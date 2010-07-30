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PowerColor tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini resmi olarak duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini resmi olarak duyurdu
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PowerColor tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini resmi olarak duyurdu. Referans tasarımlı Radeon HD 5770'ten farklı olarak sahip olduğu özel soğutucu sayesinde tek slot yer kaplayan DirectX 11 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sundan güç alıyor. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan kart, 800x paralel işlem birimi, 128-bit bellek veri yolu ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerini kullanıyor. 13 Ağustos'ta satışa sunulması beklenen tek slot tasarımlı PowerColor Radeon HD 5770 için henüz açıklanmış fiyat bilgisi bulunmuyor.

PowerColor tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini resmi olarak duyurdu
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vidoko 9 yıl
valla bukadar basit dizaynı bir soğutucu olur ..nebiçim dizayn böyle..sıfır .....
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yc#1 9 yıl
Böyle bir kartta sessizlik için daha büyük boyutlu bir fan kullanmalarını beklerdim.
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Temren 9 yıl
pci slotları dolu olup güçlü ekran kartı lazım olanlar için iyi bi kart, ama tek slot soğutucular malesef pek yeterli olmuyor, 3850'lerle iyi olmayan tecrübelerim var. hem daha çok gürültü hem de daha yüksek sıcaklıklar demek.
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Ercangvn 9 yıl
Ben tasarım hastasıyımdır :P
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Ercangvn 9 yıl
Tüm karttan kastım buradaki gibi
pckoloji.com/...
Görsel açıdan çok daha iyi duruyor bence
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CrySystem 9 yıl

Neg9

Tüm karttan kastım buradaki gibi



pckoloji.com/...



Görsel açıdan çok daha iyi duruyor bence


VRM - Ram ve gpu yu örtmüş gerisi boş ... görünümüne bir şey diyemem elbet
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Ercangvn 9 yıl
Soğutucuyu tüm kartı kaplayacak şekilde yapsalardı keşke..
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CrySystem 9 yıl

Neg9

Soğutucuyu tüm kartı kaplayacak şekilde yapsalardı keşke..

Tüm karttan kastın?
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Momo-Oz 9 yıl
ucuz olsun alınır bu , fan önemli değil elimde fazladan zalman var saten
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CrySystem 9 yıl

DungeonKeeper

ucuz olsun alınır bu , fan önemli değil elimde fazladan zalman var saten


diğer 5770 gpu'i barındıran markalardan pek bir fiyat farkının olacağını sanmıyorum...
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Reanimate 9 yıl
sonunda birisi akıl etti ama soğutma sistemi çok cılız geldi bana ....
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