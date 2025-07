2025'in ilk yarısında öne çıkan en iyi 10 oyun

2025'in ilk yarısı dikkat çekici pek çok oyunun çıkışına sahne oldu. Assassin's Creed Shadows, Doom. The Dark Ages, Death Stranding 2 gibi merakla beklenen AAA oyunların çıktığı bu dönemde, asıl övgüyü toplayan ise Clair Obscur: Expedition 33 gibi daha sürpriz yapımlar oldu. Geneline baktığımızda 2025'in ilk yarısının oyunseverler için oldukça verimli geçtiğini söyleyebilir. Çünkü daha şimdiden yılın oyununa aday diyebileceğimiz yarım düzine oyunun çıkışına şahit olduk.

2025'in İlk Yarısında Çıkan En İyi 10 Oyun 🎮

Bu listemizde hem MetaCritic ve OpenCritic gibi platformlardaki eleştirmen puanlarını, hem de Steam gibi platformlardaki oyuncu yorumlarını göz önüne alarak, yılın en beğenilen oyunlarını derledik. İşte 2025'in ilk yarısında çıkan en iyi 10 oyun:

1️⃣ Clair Obscur: Expedition 33

Tam Boyutta Gör Eski Ubisoft çalışanları tarafından kurulan ve 32 kişilik küçük bir ekipten oluşan Sandfall Interactive, pek çok kişiye göre bu yılın en iyi oyununa imza attı. JRPG türüne yeni bir soluk getiren Clair Obscur: Expedition 33, türün hayranı olmayanları bile etkilemeyi başardı.

MetaCritic Puanı : 93

: 93 Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-RPG

Clair Obscur: Expedition 33, sıra tabanlı bir RPG oyunu. Ancak oyun bu sıra tabanlı oynanışa gerçek zamanlı mekanikler de ekleyerek türe yeni bir soluk getiriyor. Oyunda, saldırı ve savunma sırasında hızlı tepki verme gerektiren aksiyonlar ve zamanlamaya dayalı dövüş mekanikleri bulunuyor. Hikâyesi de epey beğenilen Clair Obscur: Expedition 33, büyüleyici ama acımasız bir dünyada geçiyor. Bu evrende insanların öleceği yaş "Paintress" adı verilen gizemli bir figür tarafından belirleniyor. Paintress her yıl yeni bir sayı belirliyor ve o yaştaki herkes yılın sonunda ölüyor. Bu çarpık düzenin sırlarını çözmek için her yıl yeni bir sefer (expedition) düzenleniyor ama her seferinde sonuç hüsran oluyor. Clair Obscur: Expedition 33, kaderlerini kabullenmek yerine bu düzeni bozmak için bir yolculuğa çıkan 33. seferin hikâyesini anlatıyor.

2️⃣ Kingdom Come: Deliverance 2

Tam Boyutta Gör 2018 yapımı Kingdom Come: Deliverance, son derece gerçekçi bir açık dünyada Orta Çağ deneyimi yaşamak isteyenlere eşsiz bir fırsat sunmuştu. Yedi yıl sonra gelen Kingdom Come: Deliverance II ise her konuda çıtayı daha yukarı çekerek çok daha etkileyici bir deneyim sunuyor.

MetaCritic Puanı : 88

: 88 Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Tür: Aksiyon RPG

Oyunda yine Henry karakterinin gözünden 15. yüzyıl Bohemya’sına tanıklık ediyoruz. Ancak bu kez karşı karşıya kaldığımız çatışmalar daha büyük, politik entrikalar daha karmaşık ve savaşın sonuçları çok daha yıkıcı. Kingdom Come: Deliverance II, dövüş sistemini daha akıcı hâle getirerek hem yakın dövüşte hem de okçulukta daha doğal bir kontrol sunuyor. Oyunun belki de en etkileyici yanı ise rol yapma konusunda oyunculara oldukça geniş imkânlar sunuyor olması. Kingdom Come: Deliverance II, oyuncunun seçimlerinin dünyayı ve karakter ilişkilerini etkilediği çok katmanlı bir yapıya sahip.

3️⃣ Split Fiction

Tam Boyutta Gör A Way Out ve It Takes Two gibi beğeni kazanan co-op oyunlarıyla tanınan Hazelight Studios, bu yıl da Split Fiction ile adından söz ettirdi.

MetaCritic Puanı : 91

: 91 Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Tür: Co-Op, Platform

Stüdyonun önceki oyunları gibi Split Fiction da iki kişilik bir co-op oyunu. Jumanji ve Tron gibi filmleri akıllara getiren Split Fiction'da oyuncular iki kadın yazar olan Zoe ve Mio'yu kontrol ediyor. Biri bilim-kurgu, diğer fantezi türünde eserler ortaya koyan bu iki yazar birbirlerine tamamen yabancı olsalar da hikâyelerinin iç içe geçtiği sanal bir dünyanın içine çekilince birlikte çalışmak zorunda kalıyorlar. Sanal dünyadan kaçmak ve gerçekliğe dönmek için iki kadının birlikte nasıl çalışacaklarını bulmaları ve bu deneyimden sağ çıkmak için becerilerini kullanmaları gerekiyor.

4️⃣ Death Stranding 2: On the Beach

Tam Boyutta Gör İlk oyunun daha iyi bir versiyonu olarak değerlendirilen Death Stranding 2: On the Beach, bizim buralarda o kadar da etkileyici bulunmadı. Ne var ki ABD'de oyun övgülere boğuluyor. Öyle ki oyunun eleştirmen puanı, Death Stranding 2'yi yılın en iyileri arasına koyuyor.

MetaCritic Puanı : 89

: 89 Platformlar: PS5

PS5 Tür: Aksiyon-RPG

Hideo Kojima'nın elinden çıkan bu tuhaf serinin yeni oyunu da oyuncuları lojistik konusunda zorlayacak maceralar barındırıyor. Hikâye ise bu kez ABD'den Avustralya'ya taşınıyor. Norman Reedus, Léa Seydoux ve Troy Baker'ın ilk oyundaki rollerini tekrarlardığı Death Stranding 2'de ekibe Elle Fanning, George Miller ve Faith Akın da katılıyor.

5️⃣ Blue Prince

Tam Boyutta Gör Oyun dünyası için bu yılın belki de en büyük sürprizi Blue Prince oldu. Çıkmadan önce neredeyse kimsenin radarında olmayan bu bağımsız oyun, pek çok kişiye göre yılın en iyi oyunları arasında yer alıyor.

MetaCritic Puanı : 92

: 92 Platformlar: PS5

PS5 Tür: Aksiyon-RPG

Blue Prince'te oyuncuların, odaları sürekli değişen bir malikâneyi keşfetmesi gerekiyor. Odalar her gün sıfırlandığı için oyuncuların bir sonraki odaya geçmeden o odadaki bulmacaları çözmesi gerekiyor. Roguelike türünden beslenen Blue Prince, oyunculara verdikleri stratejik kararlarla şekillendirebilecekleri, sürekli değişen bir bulmaca sunuyor.

6️⃣ The Alters

Tam Boyutta Gör This War of Mine ve Frostpunk gibi beğeni kazanan oyunlara imza atan 11 Bit Studios'un geliştirdiği The Alters da bu yıl övgü toplayan AA oyunlardan biri oldu.

MetaCritic Puanı : 84

: 84 Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-RPG, Survival

The Alters'ta oyuncular, bir uzay madencisi olan Jan Dolski'yi kontrol ediyor. Dolski'nin çeşitli görevleri yerine getirebilmek için kendisinin klonlarını yaratması gerekiyor. Ancak verdiği her karar hikâyesinin seyrini değiştiriyor. Bu yüzden oyuncuların klonlarını yaratırken doğru seçimleri yapmaları gerekiyor. Bunun ötesinde The Alters, temelde bir üs kurma ve kaynak yönetme oyunu.

7️⃣ Monster Hunter Wilds

Tam Boyutta Gör Monster Hunter Wilds, PC tarafında yaşadığı optimizasyon sorunları yüzünden bugün daha tartışmalı bir oyun olarak görülüyor olsa da özellikle ilk çıktığı dönemde epey beğenilmişti. PC tarafında yaşadığı bu sorunara rağmen, oyun pek çokları tarafından 2025'in en iyi yapımları arasında sayılıyor.

MetaCritic Puanı : 88

: 88 Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Tür: Aksiyon RPG

Popüler Monster Hunter serisinin bu yeni oyunu, Monster Hunter World ile Monster Hunter Rise'ın başarılı bir karışımı olarak tanımlanıyor. Wilds'ta oyuncular, kendi yarattıkları avcı karakterleriyle devasa canavaları avlamak için aksiyon dolu bir maceraya atılıyor. Oyunda dört kişiye kadar co-op modu da bulunuyor. Tek başına oynamak isteyenlere ise AI tarafından kontrol edilen üç avcı eşlik ediyor.

8️⃣ Elden Ring Nightreign

Tam Boyutta Gör Bir battle royale oyunu olan Elden Ring Nightreign, bu yönüyle ana oyundan epey ayrı bir yerde duruyor. Bu yüzden oyuna dair temkinli bir bekleyiş vardı. Ancak günün sonunda çıkan oyun, pek çok kişiyi memnun etmeyi başardı.

MetaCritic Puanı : 77

: 77 Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-RPG

Elden Ring Nightreign, Fortnite ve PUBG benzeri battle royale oyunlarına benzer bir oynanışa sahip. Hem tek kişilik hem de üçlü ekipler hâlinde oynanabilen Nightreign'de oyuncular, gitgide daralan bir haritada mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışıyor. Nigtreign'in haritaları her seferinde rastgele oluşturulduğu için, oyuncuları her seferinde farklı bir macera bekliyor.

9️⃣ Doom: The Dark Ages

Tam Boyutta Gör DOOM serisinin Mayıs ayında oyunseverlerle buluşuan son oyunu DOOM. The Dark Ages da yılın beğeni kazanan yapımları arasında yer alıyor.

MetaCritic Puanı : 85

: 85 Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-RPG

DOOM: Eternal'a kıyasla biraz daha düşük bir tempoya sahip olan oyun, bu kez ateşli silahların yanına bir de kalkan ekliyor. Bu kalkan hem saldırıları engellemek için kullanılıyor, hem de fırlatabileceğiniz bir silah olarak görev görüyor. Yan görevler alabileceğiniz bir açık dünya da sunan oyun, özellikle Eternal'ın hızla temposuna ayak uyduramayanlar için çok daha iyi bir alternatif olabilir.

🔟 Mario Kart World

Tam Boyutta Gör 5 Haziran'da piyasaya sürülen Nintendo Switch 2'nin çıkış oyunu olan Mario Kart World, Switch 2 alanları genel olarak memnun eden bir oyun oldu. Nitekim oyunun eleştirmen puanı da bunu yansıtıyor.

MetaCritic Puanı : 86

: 86 Platformlar: Switch 2

Switch 2 Tür: Yarış, Multiplayer

Nintendo'nun en sevilen serilerinden biri olan Mario Kart'ın bu yeni oyunu, klasik Mario Kart formülünü korurken dünya genelinde oyuncuların birbirine karşı yarışabileceği çevrimiçi bir oyun deneyimi sunuyor. Mario Kart World'de oyuncular, Nintendo evreninden tanıdığımız karakterleri seçerek birbirinden renkli pistlerde yarışıyor. Yarış sırasında toplanan güçlendirmelerle rakiplere engel olunabiliyor veya hız avantajı sağlanabiliyor. Mario Kart World, hem bireysel başarıyı hem de takım oyununu ödüllendiren bir sistemle ilerliyor. Global turnuvalar, günlük görevler ve özelleştirilebilir araç seçenekleriyle oyun, uzun soluklu bir rekabet vadediyor.

