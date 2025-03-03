Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları

En popüler ekran kartı RTX 4060
Şubat ayında GeForce RTX 4060, büyük bir yükseliş yakalayarak %8,57 kullanım oranına ulaştı ve en çok tercih edilen ekran kartı oldu. Buna bağlı olarak aydan aya %3,97’lik artış kaydeden kartı, %6,17 pay ile GeForce RTX 3060 takip ediyor. RTX 4060 Ti ise %6,56’ya yükselerek üçüncü sıraya yerleşti. Kısaca RTX 40 serisinin yükselişi devam ederken, eski nesil kartların payının giderek azalıyor.
İşte öne çıkan ekran kartları ve kullanım oranlarındaki değişimler:
- GeForce RTX 4060: %8,57 (+3,97%)
- GeForce RTX 3060: %6,17 (+1,67%)
- GeForce RTX 4060 Ti: %6,56 (+3,11%)
- GeForce RTX 4070: %5,43 (+2,51%)
- GeForce RTX 3070: %4,27 (+1,33%)
- GeForce RTX 3060 Ti: %3,94 (+0,79%)
- GeForce RTX 4060 Laptop GPU: %3,70 (-0,91%)
- GeForce RTX 4070 SUPER: %3,60 (+1,60%)
- GeForce RTX 2060: %3,12 (+0,36%)
- GeForce GTX 1650: %2,51 (-1,05%)
Intel tekrar güçleniyor
Şubat ayında Intel, işlemci pazarında yeniden yükselişe geçti ve kullanım oranını %68,89’a çıkardı. Bu %5,14’lük bir artış anlamına geliyor. Öte yandan AMD, %31,07’ye düşerek %5,12’lik bir kayıp yaşadı. Kaçıranlar için Ocak ayında sınırlı da olsa bir denge sağlanmıştı. Ancak Şubat ayında Intel tekrar payını artırmayı başardı.
- Intel: %68,89 (+5,14%)
- AMD: %31,07 (-5,12%)
Windows 10 yükselişte
Microsoft’un Windows 11’i yaygınlaştırma çabalarına rağmen, Windows 10’un pazar payı Şubat ayında %54,66’ya yükselerek %10,25’lik büyük bir sıçrama yaptı. Buna karşılık, Windows 11’in kullanımı %45,19’a gerileyerek %10,19’luk bir düşüş yaşadı. Bu da Windows 10’un halen büyük bir kesim tarafından tercih edildiğini gösteriyor.
- Windows 10 64-bit: %54,66 (+10,25%)
- Windows 11 64-bit: %45,19 (-10,19%)
- Windows 7 64-bit: %0,10 (-0,05%)
- Diğer: %0,05 (-0,01%)
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum