaya çıkış tarihi henüz belli değil.





http://www.pocketwizard.com/products/transmitter_receiver/plusx