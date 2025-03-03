Nvidia’nın sürücü güncellemesi “siyah ekran” sorununu çözemedi

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Tam Boyutta Gör Nvidia, RTX 40, RTX 30 ve ağırlıklı olarak RTX 50 serisi ekran kartlarında yaşanan siyah ekran sorunu için kısa bir süre önce sürücü güncellemesi yayınlamıştı. Bu yama ile sorunların çözülmesi hedefleniyordu. Ancak raporlara göre güncelleme, birçok kullanıcı için işe yaramadı ve hatta bazıları için sorunu daha da kötüleştirdi.

Sürücü güncellemesi işe yaramadı

RTX 50 serisi ekran kartlarının piyasaya sürülmesiyle birlikte, oyuncular ve içerik üreticileri özellikle oyun esnasında beklenmedik çökme ve siyah ekran sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Nvidia, bu sıkıntıları gidermek için 572.60 numaralı sürücüsünü devreye almış ve güncellemenin DisplayPort bağlantısı ve BIOS ile ilgili sorunları düzelteceğini duyurmuştu. Ancak, kullanıcı raporlarına göre, yeni sürüm çok daha büyük bir soruna neden oldu.

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Özellikle Çoklu Kare Üretimi (Multi-Frame Generation - MFG) destekleyen oyunlarda çökme vakalarının arttığı belirtiliyor. Yeni sürücü siyah ekran sorununu yalnızca MFG destekli oyunlarda değil, genel olarak diğer oyunlarda da daha sık hale getiriyor. Nvidia’nın hızla devreye aldığı 572.65 "hotfix" güncellemesi bile soruna kesin bir çözüm sunmuş değil.

Yaşanan sıkıntılar nedeniyle pek çok kullanıcı, Nvidia’nın en son sürücüsünü kaldırıp önceki sürüme geri dönmeye başladı. Bunun sebebi, eski sürümde hataların daha az meydana gelmesiydi. Şu an için geniş çaplı bir krizden söz etmek için erken olsa da, ilk raporlar Nvidia’nın sürücü tarafında büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

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