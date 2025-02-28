AMD FSR 4.0 için geri sayım başladı: İşte desteklenecek oyunlar

30'dan fazla oyunu destekleyecek
Kaçıranlar için FSR teknolojisi, ilk olarak 2021'de tanıtıldı ve FSR 2.0 ve FSR 3.0, zaman içinde yükseltilmiş kare hızları ve yeni nesil teknolojilerle güncellendi. FSR 4.0 ise, AMD'ye göre AI (yapay zeka) tabanlı kare oluşturma ve interpolasyon özelliklerini barındıracak. Son olarak VideoCardz, AMD'nin yaklaşan Radeon RX 9070 grafik kartları hakkında daha fazla bilgi sızdırdı.
Buna göre ölçeklendirme teknolojisi, ilk etapta 35 oyunda desteklenecek ve yıl sonuna kadar 75'i geçecek. Ayrıca AMD iş birliği yapan diğer geliştiriciler arasında 11 Bit Studios, Activision, Ballistic Moon, Focus Entertainment, Guerrilla, Insomniac Games, Krafton, Naughty Dog, NetEase, Nixxes, Pearl Abyss, Sager, SEGA ve Torn Banner yer alıyor. İşte listedeki oyunlar:
- The Alters
- Bellwright
- Call of Duty: Black Ops 6
- Creatures of Ava
- Dragonkin: The Banished
- Endoria: The Last Song
- FragPunk
- Funko Fusion
- God of War: Ragnarok
- Horizon Zero Dawn Remastered
- Horizon Forbidden West
- Hunt: Showdown 1896
- Incursion Red River
- Kristala
- Marvel Rivals
- Marvel's Spider-Man 2
- Marvel's Spider-Man Remastered
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- MechWarrior 5: Clans
- Monster Hunter Wilds
- Nightingale
- No More Room in Hell 2
- PANICORE
- Predator: Hunting Grounds
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Remnant 2
- Smite 2
- The Axis Unseen
- The Last of Us: Part I
- The Last of Us: Part II Remastered
- Until Dawn
- Warhammer 40,000: Space Marines 2
- Kingdom Come: Deliverance II
- Dynasty Warriors: Origins
- Civilization 7
Öte yandan FSR 3.1'i destekleyen herhangi bir oyunda yeni sürümün manuel olarak da uygulanabileceğini söyleyelim. Bu nedenle, halihazırda teknolojiye destek sunan oyunlar da yeni sürümle uyumlu olacak.
Son olarak FSR 4'ün performans ön ayarlarıyla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı. FSR 3.1 ve DLSS'in aksine, FSR 4.0 çözünürlük ölçeğini üç katına çıkarmak için (örneğin, 1280 x 720'den 4K'ya) bir ultra performans modu içermeyecek. Yarı çözünürlükten ölçeklenen performans modu en düşük ayar olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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