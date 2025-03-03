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Tam Boyutta Gör Nvidia, Ocak ayında RTX 5090, 5080 ve 5070 Ti kartlarını tanıtmış olsa da, RTX 5070 ve 5060 modelleri hakkındaki belirsizlik sürüyordu. Son olarak RTX 5070'in çıkış tarihi bir sızıntıda daha doğrulandı. Blackwell serisinin orta seviye modeli, çok yakında geliyor.​​​​​

Çıkış tarihi ve fiyatı netleşti

Kaçıranlar için RTX 5070 modeli ilk duyurulduğunda Şubat ayına yönelik bir lansman tarihi verilmişti. Ancak Mart ayına yani günümüze kadar ertelendi. Şimdi ise ABD'nin en büyük perakende platformlarından MicroCenter, kartın 5 Mart'ta çıkacağını doğruladı. Bu da en yakın rakibi Radeon RX 9070'in bir gün önce hazır olacağı anlamına geliyor. Ayrıca her iki model de, 549 dolar fiyat etiketi ile sunulacak.

Radeon RX 9070'e rakip

Kaçıranlar için GeForce RTX 5070, GB205 GPU’sunu temel alıyor ve önceki nesilde olduğu gibi 12 GB GDDR7 bellekle geliyor. 192-bit veri yolu ve 28 Gbps bellek hızına sahip olan kart, toplamda 672 GB/s bant genişliği sunuyor olacak. Boost saat hızı 2512 MHz olarak belirlenen RTX 5070’in toplam güç tüketimi (TBP) ise 250W seviyesinde.

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi Radeon RX 9070 modelinin, RTX 5070'e doğrudan rakip olacağı doğrulandı. Okları Radeon RX 9070'e çevirdiğimizde ise, AMD'nin yeni ekran kartı, Navi 48 (XL) GPU’suyla geliyor ve 56 CU ile 3584 çekirdek barındırıyor. Buna ek olarak 16 GB GDDR6 (20 Gbps, 256-bit) bellek, 640 GB/s + 64 MB 3. Nesil Infinity Cache bant genişliği ve 2.520 MHz saat hızı sunacak.

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Nvidia GeForce RTX 5070 çıkış tarihi netleşti: Yakında geliyor