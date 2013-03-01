Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PocketWizard, Plus X isimli yeni radyo tetikleyicisini duyurdu

6 yıl
458
1
3
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık



PocketWizard, Plus X isimli yeni radyo tetikleyicisini duyurdu

Ürettiği başarılı flaş kontrol ekipmanları ile tanınan PocketWizard, Plus X isimli yeni radyo tetikleyicisini duyurdu.
Firma tarafından duyurulan Plus X, firmanın en ucuz ve kullanımı en kolay radyo tetikleyicisi olma özelliğini taşıyor. Piyasadaki hemen hemen bütün flaş modelleri ile uyumlu olarak çalışabilen Plus X, fotoğraf makinelerinin harici flaş yuvalarına takılıyor ve flaşların ya da ışıkların makine ile senkron halinde çalışmasına ya da direkt olarak makinenin benzer bir ürün ile kablosuz olarak 500 metre mesafe içerisinde kontrol edilmesine olanak sağlıyor.
10 farklı kanala destek verebilen ve bu kanallar arasında geçiş için üzerinde kontrol tuşu yer alan cihaz, "Auto Sensing" teknolojisi sayesinde ihtiyaca göre otomatik olarak alış/veriş modu arasında geçiş yapabiliyor. Dahili anten özelliği sayesinde oldukça kompakt bir yapıda olan PocketWizard Plus X,  LED durum ışığı ile bağlantı hakkında bilgi verebiliyor ve iki adet AA pil ile çalşıyor. 
Amerika'da 99$ fiyat etiketi ile satılan PocketWizard Plus X'in, diğer bölgeler için piyasaya çıkış tarihi henüz belli değil.
 


http://www.pocketwizard.com/products/transmitter_receiver/plusx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
bu tek verici herhalde alıcısı yok dimi yani 1 alıcı 1 verici alırsak fiyatı pahalı oluyor yongnou rf 603 75 tl 1 alıcı 1 verici daha uygun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanlevent 6 yıl
ttl yok sanıyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 6 yıl hakanlevent
hakanlevent
ttl yok sanıyorum

Yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel'den Android hamlesi! 2GHz hızındaki yeni işlemci ve Android 4.2 video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim