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    Nvidia GeForce RTX 5070 çıkış tarihi netleşti: Yakında geliyor

    Nvidia, RTX 5070'in çıkış tarihi bu kez doğrulanmış olabilir. Peki merakla beklenen ekran kartı ne zaman çıkıyor? İşte detaylar...                              
    Nvidia GeForce RTX 5070 çıkış tarihi netleşti: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Ocak ayında RTX 5090, 5080 ve 5070 Ti kartlarını tanıtmış olsa da, RTX 5070 ve 5060 modelleri hakkındaki belirsizlik sürüyordu. Son olarak RTX 5070'in çıkış tarihi bir sızıntıda daha doğrulandı. Blackwell serisinin orta seviye modeli, çok yakında geliyor.​​​​​ 

    Çıkış tarihi ve fiyatı netleşti

    Kaçıranlar için RTX 5070 modeli ilk duyurulduğunda Şubat ayına yönelik bir lansman tarihi verilmişti. Ancak Mart ayına yani günümüze kadar ertelendi. Şimdi ise ABD'nin en büyük perakende platformlarından MicroCenter, kartın 5 Mart'ta çıkacağını doğruladı. Bu da en yakın rakibi Radeon RX 9070'in bir gün önce hazır olacağı anlamına geliyor. Ayrıca her iki model de, 549 dolar fiyat etiketi ile sunulacak. 

    Radeon RX 9070'e rakip 

    Kaçıranlar için GeForce RTX 5070, GB205 GPU’sunu temel alıyor ve önceki nesilde olduğu gibi 12 GB GDDR7 bellekle geliyor. 192-bit veri yolu ve 28 Gbps bellek hızına sahip olan kart, toplamda 672 GB/s bant genişliği sunuyor olacak. Boost saat hızı 2512 MHz olarak belirlenen RTX 5070’in toplam güç tüketimi (TBP) ise 250W seviyesinde.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Radeon RX 9070 modelinin, RTX 5070'e doğrudan rakip olacağı doğrulandı. Okları Radeon RX 9070'e çevirdiğimizde ise, AMD'nin yeni ekran kartı, Navi 48 (XL) GPU’suyla geliyor ve 56 CU ile 3584 çekirdek barındırıyor. Buna ek olarak 16 GB GDDR6 (20 Gbps, 256-bit) bellek, 640 GB/s + 64 MB 3. Nesil Infinity Cache bant genişliği ve 2.520 MHz saat hızı sunacak.

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    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

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    -OFLU- 21 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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