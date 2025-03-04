Nvidia GeForce RTX 5070 geliyor: İşte beklenen özellikler

RTX 5070 beklenen özellikler
Kaçıranlar için son birkaç haftadır karşımıza çıkan sızıntılar ve şirket içi paylaşımlar, RTX 5070 modelinin Radeon RX 9070'e rakip olarak öne çıkacağı yönünde. Keza beklenen özellikleri de daha önce parça parça derlemiştik. Şimdi ise bu detaylar netleşmeye başladı.
Buna göre RTX 5070, 6144 CUDA çekirdeği ile desteklenen GB205-300-A1 GPU ile desteklenecek. Yeni ekran kartının selefine benzer şekilde 12 GB belleğe ve 192 bit veri yolu arayüzüne sahip olacağını biliyoruz. Ancak bellek konfigürasyonunda GDDR7 bulunacak. Bunun yanında 250W TDP ile eşleştirilmesi bekleniyor.
- SKU Adı: GeForce RTX 5070
- Tahta: PG146-SKU70
- Grafik işlemcisi: GB205-300-A1
- Cuda Çekirdekleri: 6144
- Ekran Kartı: 12 GB GDDR7 192-bit
- TBP: 250W
Kağıt üzerinde GeForce RTX 5070'in 28 Gbps bellek hızlarıyla 672 GB/sn'ye kadar toplam bant genişliği sunması bekleniyor ve bu da GeForce RTX 4070 ve RTX 4070 SUPER gibi Ada Lovelace muadillerinden %30'luk bir artış sunacak. Ancak bu artış, yukarıda da belirttiğimiz gibi RTX 4070 SUPER'e (220W) kıyasla %14'lük bir güç ihtiyacını da beraberinde getiriyor.
- GeForce RTX 5090 vs RTX 4090 (Yerel RT / DLSS Yok) = %30
- GeForce RTX 5080 vs RTX 4080 (Yerel RT / DLSS Yok) = %15
- GeForce RTX 5070 Ti vs RTX 4070 Ti (Yerel RT / DLSS Yok) = %20
- GeForce RTX 5070 vs RTX 4070 (Yerel RT / DLSS Yok) = %20
RTX 5070 ne zaman çıkıyor? fiyatı ne olacak?
ABD'den gelen bilgilere göre GeForce RTX 5070, 549 dolar MSRP'ye sahip olacak. Çıkış tarihi açısından, Nvidia'nın GeForce RTX 5070'i 5 Mart'ta satışa sunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum