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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor 6 monitöre destek sunan Radeon HD 6870 Eyefinity 6 modelini hazırlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üretiminde AMD'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, Radeon HD 6870 Eyefinity 6 modelini kullanıma sunuyor. Üzerinde yer alan 6 adet Mini DisplayPortu ile aynı anda 6 monitörün kullanılmasına olanak tanıyan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT grafik yongasından güç alıyor.

Yüksek çözünürlükte bellek sıkıntısı yaşanmaması adına 2GB GDDR5 bellekle donatılan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1120x paralel işlem birimine sahip. Üç adet ısı borusuyla desteklenen özel tasarımlı soğutucusu ile sessiz ve serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, çoklu GPU kurulumu için Crossfire X desteği de sunuyor.

Saat hızları hakkında henüz herhangi bir bilginin bulunmadığı PowerColor Radeon HD 6870 Eyefinity 6'nın, CeBIT 2011 Fuarı'nda detaylandırılması bekleniyor.


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Python 8 yıl
açıkçası bu çoklu monitör destekli ekran kartları eskiden çok pahallı idi 3 lü 6 lı düzenler için 5 ve 6 serisiyle ati birazda olsun iş ve oyun kısmını birleştirip güzel kartlar hazırladı dahada iyi oldu ancak halen su displayport olayı çok pahallı onada bir çözüm gelmeli
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lMoRpHeUsl 8 yıl
6 monitör desteği az olmuş sanki
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TheuA 8 yıl
Artık fantezi sevenlerin 1 numarası olur heralde isterse yan yana isterse üst üste dizer monitörleri yada keyfine göre farklı bişeyler yapar monitörlerle :))
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