PowerColor, Asus Mars II'ye meydan okuyor; İşte Hydra teknolojili Radeon HD 6970 X2

Asus tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak gösterilen ve üzerinde GeForce GTX 580'deki GF110 GPU'sunun çiftine yer verilen Mars II modeline AMD'den yanıt veren ilk üretici PowerColor oldu ve firma bugün başlayan Computex 2011 Fuarı'nda Radeon HD 6970 X2 modelini tanıttı. Firmanın çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi, tasarım özelliklerine ek olarak üzerinde yer alan bazı donanımlarla da fark yaratmayı başarıyor. AMD'nin referans tasarımında, grafik işlemcilerin haberleşmesi için PLX firması tarafından üretilen köprü yonga kullanılırken, PowerColor'ın yeni çözümünde bu görevi Lucid'in Hydra çipseti üstleniyor.
Özel tasarımlı baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartında, Radeon HD 6970'teki Cayman XT GPU'sunun çiftine yer veriliyor ve çift grafik işlemcili bir çözüm olmasına rağmen hız aşırtma yetenekleri açısından Radeon HD 6970'in sahip olduğu tüm yetenekleri bünyesinde barındırdığı belirtiliyor. Hydra çipseti sayesinde grafik yongalarının her biri PCIe 2.0 x16 bant genişliğinden faydalanırken, kullanıcılar diledikleri takdirde çipset üzerinden Hydra özelliğini aktif ederek AMD veya Nvidia üretimi herhangi bir ekran kartını da üçüncü GPU olarak sisteme ilave ederek paralel çalıştırabilecekler.
http://www.techpowerup.com/146653/PowerColor-to-Challenge-ASUS-MARS-II-with-Monstrous-Dual-HD-6970-Graphics-Card.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yahu Japon kız işte, Manken de olsa tahminen 1,65-1,70 boylarında 48-54 kg kadardır....boyu iyi de ufak bir şey...
asyalı kızları sevmem (tip şekil.... çartu çurt zevk meselesi) AMA "Yenge de erik gibi maşallah"
Asus RoG dövmesi çok güzel olmuş....
bu arada Powercolorun tasarımı ilk görünce 92 mm fan + 120 sanmıştım.... herhalde "MARS II de 2 tane 12 cm var, biz bir tanesi ile yetindik" diyecekler diye koymuşlar gibisinden düşünürken, birisinin 120 mm, diğerinin 140 olduğunu öğrenince "OHa felan! oldum"
edit: imla
bi de şunun güzelliğine bakın.
Powercolor utanmamış mı kartı böle tasarlarken
==Madem böle devasa bişey yapıyosunuz modlanabilir fan yuvası yapın... adam istediği fanı üzerine takabilsin... Heatsink de bakır olsa en azından malzeme olarak tatmin ederdi...
HD6990'dan farkı güzel soru ancak HD6990'nın iyi bir soğutucuya ihtiyacı olduğu malum... Yükte saç kurutma makinası kadar ses geliyor fanından, dolayısıyla büyük fan daha sessiz ve iyi soğutma anlamına geliyor çoğu kez...
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