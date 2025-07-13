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    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

    Epic Games bu hafta yeni bir oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu 17 Temmuz'dan 24 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...              

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var Tam Boyutta Gör
    Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. 

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Sid Meier's Civilization® VI Platinum Edition olacak. 2016’da piyasaya sürülen sıra tabanlı bir strateji oyunu olan Civilization VI, türün sevenleri tarafından zaten tahtın sahibi. Oyun, bütün dünya tarihini simüle ediyor ve siz de medeniyetinizi çağdan çağa ilerletiyorsunuz.

    Standart sürümü Steam'de 60 dolara satılan Sid Meier’s Civilization VI Platinum Edition, Epic Games'te halihazırda 1.999 TL'den satılıyor. Platinum Edition sürümünde ise ana oyunun yanı sıra 6 DLC ve 2 genişleme paketi bulunuyor:

    • Sid Meier’s Civilization 6
    • Vikings Scenario Pack
    • Poland Civilization & Scenario Pack
    • Australia Civilization & Scenario Pack
    • Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack
    • Nubia Civilization & Scenario Pack
    • Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack
    • Rise and Fall genişletmesi
    • Gathering Storm genişletmesi

    Sid Meier’s Civilization VI Platinum Edition, 16 Temmuz'dan 24 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Figment 2: Creed Valley ve Sky Racket kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. 

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 2 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 2 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 3 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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