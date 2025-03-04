AMD Radeon RX 9070 XT için müjde: Bu kez hazırlıklı geliyor

AMD bu kez hazırlıklı geliyor
Donanım dünyasının önemli isimlerinden Hardware Unboxed'a göre, perakendeciler RTX 50 serisinden daha fazla Radeon RX 9070 XT ve 9070 ekran kartına sahip. Üstelik sızıntı kaynağı, yeni ekran kartları için "perakendecilerle doğrudan görüştüğünü ve hem stok bilgisi hem de satış hedefine ilişkin bilgi" aldığını söylüyor.
Dolayısıyla Radeon RX 9070 XT modelinin kısa sürede tükenmesi halinde, AMD'nin tek başına RTX 50 serisinin tamamından daha fazla kart sattığını görebiliriz. Elbette bu, doğrudan stok seviyelerinin çok yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Ancak AMD'nin en azından rakibinden daha fazla kart sunduğu doğrulandı.
RTX 5070'e gelecek olursak, 5 Mart'ta çıkması beklenen kartın stok durumu hala belirsiz. Ancak üretim kısıtlamaları ve tedarik zinciri sorunları gibi etmenlerin Nvidia ekran kartlarının fiyatını olumsuz yönde etkilediğini biliyoruz. Nvidia'nın 5070 için belirlediği fiyat ise 549 dolar seviyesinde. Bu da AMD Radeon 9070 ile aynı. 9070 XT ise 599 dolar fiyatla satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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