EA, Need for Speed serisini rölantiye aldı: Speedhunters da kapanıyor

Tam Boyutta Gör Electronic Arts’ın (EA) yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü Need for Speed serisi, iddialara göre süresiz olarak askıya alındı. Şirketin desteklediği otomobil kültürü platformu Speedhunters da bu kararın ardından faaliyetlerini sonlandırıyor. Serinin geleceği şimdilik belirsiz, ancak hem oyun stüdyolarındaki değişiklikler hem de Speedhunters cephesindeki gelişmeler Need for Speed'in uzun süre rölantide kalacağını gösteriyor.

Need for Speed serisinin geleceği belirsiz

Speedhunters’tan Matthew Everingham, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Speedhunters askıya alındı. EA, Need For Speed'i rafa kaldırdı ve bu, siteye artık finansman sağlanmayacağı anlamına geliyor.”

17 yıl önce kurulan platform, otomobil kültürünün dijital belleği haline gelmişti. Ancak son aylarda yeni içerik yayınlanmaması, sosyal medya hesaplarının profil görsellerinin karartılması ve çevrim içi mağazasının kapanması, sürecin resmileştiğini ortaya koyuyor.

EA, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada yeni bir Need for Speed oyununun geliştirme sürecinin durdurulduğunu ima etmişti. Serinin son geliştiricisi Criterion Games, Eylül 2023'te Battlefield projesi için EA içindeki başka bir birime kaydırılmıştı. O dönemde Criterion’dan küçük bir çekirdek ekibin Need for Speed üzerinde çalışmaya devam edeceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu ekip de tamamen Battlefield evrenine entegre edildi.

Odakta sadece Battlefield var

Tam Boyutta Gör Criterion, şu anda dört EA stüdyosundan biri olarak modern dönemde geçecek Battlefield evreni üzerinde çalışıyor ve özellikle yeni serinin tek oyunculu içeriğine odaklanıyor.

Öte yandan, Need for Speed’in daha önceki geliştiricisi olan Ghost Games, 2020 yılında yeniden yapılandırılarak destek stüdyosuna dönüştürülmüş ve adı EA Gothenburg olarak değiştirilmişti. Ghost Games döneminde seriye Need for Speed Payback (2017) ve Need for Speed Heat (2019) gibi oyunlar kazandırılmıştı.

Serinin son oyunu olan Need for Speed Unbound, Aralık 2022'de piyasaya sürülmüştü. Geliştirici koltuğunda Criterion'un yer aldığı bu yapım, Codemasters tarafından da desteklenmişti. Ancak kısa süre önce Codemasters da kendi meşhur ralli oyunları serilerinin geliştirmesini süresiz olarak durdurduğunu açıkladı. Seri, 1994 yılında The Need for Speed'in orijinal PlayStation ve Sega Saturn konsollarında yayınlanmasıyla başladı.

