EA, bir Need for Speed oyununun daha sunucularını kapatıyor

Need for Speed: Rivals sunucuları 7 Ekim'de kapatılıyor
Oyunun 12. yıldönümü öncesinde, çok oyunculu sunucuları kapatılıyor. EA'in yeni güncellenen destek sayfasına göre, Need for Speed: Rivals'ın tüm online işlevleri 7 Ekim'de sona erecek. Bu kapatma, PS4, Xbox One ve PC dahil oyunun bulunduğu tüm platformları etkileyecek. Arcade yarış oyununun dijital mağazalardaki listeleri de yeni hizmet sonu bildirimini içerecek şekilde güncellenmiş durumda.
Bu duyurunun ardından, dört EA oyununun Ekim 2025'te kapatılacağı doğrulandı. Need for Speed: Rivals'ın çok oyunculu özelliğini kaybetmesinden sadece bir gün önce, EA 6 Ekim'de NHL 21 sunucularını kapatacak. Madden 22 ve FIFA 23'ün de sırasıyla 20 Ekim ve 30 Ekim'de kapatılması planlanıyor. EA, genellikle belirli bir oyunun sunucularını kapatmadan önce hayranlara en az birkaç ay önceden bildirimde bulunuyor; bu nedenle, Ekim ayında çok oyunculu özelliklerini kaybetmesi planlanan daha fazla oyun varsa, bunların resmi duyurusunun en geç Ağustos 2025'te yapılması muhtemel.
Rivals piyasaya çıktığından beri EA, beş Need for Speed oyunu daha yayınladı. En son 2022'de NFS: Unbound piyasaya sürüldü. Ardından uzun süredir serinin geliştiricisi olan Criterion Games, EA'in Mart 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan bir sonraki Battlefield oyunu üzerinde çalışmak üzere yeniden görevlendirildi. EA, Need for Speed serisinin bundan sonra da devam edeceğini doğruladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre