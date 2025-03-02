Nvidia ekran kartlarında siyah ekran sorununu düzeltiyor: İşte adımlar

Nvidia, siyah ekran sorunlarını çözüyor
Yeni yayınlanan 572.65 sürümü, DisplayPort bağlantısı üzerinden yaşanan siyah ekran hatasına odaklanıyor. Nvidia’nın açıklamasına göre, bazı sistemler yeni sürücüleri yükledikten ve yeniden başlattıktan sonra DisplayPort üzerinden bağlandıklarında siyah ekran hatasıyla karşılaşıyordu. 572.65 hotfix sürücüsü, doğrudan bu soruna yönelik bir düzeltme içeriyor ve 572.60 Game Ready sürücüsüne dayanıyor.
Hotfix sürümü, doğrudan bu sorunu yaşayan kullanıcıları hedefliyor. Dolayısıyla DisplayPort kullanmıyorsanız, bu güncelleme gerekli değil. Sorundan etkilenen kullanıcılar ise yeni sürüme buradan ulaşabilirler.
Siyah ekran sorununa ek olarak Nvidia ekran kartlarının son dönemde birden fazla hatayla gündeme geldiğini söyleyelim. Özellikle RTX 50 serisi ile yayınlanan sürücüler, bazı kullanıcıların kartlarında stabilite sorunlarına neden olmuştu. Üstelik, RTX 5090 ve 5070 Ti modellerinde bazı ROP birimlerinin eksik olduğunu kabul etmesinin ardından RTX 5080’in de aynı sorundan etkilendiği keşfedildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Galaxy A36 ya yükseliyorum