Pokémon'lar Çoğalıyor

Pokémonlar'ı yakalamak için çalışırken artık daha çok eğleneceksiniz. Pokémon'un yeni versiyonları Black ve White, 4 Mart 2011 tarihinde 150'den fazla yeni Pokémon ve efsanevi Pokémon'lar Reshiram ve Zekrom ile sadece Nintendo DS taşınabilir el konsolları için geliyor.

Tam Boyutta Gör Pokémon serilerini yeniden tanımlayacak olan Black ve White versiyonlar, oyunun takipçileri ve yeni katılımcılar için keşfedecekleri ve keyif alabilecekleri yepyeni bir macera sunuyor. Oyunlarda yeni kahramanlar, şaşırtıcı yeni bölgeler ve lokal olarak iletişim kurmayı arttıracak yeni seçenekler yer alıyor.

Yeni macera Pokémon takipçilerinin yakından tanıdıkları Kanto ve Johto bölgelerinden uzakta yer alan Unova bölgesinde geçiyor. Bu bölge, sanayi kenti Castelia Şehri gibi bir çok aksiyon dolu yeni lokasyonu içinde barındırıyor. Oyunlarda ilk defa mevsim değişimleri yaşanıyor ve Pokémon'ların bazıları mevsimlere göre ortaya çıkıyor, buna bağlı olarak da renk ve form değiştiriyor, oyuncular bazı alanlara da mevsimlere göre girebiliyor.

Bütün bu yeniliklerin yanında, oyuncuları daha önce hiçbir yerde görmedikleri 150'den fazla yeni Pokémon ve 2 Tam Boyutta Gör tane efsanevi Pokémon; Reshiram ve Zekrom, bekliyor. Çevresini alevler içerisinde bırakabilme özelliğine sahip olan Reshiram'ın ayrıca yarattığı alevlerin ısısı ile atmosferi hareket ettirebildiği söyleniyor. Zekrom ise vücudundan elektrik üretebiliyor, uçabiliyor ve şimşek bulutları arasında kaybolabiliyor. Reshiram sadece Pokémon Black'te yakalanabilirken, Zekrom sadece Pokémon White'ta da yakalanabilecek. Oyunun başında oyuncular, erkek veya kadın eğitimcilerden seçerek başlayabilecek. Ayrıca oyuna çimen tipi Pokémon Snivy, ateş tipi Pokémon Tepig veya su tipi Pokémon Oshawott olmak üzere 3 yeni başlangıç Pokémon'u eklendi.

Pokémon Black ve White versiyonlarında, oyuncuları iki ana görev bekliyor. İlk görev; Unova bölgesindeki tüm Pokémon'ları bulmak, yakalamak ve Unova Pokedex'ini tamamlamak. Unova Pokédex'ini tamamlayabilmeleri için Black ve White versiyonlar arasında değiş tokuş yapmaları gerekiyor. Oyuncuların ikinci görevi ise Pokémon Ligi Şampiyonu olmak için bölgedeki diğer eğitmenleri yenebilmek. Pokémon'larını eğiterek onları Elit dörtlü ve Unova Şampiyonu ile yapılacak karşılaşmalara hazırlamaları gerekiyor.

Tam Boyutta Gör

Nintendo ayrıca bu yeni versiyonların çıkışı için, Reshiram ve Zekrom baskılı limitli sayıda DSi paketi üretti. Japonya'da çıktığı ilk hafta en hızlı satan Nintendo DS oyunu olan Pokémon Black ve White, 4 Mart 2011'de satışa çıkıyor. Eğlenceyi kaçırmayın!

Mistik Pokémon Celebi siz sahip olun!



Pokémon HeartGold, Soulsilver, Platinum, Diamond ve Pearl oyunları kullanıcılarını yeni versiyonların çıkışı ile bir sürpriz de bekliyor. www.nintendo.com.tr adresinde yayınlanacak tarihler arasında verilen mağazalara giden takipçiler, Mistik Pokémon Celebi'ye sahip olma imkanı yakalayacak. 7 Şubat'tan itibaren ise www.Pokémongoldsilver.com adresini takip edenler, sadece Nintendo Wi-Fi bağlantısı üzerinden sağlanacak, normalden farklı renklerde gelecek Shiny Pokémon statüsündeki efsanevi Pokémon Raikou, Entei ve Suicune'yi yakalama fırsatına sahip olacaklar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı