Korsan oyun dünyasında deprem: FBI, nsw2u'nun fişini çekti

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Nintendo Switch oyunlarını korsan yollarla dağıtan nsw2u.com adlı internet sitesini kapattığını duyurdu. Sitenin alan adı ve sunucuları resmi makamlarca el konuldu. Artık sitenin ana sayfasında ABD kolluk kuvvetlerinin logoları ve engelleme bildirimi görünüyor.

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2018 yılından beri faaliyet gösteren site, beş yılı aşkın süredir kullanıcılarına NSP ve XCI formatlarında korsan oyunlar sunuyordu. Sadece oyunlarla kalmayan site aynı zamanda düzenli olarak güncellemeler, indirilebilir içerikler (DLC) ve yamalar da yayınlıyordu. Kısacası nsw2u, kullanıcılar için adeta en kapsamlı korsan oyun kütüphanelerinden biri haline gelmişti. Hatta forumlarda ve konsol kırma rehberlerinde sıkça adı geçiyordu.

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Soruşturma devam ediyor

FBI tarafından yapılan açıklamaya göre, siteye yönelik yürütülen operasyon henüz sona ermiş değil. Soruşturma kapsamında site yöneticileriyle birlikte içerik yükleyen kişilerin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor. Ayrıca, siteyle iş birliği yapan veya korsan içerikleri yayan kullanıcıların da inceleme altına alınabileceği gelen haberler arasında.

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