PowerColor pasif soğutmalı Radeon HD 6850 SCS3 modelini duyurdu

PowerColor uzun süredir merakla beklenen Radeon HD 6850 SCS3 modelini bugün yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Haber içerisindeki görsellerden de anlaşılabileceği üzere yeni modelin en büyük özelliği sahip olduğu pasif soğutma sistemi. Bu açıdan değerlendirildiğinde en güçlü "sessiz" modele olarak nitelendirilen karta, soğutma performansından ödün vermemek adına 5 adet bakır ısı borusuna ve L tipi yerleşime sahip blok üzerinde 62 adet Alüminyum yaprağa sahip kaslı bir soğutucu eşlik ediyor.

AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesi, 32x ROP birimi ve 48x doku ünitesiyle geliyor. Saatlerce sürece oyun deneyimlerinde yüksek kararlılık sağlamak ve uzun ömürlü kullanımı garanti etmek adına yüksek kaliteli komponentlerle donatıldığı belirtilen ekran kartında, 3+1 fazlı güç tasarımı, özel olarak korunmuş alaşım boğumlar ve katı kapasitörler kullanılıyor.

Pasif soğutma ile donatılmasına rağmen saat hızlarında herhangi bir kesintiye gidilmeyen ekran kartı, 775MHz GPU ve 4000MHz bellek çalışma frekanslarına sahip. Daha yüksek performans için uyumlu anakartlarda Crossfire X teknolojisi üzerinden çoklu GPU kurulumlarına olanak tanıyan kart, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor. Gürültü seviyesi 0 dbA olan PowerColor Radeon HD 6850 SCS3'ün Dirt 3 oyunu ile birlikte yakında rafları süslemesi bekleniyor.