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    Korsan oyun dünyasında deprem: FBI, nsw2u'nun fişini çekti

    Nintendo Switch oyunları korsan yollarla dağıtan nsw2u.com, FBI tarafından kapatıldı. Federal Soruşturma Bürosu popüler siteye el koyarken, yöneticilerin ve içerik sağlayanların peşine düştü.

    Korsan oyun dünyasında deprem: FBI, nsw2u'nun fişini çekti Tam Boyutta Gör
    Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Nintendo Switch oyunlarını korsan yollarla dağıtan nsw2u.com adlı internet sitesini kapattığını duyurdu. Sitenin alan adı ve sunucuları resmi makamlarca el konuldu. Artık sitenin ana sayfasında ABD kolluk kuvvetlerinin logoları ve engelleme bildirimi görünüyor.

    2018 yılından beri faaliyet gösteren site, beş yılı aşkın süredir kullanıcılarına NSP ve XCI formatlarında korsan oyunlar sunuyordu. Sadece oyunlarla kalmayan site aynı zamanda düzenli olarak güncellemeler, indirilebilir içerikler (DLC) ve yamalar da yayınlıyordu. Kısacası nsw2u, kullanıcılar için adeta en kapsamlı korsan oyun kütüphanelerinden biri haline gelmişti. Hatta forumlarda ve konsol kırma rehberlerinde sıkça adı geçiyordu.

    Korsan oyun dünyasında deprem: FBI, nsw2u'nun fişini çekti Tam Boyutta Gör

    Soruşturma devam ediyor

    FBI tarafından yapılan açıklamaya göre, siteye yönelik yürütülen operasyon henüz sona ermiş değil. Soruşturma kapsamında site yöneticileriyle birlikte içerik yükleyen kişilerin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor. Ayrıca, siteyle iş birliği yapan veya korsan içerikleri yayan kullanıcıların da inceleme altına alınabileceği gelen haberler arasında.

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    turkelvis 1 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 1 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 3 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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