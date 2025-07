EA, bir Need for Speed oyununun daha sunucularını kapatıyor

Tam Boyutta Gör Ghost Games (EA Gothenburg) ve Criterion Games tarafından ortak geliştirilen Need for Speed: Rivals, EA'in uzun süredir devam eden arcade yarış serisinin 20. ana oyunu. İlk olarak Kasım 2013'te PC ve konsollara çıkış yapan oyun, genel olarak olumlu eleştiriler aldı ancak lansman günündeki bazı teknik sorunlar nedeniyle genel puanları düşüktü. Yine de Rivals, günümüzde 2010'ların en iyi NFS oyunlarından biri ve seriye yeni başlayanlar için genel olarak harika bir giriş noktası olarak gösteriliyor.

Ghost of Yotei için yeni oynanış videosu paylaşıldı: İşte video 1 gün önce eklendi

Need for Speed: Rivals sunucuları 7 Ekim'de kapatılıyor

Oyunun 12. yıldönümü öncesinde, çok oyunculu sunucuları kapatılıyor. EA'in yeni güncellenen destek sayfasına göre, Need for Speed: Rivals'ın tüm online işlevleri 7 Ekim'de sona erecek. Bu kapatma, PS4, Xbox One ve PC dahil oyunun bulunduğu tüm platformları etkileyecek. Arcade yarış oyununun dijital mağazalardaki listeleri de yeni hizmet sonu bildirimini içerecek şekilde güncellenmiş durumda.

Bu duyurunun ardından, dört EA oyununun Ekim 2025'te kapatılacağı doğrulandı. Need for Speed: Rivals'ın çok oyunculu özelliğini kaybetmesinden sadece bir gün önce, EA 6 Ekim'de NHL 21 sunucularını kapatacak. Madden 22 ve FIFA 23'ün de sırasıyla 20 Ekim ve 30 Ekim'de kapatılması planlanıyor. EA, genellikle belirli bir oyunun sunucularını kapatmadan önce hayranlara en az birkaç ay önceden bildirimde bulunuyor; bu nedenle, Ekim ayında çok oyunculu özelliklerini kaybetmesi planlanan daha fazla oyun varsa, bunların resmi duyurusunun en geç Ağustos 2025'te yapılması muhtemel.

Rivals piyasaya çıktığından beri EA, beş Need for Speed oyunu daha yayınladı. En son 2022'de NFS: Unbound piyasaya sürüldü. Ardından uzun süredir serinin geliştiricisi olan Criterion Games, EA'in Mart 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan bir sonraki Battlefield oyunu üzerinde çalışmak üzere yeniden görevlendirildi. EA, Need for Speed serisinin bundan sonra da devam edeceğini doğruladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Efsane Need for Speed oyununun sunucuları kapatılıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: