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Polaroid 300 ile şipşak selfie çekimi [CES 2014 özel video]

5 yıl
22,4b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Las Vegas'ta düzenlenen CES 2014 Fuarı'nda Polaroid standına da uğradık. Şipşak fotoğraf makineleri ile bir döneme damgasını vuran firmanın 300 isimli kamerası ile şipşak selfie denedik. Detaylar videomuzda.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
H34RTL3SS 5 yıl
makinanın aynısı 15 ekim yayın tarihli sanırım The Black list 1. sezon 4. bölüm de var
önce burda sonra dizide görünce dikkatimi çekti :)
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noktape 5 yıl
Daha güzel bir tasarımı olabilirdi.
Bir de o fotodaki Mesut Çevik mi ? :)
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Gereksiz
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HEISENBERG 5 yıl
Çok hoşuma gitti.Çekilen fotoğrafı sanal olarak kaydetmesi yerine anlık olarak çıktı vermesini yeğlerim.Arkadaş ortamında anlık olarak fotoğraflar çekip çıktısını alıp anı olarak saklanabilir..Eğer cihazın fiyatı uygun olursa alırım.
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cabriolet1981 5 yıl
Tatil yörelerinde havuz kenarında iş yapan fotocular için ideal.
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dostum kertenkele 5 yıl
10x15 kağıdı 4 e böler koyarız içine çok ucuza gelir bununla fotoğraf çekmek
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zbilici 5 yıl
Benim anlamadığım şipşak teknolojisi 30 yıl önce de olan bir şey. Şayet kağıdı özel ve polaroid'e ait bir şey olacaksa ne farkı kaldı öncekinden? Öbüründe de özel filmini kullanırsan anında fotografı alıyordun. Üretimine devam etsinler eskisinin olsun bitsin. Bu tipsiz makinayı da bir an önce piyasadan toplasınlar!
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peters 5 yıl
Bence çok anlamlı insanı eskilere götürür nostalji tadında.Güzel düşünülmüş.
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zaferyurt 5 yıl
ben bunu 2 sene önce almıştım türkiyeden .
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YordleKing 5 yıl
Hipsterlar bitirir bunun stokları.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Eskiye rağbet olsa pit pazarına nur yağardı diye bir söz var.
Aslında hepimiz bir geçmişin parçasıyız.
Zamanı gelince herkes ve herşey eskiyecek.
Az önce eski şarkıları dinliyordum bu haberde üstüne denk geldi.
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