Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    EA, bir Need for Speed oyununun daha sunucularını kapatıyor

    Electronic Arts, Need for Speed: Rivals sunucularını 7 Ekim'de kapatıyor. Bu, şirketin sonlandırdığı yedinci Need for Speed oyunu olacak.                        

    Need for Speed: Rivals sunucuları kapatılıyor Tam Boyutta Gör
    Ghost Games (EA Gothenburg) ve Criterion Games tarafından ortak geliştirilen Need for Speed: Rivals, EA'in uzun süredir devam eden arcade yarış serisinin 20. ana oyunu. İlk olarak Kasım 2013'te PC ve konsollara çıkış yapan oyun, genel olarak olumlu eleştiriler aldı ancak lansman günündeki bazı teknik sorunlar nedeniyle genel puanları düşüktü. Yine de Rivals, günümüzde 2010'ların en iyi NFS oyunlarından biri ve seriye yeni başlayanlar için genel olarak harika bir giriş noktası olarak gösteriliyor.

    Need for Speed: Rivals sunucuları 7 Ekim'de kapatılıyor

    Oyunun 12. yıldönümü öncesinde, çok oyunculu sunucuları kapatılıyor. EA'in yeni güncellenen destek sayfasına göre, Need for Speed: Rivals'ın tüm online işlevleri 7 Ekim'de sona erecek. Bu kapatma, PS4, Xbox One ve PC dahil oyunun bulunduğu tüm platformları etkileyecek. Arcade yarış oyununun dijital mağazalardaki listeleri de yeni hizmet sonu bildirimini içerecek şekilde güncellenmiş durumda.

    Bu duyurunun ardından, dört EA oyununun Ekim 2025'te kapatılacağı doğrulandı. Need for Speed: Rivals'ın çok oyunculu özelliğini kaybetmesinden sadece bir gün önce, EA 6 Ekim'de NHL 21 sunucularını kapatacak. Madden 22 ve FIFA 23'ün de sırasıyla 20 Ekim ve 30 Ekim'de kapatılması planlanıyor. EA, genellikle belirli bir oyunun sunucularını kapatmadan önce hayranlara en az birkaç ay önceden bildirimde bulunuyor; bu nedenle, Ekim ayında çok oyunculu özelliklerini kaybetmesi planlanan daha fazla oyun varsa, bunların resmi duyurusunun en geç Ağustos 2025'te yapılması muhtemel.

    Rivals piyasaya çıktığından beri EA, beş Need for Speed oyunu daha yayınladı. En son 2022'de NFS: Unbound piyasaya sürüldü. Ardından uzun süredir serinin geliştiricisi olan Criterion Games, EA'in Mart 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan bir sonraki Battlefield oyunu üzerinde çalışmak üzere yeniden görevlendirildi. EA, Need for Speed serisinin bundan sonra da devam edeceğini doğruladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 1 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 3 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Anlık Fırsatlar
    Son 15 Dakika'da ve En Son Tıklananlar
    Son 15 Dakikanın En Çok Tıklananları
    Son Tıklanan Sıcak Fırsatlar
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    saçı sadece suyla yıkamak faydaları cakma rayban nereden alınır bedelsiz hasar kaydı ne demek karton güneşlik en iyi c segmenti araçlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T Pro
    Xiaomi 14T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum