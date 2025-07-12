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    Xbox Game Pass ücretsiz oyun günleri: MLB The Show 25 ve dahası

    Xbox Game Pass kullanıcıları için Ücretsiz Oyun Günleri başladı. RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition ve 4 oyun daha hafta sonu boyunca ücretsiz erişilebilir olacak. İşte detaylar...

    Xbox Game Pass ücretsiz oyun günleri: MLB The Show 25 ve dahası Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition ve MLB The Show 25 başta olmak üzere 4 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak. 

    Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 4 oyun ücretsiz

    Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 14 Temmuz'a kadar MLB The Show 25, Polterguys: Possession Party, RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition ve Blasphemous ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

    Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass Ultimate veya Core aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz. 

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 1 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 1 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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