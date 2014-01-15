Polaroid 300 ile şipşak selfie çekimi [CES 2014 özel video]

Las Vegas'ta düzenlenen CES 2014 Fuarı'nda Polaroid standına da uğradık. Şipşak fotoğraf makineleri ile bir döneme damgasını vuran firmanın 300 isimli kamerası ile şipşak selfie denedik. Detaylar videomuzda.

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