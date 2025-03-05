Çin, bir şekilde ABD’nin GPU engellerini aşmayı başarıyor

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Tam Boyutta Gör ABD’nin Çin’e yönelik giderek sıkılaşan yapay zeka çipi ihracat yasaklarına rağmen, Çinli şirketler en yeni Nvidia Blackwell çiplerine erişmenin yollarını bulmaya devam ediyor. Wall Street Journal'ın haberine göre, bazı tüccarlar bu yasaklı çiplere Malezya, Vietnam ve Tayvan gibi ülkeler üzerinden sipariş vererek ulaşabiliyor. Üstelik teslimat süreleri de oldukça dikkat çekici: Nvidia’nın bu çiplerin Ekim 2025’e kadar tükendiğini açıklamasına rağmen, alıcılar ortalama altı hafta içinde siparişlerine kavuşabiliyor.

Fiyatlar fahiş seviyeye ulaşıyor

Bu süreçte kaçak yollarla satış yapan tüccarlar ciddi karlar elde ediyor. Normalde bir adet Blackwell çipi 30.000 ila 40.000 dolar arasında değişirken, sekiz çip içeren bir sunucu 240.000 ila 320.000 dolar seviyesinde fiyatlandırılıyor. Ancak Çinli satıcılar, yasa dışı yollarla edindikleri bu sunucuları 600.000 dolardan başlayan fiyatlarla satıyor. Talep o kadar yüksek ki, bir Şanghay merkezli müşterinin birden fazla sunucu siparişi için 3 milyon dolar teminat yatırdığı bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör Daha eski ancak hala yasaklı olan H200 çipleri ise daha uygun fiyatlarla temin edilebiliyor. Sekiz çip içeren bir H200 sunucu rafı yaklaşık 250.000 dolara satılıyor ve 100’den az siparişler için hemen teslimat yapılabiliyor. Ancak daha büyük siparişlerde bir aya kadar bekleme süresi oluşabiliyor ki, bu bile mevcut koşullarda oldukça hızlı sayılıyor.

Çin, bir şekilde yolunu buluyor

Çinli şirketlerin ABD’nin uyguladığı çip yasaklarını aşma konusunda başarılı olduğu daha önce de görülmüştü. Geçtiğimiz Aralık ayında bir Çinli iş insanı, 200 adet H200 çipine sahip olduğunu sosyal medyada açıkça sergilemişti. Hatta bir arkadaşının iki yıldır bu çipleri kaçak yollarla getirdiğini ve ABD tarafından iki kez kara listeye alındığını iddia etmişti.

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Bu durum, ABD’nin uyguladığı ithalat yasaklarının gerçek anlamda etkili olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Eski ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, bu tür yasakların uzun vadede etkisiz olacağını belirtmişti. Nvidia’nın çok geniş bir müşteri ağına sahip olması, şirketin her ürününün nihai varış noktasını takip etmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor.

Buna rağmen, ABD hükümeti Çin’e yönelik yaptırımları daha da sıkılaştırmayı planlıyor. Nvidia’nın Çin pazarı için özel olarak ürettiği H20 çipinin de yasak kapsamına alınabileceği konuşuluyor. Bu arada Çin’in ayrıca, Singapur’u da kaçak GPU sevkiyatları için kullandığı ortaya çıkmıştı. O zamandan bu yana Singapur, üç kişinin kaçakçılık suçlamasıyla tutuklandığını bildirildi.

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Çin, bir şekilde ABD’nin GPU engellerini aşmayı başarıyor