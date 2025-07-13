Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Sid Meier's Civilization® VI Platinum Edition olacak. 2016’da piyasaya sürülen sıra tabanlı bir strateji oyunu olan Civilization VI, türün sevenleri tarafından zaten tahtın sahibi. Oyun, bütün dünya tarihini simüle ediyor ve siz de medeniyetinizi çağdan çağa ilerletiyorsunuz.

Standart sürümü Steam'de 60 dolara satılan Sid Meier’s Civilization VI Platinum Edition, Epic Games'te halihazırda 1.999 TL'den satılıyor. Platinum Edition sürümünde ise ana oyunun yanı sıra 6 DLC ve 2 genişleme paketi bulunuyor:

Sid Meier’s Civilization 6

Vikings Scenario Pack

Poland Civilization & Scenario Pack

Australia Civilization & Scenario Pack

Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack

Nubia Civilization & Scenario Pack

Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack

Rise and Fall genişletmesi

Gathering Storm genişletmesi

Sid Meier’s Civilization VI Platinum Edition, 16 Temmuz'dan 24 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Figment 2: Creed Valley ve Sky Racket kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Efsane Need for Speed oyununun sunucuları kapatılıyor 19 sa. önce eklendi

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: