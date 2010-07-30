PowerColor tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini resmi olarak duyurdu. Referans tasarımlı Radeon HD 5770'ten farklı olarak sahip olduğu özel soğutucu sayesinde tek slot yer kaplayan DirectX 11 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sundan güç alıyor. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan kart, 800x paralel işlem birimi, 128-bit bellek veri yolu ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerini kullanıyor. 13 Ağustos'ta satışa sunulması beklenen tek slot tasarımlı PowerColor Radeon HD 5770 için henüz açıklanmış fiyat bilgisi bulunmuyor.