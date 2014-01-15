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Polaroid 300 ile şipşak selfie çekimi [CES 2014 özel video]
5 yıl
22,4b
1
Fotoğraf Makineleri
35
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Las Vegas'ta düzenlenen CES 2014 Fuarı'nda Polaroid standına da uğradık. Şipşak fotoğraf makineleri ile bir döneme damgasını vuran firmanın 300 isimli kamerası ile şipşak selfie denedik. Detaylar videomuzda.
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1
H34RTL3SS
5 yıl
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makinanın aynısı 15 ekim yayın tarihli sanırım The Black list 1. sezon 4. bölüm de var
önce burda sonra dizide görünce dikkatimi çekti :)
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noktape
5 yıl
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Daha güzel bir tasarımı olabilirdi.
Bir de o fotodaki Mesut Çevik mi ? :)
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Miyamoto Musashi
5 yıl
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Gereksiz
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HEISENBERG
5 yıl
editörün seçimi
Çok hoşuma gitti.Çekilen fotoğrafı sanal olarak kaydetmesi yerine anlık olarak çıktı vermesini yeğlerim.Arkadaş ortamında anlık olarak fotoğraflar çekip çıktısını alıp anı olarak saklanabilir..Eğer cihazın fiyatı uygun olursa alırım.
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cabriolet1981
5 yıl
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Tatil yörelerinde havuz kenarında iş yapan fotocular için ideal.
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dostum kertenkele
5 yıl
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10x15 kağıdı 4 e böler koyarız içine çok ucuza gelir bununla fotoğraf çekmek
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+-3
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zbilici
5 yıl
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Benim anlamadığım şipşak teknolojisi 30 yıl önce de olan bir şey. Şayet kağıdı özel ve polaroid'e ait bir şey olacaksa ne farkı kaldı öncekinden? Öbüründe de özel filmini kullanırsan anında fotografı alıyordun. Üretimine devam etsinler eskisinin olsun bitsin. Bu tipsiz makinayı da bir an önce piyasadan toplasınlar!
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peters
5 yıl
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Bence çok anlamlı insanı eskilere götürür nostalji tadında.Güzel düşünülmüş.
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zaferyurt
5 yıl
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ben bunu 2 sene önce almıştım türkiyeden .
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YordleKing
5 yıl
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Hipsterlar bitirir bunun stokları.
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DaRKFoRCeS
5 yıl
editörün seçimi
Eskiye rağbet olsa pit pazarına nur yağardı diye bir söz var.
Aslında hepimiz bir geçmişin parçasıyız.
Zamanı gelince herkes ve herşey eskiyecek.
Az önce eski şarkıları dinliyordum bu haberde üstüne denk geldi.
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önce burda sonra dizide görünce dikkatimi çekti :)
Bir de o fotodaki Mesut Çevik mi ? :)
Aslında hepimiz bir geçmişin parçasıyız.
Zamanı gelince herkes ve herşey eskiyecek.
Az önce eski şarkıları dinliyordum bu haberde üstüne denk geldi.