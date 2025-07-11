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    Ghost of Yotei için yeni oynanış görüntüleri paylaşıldı: İşte fiyatı ve çıkış tarihi

    Ghost of Tsushima'dan 300 yıl sonra geçecek Ghost of Yotei için uzun bir oynanış fragmanı paylaşıldı. İşte yeni oyundan görüntüler, çıkış tarihi ve dahası...    

    Ghost of Yotei için yeni oynanış videosu paylaşıldı: İşte video Tam Boyutta Gör
    2020 yılında Sucker Punch tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan bir aksiyon-macera oyunu Ghost of Tsushima’nın devam oyunu Ghost of Yotei için uzun bir oynanış videosu paylaşıdı. Türkçe dil desteğiyle gelen oyunun Türkiye fiyatı da belli oldu.

    Ghost of Yotei fragmanı, fiyatı ve çıkış tarihi

    Yeni fragmanla birlikte Ghost of Yōtei'nin hikâyesi, dünyası ve oynanış mekanikleri hakkında birçok detay da netleşti. Oyunun başrolünde, ailesini Yotei Altılısı adlı kanun kaçağı bir çete tarafından kaybeden Atsu yer alıyor. Aradan geçen 16 yılın ardından Atsu, intikam yolculuğuna Ezo topraklarında başlıyor. 

    Ancak Ghost of Yōtei'nin anlatısı yalnızca intikamdan ibaret değil. Atsu’nun geçmişine ışık tutan yeni oynanış mekanikleri ve oyuncuya sunulan hikâye dallanması, önceki oyunun temelini daha da derinleştirmiş. Oyuncular, Yotei Altılısı’nı hangi sırayla avlayacaklarını kendileri belirleyebilecek. Ayrıca haritada özgürce keşif yapılabilecek, farklı hedefler izlenebilecek ve yeni yetenekler öğrenilebilecek.

    Ghost of Yotei, Ghost of Tsushima’dan farklı olarak daha geniş keşif alanları, kamp ateşi mekaniği ve açık dünyada dinamik etkileşimler sunuyor. Oyuncular artık istedikleri noktada kamp kurarak dinlenebilecek ve farklı bölgelerde kendi taktiklerini belirleyebilecek.

    Türkçe dil desteğiyle sunulacak olan oyun, 2 Ekim 2025'te sadece PlayStation 5 için çıkış yapacak. Oyunun Türkiye fiyatı ise 3.449 TL olarak açıklandı ve ön siparişe açılmış durumda.

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    turkelvis 15 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 21 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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