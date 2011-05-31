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PowerColor, Asus Mars II'ye meydan okuyor; İşte Hydra teknolojili Radeon HD 6970 X2

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
36,8b
1
61
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak gösterilen ve üzerinde GeForce GTX 580'deki GF110 GPU'sunun çiftine yer verilen Mars II modeline AMD'den yanıt veren ilk üretici PowerColor oldu ve firma bugün başlayan Computex 2011 Fuarı'nda Radeon HD 6970 X2 modelini tanıttı. Firmanın çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi, tasarım özelliklerine ek olarak üzerinde yer alan bazı donanımlarla da fark yaratmayı başarıyor. AMD'nin referans tasarımında, grafik işlemcilerin haberleşmesi için PLX firması tarafından üretilen köprü yonga kullanılırken, PowerColor'ın yeni çözümünde bu görevi Lucid'in Hydra çipseti üstleniyor.

Özel tasarımlı baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartında, Radeon HD 6970'teki Cayman XT GPU'sunun çiftine yer veriliyor ve çift grafik işlemcili bir çözüm olmasına rağmen hız aşırtma yetenekleri açısından Radeon HD 6970'in sahip olduğu tüm yetenekleri bünyesinde barındırdığı belirtiliyor. Hydra çipseti sayesinde grafik yongalarının her biri PCIe 2.0 x16 bant genişliğinden faydalanırken, kullanıcılar diledikleri takdirde çipset üzerinden Hydra özelliğini aktif ederek AMD veya Nvidia üretimi herhangi bir ekran kartını da üçüncü GPU olarak sisteme ilave ederek paralel çalıştırabilecekler.

Üzerinde üç adet 8pin güç konnektörüne ve 6+2 fazlı güç tasarımına yer verilen çift grafik işlemcili yeni ekran kartına, her GPU için 2GB GDDR5 bellek olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteği eşlik ediyor. Radeon HD 6970 ile aynı ya da daha yüksek saat hızlarında çalışması beklenen kart için GPU'ların 880MHz'de, belleklerin ise 5500MHz'de görev yapacağı tahmin ediliyor. Üzerinde 120mm ve 140mm çapında iki adet fana yer verilen üç slot tasarımlı soğutucu ile serinletilen kartta görüntü aktarımı içinse çift DVI, çift mini-DisplayPort ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.

http://www.techpowerup.com/146653/PowerColor-to-Challenge-ASUS-MARS-II-with-Monstrous-Dual-HD-6970-Graphics-Card.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
0rka 8 yıl en beğenilen
soğutucu emanet gibi duruyor ya
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ated90 8 yıl
Piyasa iyice kızışacağa benziyor bu yaz
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Tolgá 8 yıl
Siyah pcb olsa keşke
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Sevincim Gözyaşım Kadar 8 yıl
Kartın tipi rezalet mars bu kartı ezip geçecektir
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dreamblue35 8 yıl
kızın mı ufak tefek yoksa kart mı çok büyük
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ironblood19 8 yıl

dreamblue35

kızın mı ufak tefek yoksa kart mı çok büyük


Yahu Japon kız işte, Manken de olsa tahminen 1,65-1,70 boylarında 48-54 kg kadardır....boyu iyi de ufak bir şey...
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ironblood19 8 yıl
El Mukteda



yeni kart bu beyler
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




asyalı kızları sevmem (tip şekil.... çartu çurt zevk meselesi) AMA "Yenge de erik gibi maşallah"




Asus RoG dövmesi çok güzel olmuş....



bu arada Powercolorun tasarımı ilk görünce 92 mm fan + 120 sanmıştım.... herhalde "MARS II de 2 tane 12 cm var, biz bir tanesi ile yetindik" diyecekler diye koymuşlar gibisinden düşünürken, birisinin 120 mm, diğerinin 140 olduğunu öğrenince "OHa felan! oldum"



edit: imla
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Lernatius 8 yıl
Mars II ezer geçer bu kartı çok eksiği var
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Hirotaro 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bi de şunun güzelliğine bakın.
Powercolor utanmamış mı kartı böle tasarlarken
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vidoko 8 yıl
powercolor +(yan ürünü vtx) bunlardan uzakdurun derim ne tasarım var nde kalite. tip dersen hep emanet fanlar..
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Hirotaro 8 yıl
çok kötü duruyor kart
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Necessa®i 8 yıl
soğutucu garip
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mertekin 8 yıl
Yılların X1950XTX'i bunun yanında daha heybetli duruyor be.
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NomadCRY 8 yıl
Umarım tasarımı değiştirirler yoksa rezalet birşey. Ayrıca dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama heatsink ler bakır değil böyle bir saçmalık olamaz.
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lyldz 8 yıl
daha uzuuuuunnn bi kart bekliyordum heheh:D 3 tane pin girisi icin power mi dayanir bee
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blackman 8 yıl
===== teh çok çirkin görünüyo..... ayrıca fanların rezonansları birbirine karışıp tiitreşime sebep olmaz mı? Aynı çapta olmalıydı fanlar bence
==Madem böle devasa bişey yapıyosunuz modlanabilir fan yuvası yapın... adam istediği fanı üzerine takabilsin... Heatsink de bakır olsa en azından malzeme olarak tatmin ederdi...
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Chromer 8 yıl
Arkadaslar bir sorum olacak. MarsII GTX 590 da saat hızları geri çekilen 580 gpulari normal hale getirildi. Ama zaten 6990 da saat hızları azaltilmamisti. Powercolor niye böyle birsey yaptı bu ekran kartının 6990 dan farkı ne?
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melchiah1978 8 yıl
6990=6970x2 değilmiydi zaten çekirdek olarak ...bu neyin nesi şimdi ?
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Zeytinbey 8 yıl

Chromer

Arkadaslar bir sorum olacak. MarsII GTX 590 da saat hızları geri çekilen 580 gpulari normal hale getirildi. Ama zaten 6990 da saat hızları azaltilmamisti. Powercolor niye böyle birsey yaptı bu ekran kartının 6990 dan farkı ne?


HD6990'dan farkı güzel soru ancak HD6990'nın iyi bir soğutucuya ihtiyacı olduğu malum... Yükte saç kurutma makinası kadar ses geliyor fanından, dolayısıyla büyük fan daha sessiz ve iyi soğutma anlamına geliyor çoğu kez...
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