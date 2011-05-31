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PowerColor çift grafik işlemcili Radeon HD 6870 X2 modelini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21,5b
1
12
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlk defa Computex 2011 Fuarı'nda sergilediği çift grafik işlemcili Radeon HD 6970 X2 modeliyle dikkatleri üzerine çeken PowerColor, Radeon HD 6870 X2 modelini de tanıttı. Tek grafik işlemcili Radeon HD 6970 ile çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 arasındaki performans boşluğunu gözüne kestiren PowerColor, Barst XT GPU'sunun çiftini kullandığı yeni modeliyle iddialı olacak gibi görünüyor.

Detaylarına bir önceki haberimizde yer verdiğimiz Radeon HD 6970 X2 modeliyle benzer şekilde, Lucid Hydra çipseti ile gelen ekran kartında her iki GPU da PCIe 2.0 x16 bantgenişliğinden faydalanabilirken, kullanıcılar AMD'nin CrossFire kurulumundan veya Lucid'in Hydra modundan faydalanabiliyorlar yani bu sayede Radeon HD 6870 X2'nin yanına AMD veya Nvidia tabanlı üçüncü bir kart daha ilave edilebiliyor.

Toplamda 2240x paralel işlem birimine, 64x ROP birimine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartını 4+2 fazlı güç tasarımı besliyor. Üzerinde iki adet 8pin güç konnektörü bulunan DirectX 11 destekli ikinci nesil grafik kartının sıcak yaz günlerde serin çalışması için bakır ısı borularıyla donatılan çift fanlı özel bir soğutucu tasarımına yer verildiğini görüyoruz.

PowerColor aynı Radeon HD 6970 X2 modelinde olduğu gibi Radeon HD 6870 X2 için de henüz herhangi bir çıkış tarihi veya son kullanıcı satış fiyatından bahsetmiyor.

http://www.techpowerup.com/146658/PowerColor-Also-Shows-Off-Dual-Radeon-HD-6870-Graphics-Card.html Yorum Yaz
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0rka 8 yıl en beğenilen


Tek grafik işlemcili Radeon HD 6970 ile çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 arasındaki performans boşluğunu gözüne kestiren PowerColor, Barst XT GPU'sunun çiftini kullandığı yeni modeliyle iddialı olacak gibi görünüyor.



Aman boşluk kalmasın doldur Powercolor
Tek grafik işlemcili Radeon HD 6970 ile çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 arasındaki performans boşluğunu gözüne kestiren PowerColor, Barst XT G...
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bocekgrafik 8 yıl
Powercolor kartlarını yan sanayide yapıyor galiba. Bu ne dandik malzemedir böyle.
Fandı bilmem neydi bir tarafa, ısı boruları bile doğalgaz kombisinin altındaki borulara benziyor
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RiPPeR91 8 yıl
Çift pci-e slotun yoksa güzel kart varsa güzel değil. Powercolor ve vtx kadar kötü tasarıma sahip kartlar görmedim.
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milyondabir 8 yıl
cok guzel kartlar cıkarmaya basladı
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xdorukx 8 yıl
PowerColor ilk bas su fanlari duzgun yap/
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yugams 8 yıl
bu çinlilerin kafa çalışıyo he.........
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spaydix 8 yıl
40 cm felan herhalde yuh :D
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disorderpunk 8 yıl
çok ilginç, bunun da fanları birbirindne farklı, 6970x2 gibi.
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El Mukteda 8 yıl

disorderpunk

çok ilginç, bunun da fanları birbirindne farklı, 6970x2 gibi.


şaşı bak şaşır gibi olmuş
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Man From Atlantis 8 yıl

disorderpunk

çok ilginç, bunun da fanları birbirindne farklı, 6970x2 gibi.


O_o olmuş
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0rka 8 yıl en beğenilen


Tek grafik işlemcili Radeon HD 6970 ile çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 arasındaki performans boşluğunu gözüne kestiren PowerColor, Barst XT GPU'sunun çiftini kullandığı yeni modeliyle iddialı olacak gibi görünüyor.



Aman boşluk kalmasın doldur Powercolor
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