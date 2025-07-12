2025'in ilk yarısında öne çıkan en iyi 10 oyun

2025'in ilk yarısı dikkat çekici pek çok oyunun çıkışına sahne oldu. Assassin's Creed Shadows, Doom. The Dark Ages, Death Stranding 2 gibi merakla beklenen AAA oyunların çıktığı bu dönemde, asıl övgüyü toplayan ise Clair Obscur: Expedition 33 gibi daha sürpriz yapımlar oldu. Geneline baktığımızda 2025'in ilk yarısının oyunseverler için oldukça verimli geçtiğini söyleyebilir. Çünkü daha şimdiden yılın oyununa aday diyebileceğimiz yarım düzine oyunun çıkışına şahit olduk.
2025'in İlk Yarısında Çıkan En İyi 10 Oyun 🎮
Bu listemizde hem MetaCritic ve OpenCritic gibi platformlardaki eleştirmen puanlarını, hem de Steam gibi platformlardaki oyuncu yorumlarını göz önüne alarak, yılın en beğenilen oyunlarını derledik. İşte 2025'in ilk yarısında çıkan en iyi 10 oyun:
1️⃣ Clair Obscur: Expedition 33
- MetaCritic Puanı: 93
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Aksiyon-RPG
Clair Obscur: Expedition 33, sıra tabanlı bir RPG oyunu. Ancak oyun bu sıra tabanlı oynanışa gerçek zamanlı mekanikler de ekleyerek türe yeni bir soluk getiriyor. Oyunda, saldırı ve savunma sırasında hızlı tepki verme gerektiren aksiyonlar ve zamanlamaya dayalı dövüş mekanikleri bulunuyor. Hikâyesi de epey beğenilen Clair Obscur: Expedition 33, büyüleyici ama acımasız bir dünyada geçiyor. Bu evrende insanların öleceği yaş "Paintress" adı verilen gizemli bir figür tarafından belirleniyor. Paintress her yıl yeni bir sayı belirliyor ve o yaştaki herkes yılın sonunda ölüyor. Bu çarpık düzenin sırlarını çözmek için her yıl yeni bir sefer (expedition) düzenleniyor ama her seferinde sonuç hüsran oluyor. Clair Obscur: Expedition 33, kaderlerini kabullenmek yerine bu düzeni bozmak için bir yolculuğa çıkan 33. seferin hikâyesini anlatıyor.
2️⃣ Kingdom Come: Deliverance 2
- MetaCritic Puanı: 88
- Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S
- Tür: Aksiyon RPG
Oyunda yine Henry karakterinin gözünden 15. yüzyıl Bohemya’sına tanıklık ediyoruz. Ancak bu kez karşı karşıya kaldığımız çatışmalar daha büyük, politik entrikalar daha karmaşık ve savaşın sonuçları çok daha yıkıcı. Kingdom Come: Deliverance II, dövüş sistemini daha akıcı hâle getirerek hem yakın dövüşte hem de okçulukta daha doğal bir kontrol sunuyor. Oyunun belki de en etkileyici yanı ise rol yapma konusunda oyunculara oldukça geniş imkânlar sunuyor olması. Kingdom Come: Deliverance II, oyuncunun seçimlerinin dünyayı ve karakter ilişkilerini etkilediği çok katmanlı bir yapıya sahip.
3️⃣ Split Fiction
- MetaCritic Puanı: 91
- Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S
- Tür: Co-Op, Platform
Stüdyonun önceki oyunları gibi Split Fiction da iki kişilik bir co-op oyunu. Jumanji ve Tron gibi filmleri akıllara getiren Split Fiction'da oyuncular iki kadın yazar olan Zoe ve Mio'yu kontrol ediyor. Biri bilim-kurgu, diğer fantezi türünde eserler ortaya koyan bu iki yazar birbirlerine tamamen yabancı olsalar da hikâyelerinin iç içe geçtiği sanal bir dünyanın içine çekilince birlikte çalışmak zorunda kalıyorlar. Sanal dünyadan kaçmak ve gerçekliğe dönmek için iki kadının birlikte nasıl çalışacaklarını bulmaları ve bu deneyimden sağ çıkmak için becerilerini kullanmaları gerekiyor.
