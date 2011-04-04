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PowerColor, Radeon HD 6790 modelini kullanıma sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin resmi lansmanını yarın yapacağı Radeon HD 6790 modeli için üreticilerin özel tasarımlı modelleri arka arkaya boy göstermeyi sürdürüyor. Sadece AMD tabanlı ekran kartlarına yoğunlaşan dolayısıyla firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan PowerColor, Batmobil soğutucu tasarımına sahip Radeon HD 6790 modeliyle geliyor.

AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts LE GPU'sundan güç alan ekran kartı, 800x paralel işlem birimiyle geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının standart frekanslarda görev yaptığı yani grafik işlemci hızının 840MHz, bellek hızının ise 4200MHz olduğu bildiriliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartında bir adet 6pin güç konnektörüne yer verildiğini görüyoruz. AMD'nin resmi dökümanlarına göre Nvidia'nın yakın zamanda pazara sunulan GeForce GTX 550 Ti modelinden, oyun ya da uygulamasına göre %30'a varan oranda daha hızlı olmayı başaran kart, Crossfire ve Eyefinity gibi teknolojileri de destekliyor.

PowerColor tarafından yarın itibariyle kullanıma sunulacak olan Radeon HD 6790, 150 doların altında bir fiyatlandırma ile sunulacak.


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NinjaNejat 8 yıl
Necessa®i


NinjaNejat

-Bileşenler kalitesiz
-Soğutma performansı düşük(stoktan iyidir ama kötü)
-Bileşenler dandik
+sını gören oldu mu?


oyunlarda %30 başarılıymış



Sanırım Powercolora özgü bir özellik.



loneliness61


NinjaNejat

-Bileşenler kalitesiz
-Soğutma performansı düşük(stoktan iyidir ama kötü)
-Bileşenler dandik
+sını gören oldu mu?



ilk örnek kartı sana yolladılar sanırım


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WinteR 8 yıl
275 tl gibi tr fiyatı olur, 6850'e 40 milyona daha fazla verebilirim.
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güneş__ 8 yıl
2adet 6 pin yokmuydu 6790 da?
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NinjaNejat 8 yıl
PowerColor, Radeon HD 6790 modelini kullanıma sunuyor
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NinjaNejat 8 yıl
-Bileşenler kalitesiz
-Soğutma performansı düşük(stoktan iyidir ama kötü)
-Bileşenler dandik
+sını gören oldu mu?
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Necessa®i 8 yıl

NinjaNejat

-Bileşenler kalitesiz
-Soğutma performansı düşük(stoktan iyidir ama kötü)
-Bileşenler dandik
+sını gören oldu mu?


oyunlarda %30 başarılıymış

Yanıtla +1
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loneliness61 8 yıl

NinjaNejat

-Bileşenler kalitesiz
-Soğutma performansı düşük(stoktan iyidir ama kötü)
-Bileşenler dandik
+sını gören oldu mu?



ilk örnek kartı sana yolladılar sanırım
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