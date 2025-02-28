AMD FSR 4.0 için geri sayım başladı: İşte desteklenecek oyunlar

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Tam Boyutta Gör AMD, RDNA 4 tabanlı Radeon RX 9070 ekran kartlarıyla birlikte FSR 4 teknolojisini de duyurmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda teknik özellikleri, fiyatları ve çıkış tarihlerini de bu hafta sonu açıklayacak. Şimdi ise bekleyiş artık bitiyor diyebiliriz. FSR 4.0'a destek sunacak oyunlar lansman öncesinde belli oldu.

30'dan fazla oyunu destekleyecek

Kaçıranlar için FSR teknolojisi, ilk olarak 2021'de tanıtıldı ve FSR 2.0 ve FSR 3.0, zaman içinde yükseltilmiş kare hızları ve yeni nesil teknolojilerle güncellendi. FSR 4.0 ise, AMD'ye göre AI (yapay zeka) tabanlı kare oluşturma ve interpolasyon özelliklerini barındıracak. Son olarak VideoCardz, AMD'nin yaklaşan Radeon RX 9070 grafik kartları hakkında daha fazla bilgi sızdırdı.

Buna göre ölçeklendirme teknolojisi, ilk etapta 35 oyunda desteklenecek ve yıl sonuna kadar 75'i geçecek. Ayrıca AMD iş birliği yapan diğer geliştiriciler arasında 11 Bit Studios, Activision, Ballistic Moon, Focus Entertainment, Guerrilla, Insomniac Games, Krafton, Naughty Dog, NetEase, Nixxes, Pearl Abyss, Sager, SEGA ve Torn Banner yer alıyor. İşte listedeki oyunlar:

The Alters

Bellwright

Call of Duty: Black Ops 6

Creatures of Ava

Dragonkin: The Banished

Endoria: The Last Song

FragPunk

Funko Fusion

God of War: Ragnarok

Horizon Zero Dawn Remastered

Horizon Forbidden West

Hunt: Showdown 1896

Incursion Red River

Kristala

Marvel Rivals

Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

MechWarrior 5: Clans

Monster Hunter Wilds

Nightingale

No More Room in Hell 2

PANICORE

Predator: Hunting Grounds

Ratchet & Clank: Rift Apart

Remnant 2

Smite 2

The Axis Unseen

The Last of Us: Part I

The Last of Us: Part II Remastered

Until Dawn

Warhammer 40,000: Space Marines 2

Kingdom Come: Deliverance II

Dynasty Warriors: Origins

Civilization 7

Öte yandan FSR 3.1'i destekleyen herhangi bir oyunda yeni sürümün manuel olarak da uygulanabileceğini söyleyelim. Bu nedenle, halihazırda teknolojiye destek sunan oyunlar da yeni sürümle uyumlu olacak.

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Son olarak FSR 4'ün performans ön ayarlarıyla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı. FSR 3.1 ve DLSS'in aksine, FSR 4.0 çözünürlük ölçeğini üç katına çıkarmak için (örneğin, 1280 x 720'den 4K'ya) bir ultra performans modu içermeyecek. Yarı çözünürlükten ölçeklenen performans modu en düşük ayar olacak.

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