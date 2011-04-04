PowerColor, Radeon HD 6790 modelini kullanıma sunuyor

AMD'nin resmi lansmanını yarın yapacağı Radeon HD 6790 modeli için üreticilerin özel tasarımlı modelleri arka arkaya boy göstermeyi sürdürüyor. Sadece AMD tabanlı ekran kartlarına yoğunlaşan dolayısıyla firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan PowerColor, Batmobil soğutucu tasarımına sahip Radeon HD 6790 modeliyle geliyor.

AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts LE GPU'sundan güç alan ekran kartı, 800x paralel işlem birimiyle geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının standart frekanslarda görev yaptığı yani grafik işlemci hızının 840MHz, bellek hızının ise 4200MHz olduğu bildiriliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartında bir adet 6pin güç konnektörüne yer verildiğini görüyoruz. AMD'nin resmi dökümanlarına göre Nvidia'nın yakın zamanda pazara sunulan GeForce GTX 550 Ti modelinden, oyun ya da uygulamasına göre %30'a varan oranda daha hızlı olmayı başaran kart, Crossfire ve Eyefinity gibi teknolojileri de destekliyor.

PowerColor tarafından yarın itibariyle kullanıma sunulacak olan Radeon HD 6790, 150 doların altında bir fiyatlandırma ile sunulacak.