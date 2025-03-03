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    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları

    Oyuncuların en büyük kalesi Steam, her ay yayınlanan Steam Donanım Anketi'nin Şubat 2025 verilerini paylaştı. İşte en popüler ekran kartları ve daha fazlası... 
    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları Tam Boyutta Gör
    PC oyunculuğunun merkezinde yer alan Steam, her ay olduğu gibi Şubat 2025 Donanım ve Yazılım Anketi verilerini yayınladı. Steam kullanıcılarının donanım tercihlerine göre belirlenen veriler, işletim sistemlerinden işlemciye ve ekran kartlarına kadar farklı alanlardaki rekabetin seyrini ortaya koyuyor. İşte Şubat 2025 anket sonuçları:

    En popüler ekran kartı RTX 4060

    Şubat ayında GeForce RTX 4060, büyük bir yükseliş yakalayarak %8,57 kullanım oranına ulaştı ve en çok tercih edilen ekran kartı oldu. Buna bağlı olarak aydan aya %3,97’lik artış kaydeden kartı, %6,17 pay ile GeForce RTX 3060 takip ediyor. RTX 4060 Ti ise %6,56’ya yükselerek üçüncü sıraya yerleşti. Kısaca RTX 40 serisinin yükselişi devam ederken, eski nesil kartların payının giderek azalıyor.

    İşte öne çıkan ekran kartları ve kullanım oranlarındaki değişimler:

    1. GeForce RTX 4060: %8,57 (+3,97%)
    2. GeForce RTX 3060: %6,17 (+1,67%)
    3. GeForce RTX 4060 Ti: %6,56 (+3,11%)
    4. GeForce RTX 4070: %5,43 (+2,51%)
    5. GeForce RTX 3070: %4,27 (+1,33%)
    6. GeForce RTX 3060 Ti: %3,94 (+0,79%)
    7. GeForce RTX 4060 Laptop GPU: %3,70 (-0,91%)
    8. GeForce RTX 4070 SUPER: %3,60 (+1,60%)
    9. GeForce RTX 2060: %3,12 (+0,36%)
    10. GeForce GTX 1650: %2,51 (-1,05%)

    Intel tekrar güçleniyor

    Şubat ayında Intel, işlemci pazarında yeniden yükselişe geçti ve kullanım oranını %68,89’a çıkardı. Bu %5,14’lük bir artış anlamına geliyor. Öte yandan AMD, %31,07’ye düşerek %5,12’lik bir kayıp yaşadı. Kaçıranlar için Ocak ayında sınırlı da olsa bir denge sağlanmıştı. Ancak Şubat ayında Intel tekrar payını artırmayı başardı.

    • Intel: %68,89 (+5,14%)
    • AMD: %31,07 (-5,12%)

    Windows 10 yükselişte

    Microsoft’un Windows 11’i yaygınlaştırma çabalarına rağmen, Windows 10’un pazar payı Şubat ayında %54,66’ya yükselerek %10,25’lik büyük bir sıçrama yaptı. Buna karşılık, Windows 11’in kullanımı %45,19’a gerileyerek %10,19’luk bir düşüş yaşadı. Bu da Windows 10’un halen büyük bir kesim tarafından tercih edildiğini gösteriyor.

    • Windows 10 64-bit: %54,66 (+10,25%)
    • Windows 11 64-bit: %45,19 (-10,19%)
    • Windows 7 64-bit: %0,10 (-0,05%)
    • Diğer: %0,05 (-0,01%)

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    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

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    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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