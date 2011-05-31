PowerColor, Asus Mars II'ye meydan okuyor; İşte Hydra teknolojili Radeon HD 6970 X2

Asus tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak gösterilen ve üzerinde GeForce GTX 580'deki GF110 GPU'sunun çiftine yer verilen Mars II modeline AMD'den yanıt veren ilk üretici PowerColor oldu ve firma bugün başlayan Computex 2011 Fuarı'nda Radeon HD 6970 X2 modelini tanıttı. Firmanın çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi, tasarım özelliklerine ek olarak üzerinde yer alan bazı donanımlarla da fark yaratmayı başarıyor. AMD'nin referans tasarımında, grafik işlemcilerin haberleşmesi için PLX firması tarafından üretilen köprü yonga kullanılırken, PowerColor'ın yeni çözümünde bu görevi Lucid'in Hydra çipseti üstleniyor.

Özel tasarımlı baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartında, Radeon HD 6970'teki Cayman XT GPU'sunun çiftine yer veriliyor ve çift grafik işlemcili bir çözüm olmasına rağmen hız aşırtma yetenekleri açısından Radeon HD 6970'in sahip olduğu tüm yetenekleri bünyesinde barındırdığı belirtiliyor. Hydra çipseti sayesinde grafik yongalarının her biri PCIe 2.0 x16 bant genişliğinden faydalanırken, kullanıcılar diledikleri takdirde çipset üzerinden Hydra özelliğini aktif ederek AMD veya Nvidia üretimi herhangi bir ekran kartını da üçüncü GPU olarak sisteme ilave ederek paralel çalıştırabilecekler.

Üzerinde üç adet 8pin güç konnektörüne ve 6+2 fazlı güç tasarımına yer verilen çift grafik işlemcili yeni ekran kartına, her GPU için 2GB GDDR5 bellek olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteği eşlik ediyor. Radeon HD 6970 ile aynı ya da daha yüksek saat hızlarında çalışması beklenen kart için GPU'ların 880MHz'de, belleklerin ise 5500MHz'de görev yapacağı tahmin ediliyor. Üzerinde 120mm ve 140mm çapında iki adet fana yer verilen üç slot tasarımlı soğutucu ile serinletilen kartta görüntü aktarımı içinse çift DVI, çift mini-DisplayPort ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.

http://www.techpowerup.com/146653/PowerColor-to-Challenge-ASUS-MARS-II-with-Monstrous-Dual-HD-6970-Graphics-Card.html