4️⃣ Death Stranding 2: On the Beach
- MetaCritic Puanı: 89
- Platformlar: PS5
- Tür: Aksiyon-RPG
Hideo Kojima'nın elinden çıkan bu tuhaf serinin yeni oyunu da oyuncuları lojistik konusunda zorlayacak maceralar barındırıyor. Hikâye ise bu kez ABD'den Avustralya'ya taşınıyor. Norman Reedus, Léa Seydoux ve Troy Baker'ın ilk oyundaki rollerini tekrarlardığı Death Stranding 2'de ekibe Elle Fanning, George Miller ve Faith Akın da katılıyor.
5️⃣ Blue Prince
- MetaCritic Puanı: 92
- Platformlar: PS5
- Tür: Aksiyon-RPG
Blue Prince'te oyuncuların, odaları sürekli değişen bir malikâneyi keşfetmesi gerekiyor. Odalar her gün sıfırlandığı için oyuncuların bir sonraki odaya geçmeden o odadaki bulmacaları çözmesi gerekiyor. Roguelike türünden beslenen Blue Prince, oyunculara verdikleri stratejik kararlarla şekillendirebilecekleri, sürekli değişen bir bulmaca sunuyor.
6️⃣ The Alters
- MetaCritic Puanı: 84
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Aksiyon-RPG, Survival
The Alters'ta oyuncular, bir uzay madencisi olan Jan Dolski'yi kontrol ediyor. Dolski'nin çeşitli görevleri yerine getirebilmek için kendisinin klonlarını yaratması gerekiyor. Ancak verdiği her karar hikâyesinin seyrini değiştiriyor. Bu yüzden oyuncuların klonlarını yaratırken doğru seçimleri yapmaları gerekiyor. Bunun ötesinde The Alters, temelde bir üs kurma ve kaynak yönetme oyunu.
7️⃣ Monster Hunter Wilds
- MetaCritic Puanı: 88
- Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S
- Tür: Aksiyon RPG
Popüler Monster Hunter serisinin bu yeni oyunu, Monster Hunter World ile Monster Hunter Rise'ın başarılı bir karışımı olarak tanımlanıyor. Wilds'ta oyuncular, kendi yarattıkları avcı karakterleriyle devasa canavaları avlamak için aksiyon dolu bir maceraya atılıyor. Oyunda dört kişiye kadar co-op modu da bulunuyor. Tek başına oynamak isteyenlere ise AI tarafından kontrol edilen üç avcı eşlik ediyor.
8️⃣ Elden Ring Nightreign
- MetaCritic Puanı: 77
- Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X
- Tür: Aksiyon-RPG
Elden Ring Nightreign, Fortnite ve PUBG benzeri battle royale oyunlarına benzer bir oynanışa sahip. Hem tek kişilik hem de üçlü ekipler hâlinde oynanabilen Nightreign'de oyuncular, gitgide daralan bir haritada mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışıyor. Nigtreign'in haritaları her seferinde rastgele oluşturulduğu için, oyuncuları her seferinde farklı bir macera bekliyor.
9️⃣ Doom: The Dark Ages
- MetaCritic Puanı: 85
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Aksiyon-RPG
DOOM: Eternal'a kıyasla biraz daha düşük bir tempoya sahip olan oyun, bu kez ateşli silahların yanına bir de kalkan ekliyor. Bu kalkan hem saldırıları engellemek için kullanılıyor, hem de fırlatabileceğiniz bir silah olarak görev görüyor. Yan görevler alabileceğiniz bir açık dünya da sunan oyun, özellikle Eternal'ın hızla temposuna ayak uyduramayanlar için çok daha iyi bir alternatif olabilir.
🔟 Mario Kart World
- MetaCritic Puanı: 86
- Platformlar: Switch 2
- Tür: Yarış, Multiplayer
Nintendo'nun en sevilen serilerinden biri olan Mario Kart'ın bu yeni oyunu, klasik Mario Kart formülünü korurken dünya genelinde oyuncuların birbirine karşı yarışabileceği çevrimiçi bir oyun deneyimi sunuyor. Mario Kart World'de oyuncular, Nintendo evreninden tanıdığımız karakterleri seçerek birbirinden renkli pistlerde yarışıyor. Yarış sırasında toplanan güçlendirmelerle rakiplere engel olunabiliyor veya hız avantajı sağlanabiliyor. Mario Kart World, hem bireysel başarıyı hem de takım oyununu ödüllendiren bir sistemle ilerliyor. Global turnuvalar, günlük görevler ve özelleştirilebilir araç seçenekleriyle oyun, uzun soluklu bir rekabet vadediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre