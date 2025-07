Microsoft’a göre Game Pass kazançlı ama tartışmalar büyüyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft’un oyun dünyasındaki en büyük yatırımlarından biri olan Game Pass hizmeti, son dönemde yeniden gündemde. Şirket, bu abonelik modelinin kârlı olduğunu savunurken Xbox başta olmak üzere farklı bölümlerde 9.000 çalışanın işine son verilmesi dikkatleri yeniden bu hizmetin sürdürülebilirliğine çevirdi.

Geçtiğimiz aylarda The Game Business ve Windows Central kaynaklarına konuşan bazı yetkililer, Game Pass’in halen kârda olduğunu öne sürdü. Bu açıklamalar, Arkane Studios’un kurucusu Raphael Colantonio gibi geliştiricilerin hizmetin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını savunduğu iddialarıyla çelişiyor.

Colantonio, Microsoft’un Game Pass’i zararına sübvanse ettiğini ve modelin klasik oyun satışlarıyla çeliştiğini düşünüyor. Öte yandan Baldur’s Gate 3 geliştiricisi Larian Studios, Game Pass’in doğrudan satışları azalttığını iddia etmişti. Ancak Microsoft’a yakın kaynaklar, potansiyel satış kayıpları hesaba katılsa bile hizmetin kârlılığını koruduğunu belirtiyor.

Kârlılık hesabı biraz ilginç

Microsoft, Game Pass’in kârlılığını hesaplarken; üçüncü parti geliştiricilere ödenen ücretleri, pazarlama giderlerini, hizmet altyapı maliyetlerini ve kullanıcıların bu oyunları doğrudan satın alması hâlinde elde edilecek olası gelirleri dikkate alıyor. Ancak bu hesaplamalara şirketin kendi geliştirdiği oyunların maliyetleri dahil edilmiyor.

Tam Boyutta Gör Bu durum, lansman günü Game Pass’e eklenen Forza, Avowed, Doom, Diablo ve Call of Duty gibi oyunların tam anlamıyla platforma özel olmamasıyla gerekçelendiriliyor. Çünkü bu oyunlar geleneksel satışlar, indirilebilir içerikler (DLC) ve mikro ödemeler yoluyla ek gelir getiriyor.

GTA 6 Online'da çok daha kalabalık sunucular olabilir 19 sa. önce eklendi

Son çeyreklerde Xbox birimi düzenli olarak gelir artışı ve kâr açıklamıştı. Ayrıca 2025'in ilk aylarında Game Pass aboneliklerinde de ciddi bir artış yaşandığı biliniyor. Mayıs 2025’te Microsoft’un yayınladığı oyunlar ABD’de satış listelerinde üst sıralarda yer aldı. Circana verilerine göre, Call of Duty: Black Ops 6, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Forza Horizon 5 ve Doom: The Dark Ages listelerin üst sıralarında ve sadece Elden Ring: Nightreign’e geçilmiş durumdalar. Öte yandan birçok kişi, bu toplu işten çıkarmaların arkasında Microsoft’un yapay zeka veri merkezlerine 80 milyar dolarlık yatırım planı olduğunu düşünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: