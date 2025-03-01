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Radeon RX 9060 ne zaman çıkıyor?

AMD, Radeon RX 9060 serisinin çıkış tarihini resmen duyurdu kartların 2025'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceği kesinleşti. Şirket, RX 9060'ın 1080p ve 1440p oyuncularına yönelik, fiyat-performans odaklı bir model olacağını belirtiyor. Ancak teknik detaylar hâlâ tam olarak paylaşılmış değil.

Çinli kaynaklara göre, AMD kısa süre önce düzenlediği kapalı bir etkinlikte RX 9060 serisini doğruladı. Henüz netleşmeyen teknik özellikler arasında RDNA 4 mimarisi, azaltılmış işlem birimi sayısı ve 8 GB GDDR6 VRAM bulunuyor. Bellek veri yolunun 256-bit olması beklenirken, toplam güç tüketimi 150-200W aralığında olacak.

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Fiyat bölümünde ise RX 9060'ın 349 – 449 dolar aralığında konumlandırılması muhtemel. Bu da doğrudan RTX 4060 ve 4060 Ti ile rekabet edecek. Ek olarak, RX 9060 XT modelinin de 12 GB VRAM ile gelebileceği belirtiliyor. Ancak bu modelin çıkışı konusunda resmi bir bilgi henüz yok. Öte yandan AMD’nin yeni seriyle birlikte FSR 4 destekli kare üretimi, üçüncü nesil ışın izleme ve HYPR-RX gibi teknolojilere ağırlık vereceğini söyleyelim.

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AMD Radeon RX 9060 serisinin ne zaman çıkacağı belli oldu