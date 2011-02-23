PowerColor 6 monitöre destek sunan Radeon HD 6870 Eyefinity 6 modelini hazırlıyor

Ekran kartı üretiminde AMD'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, Radeon HD 6870 Eyefinity 6 modelini kullanıma sunuyor. Üzerinde yer alan 6 adet Mini DisplayPortu ile aynı anda 6 monitörün kullanılmasına olanak tanıyan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT grafik yongasından güç alıyor.

Yüksek çözünürlükte bellek sıkıntısı yaşanmaması adına 2GB GDDR5 bellekle donatılan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1120x paralel işlem birimine sahip. Üç adet ısı borusuyla desteklenen özel tasarımlı soğutucusu ile sessiz ve serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, çoklu GPU kurulumu için Crossfire X desteği de sunuyor.

Saat hızları hakkında henüz herhangi bir bilginin bulunmadığı PowerColor Radeon HD 6870 Eyefinity 6'nın, CeBIT 2011 Fuarı'nda detaylandırılması bekleniyor.