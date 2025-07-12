Korsan oyun dünyasında deprem: FBI, nsw2u'nun fişini çekti

2018 yılından beri faaliyet gösteren site, beş yılı aşkın süredir kullanıcılarına NSP ve XCI formatlarında korsan oyunlar sunuyordu. Sadece oyunlarla kalmayan site aynı zamanda düzenli olarak güncellemeler, indirilebilir içerikler (DLC) ve yamalar da yayınlıyordu. Kısacası nsw2u, kullanıcılar için adeta en kapsamlı korsan oyun kütüphanelerinden biri haline gelmişti. Hatta forumlarda ve konsol kırma rehberlerinde sıkça adı geçiyordu.
Soruşturma devam ediyor
FBI tarafından yapılan açıklamaya göre, siteye yönelik yürütülen operasyon henüz sona ermiş değil. Soruşturma kapsamında site yöneticileriyle birlikte içerik yükleyen kişilerin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor. Ayrıca, siteyle iş birliği yapan veya korsan içerikleri yayan kullanıcıların da inceleme altına alınabileceği gelen haberler arasında.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre