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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor, 2GB GDDR5 bellekli ve Eyefinity6 destekli Radeon HD 6870 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,6b
1
6
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor, 2GB GDDR5 bellekli ve Eyefinity6 destekli Radeon HD 6870 modelini duyurdu
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Sadece AMD tabanlı ekran kartları üreten ve bu açıdan firmanına ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan PowerColor, ilk detaylarını bir süre önce Facebook'ta paylaştığını Radeon HD 6870 Eyefinity 6 Edition modelini duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, sahip olduğu özel tasarımlı soğutucusu, yüksek bellek kapasitesi ve en önemli detay olarak gelişmiş bağlantı özellikleriyle fark yaratmayı ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Daha önceki bazı PowerColor modellerinde de gördüğümüz çift slot tasarımlı özel soğutucu ile donatılan yeni model, 900MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, üzerinde yer alan 6 adet Mini DisplayPort ile aynı anda 6 farklı monitöre destek sunabiliyor.

Sahip olduğu çoklu monitör desteği ile oyuncuların yanında finans, sağlık ve tasarım alanındaki profesyonelleri de hedef alan kart, iki adet 6pin güç konnektörüyle geliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crosfire X desteği sunan ve Unified Video Decoder 3.0 teknolojisiyle, yüksek tanımlı medyalar için gelişmiş donanımsal hızlandırma özellikleri sunan ekran kartının yakında satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

PowerColor, 2GB GDDR5 bellekli ve Eyefinity6 destekli Radeon HD 6870 modelini duyurdu
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Aklıkayınca 8 yıl
Aynı anda 6 monitör hımm.. çılgın!
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legend_cem 8 yıl
gta4 için çıkmış bu :D
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ayhand28 8 yıl
1gblık 6870 ile arasında ne kadar performans farkı vardır bu kartın?
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fakir-bir-kul 8 yıl
bench mark uygulamaları hariç hiç bi farkı olmaz
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Fyo 8 yıl
daha 2. 6870 i alıp cf yapamadan 2 gb 6870 basmış adamlar biraz daha bekleyek bari ...
normal 1gb'lık 6870 ile cf yapılabilir mi bu model?
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Serzeni$te 8 yıl

Ranitab

daha 2. 6870 i alıp cf yapamadan 2 gb 6870 basmış adamlar biraz daha bekleyek bari ...
normal 1gb'lık 6870 ile cf yapılabilir mi bu model?



Yapılır
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