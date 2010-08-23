Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,1b
1
6
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ekran kartı üreticisi PowerColor, ilk detaylarını bir süre önce açıkladığı tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini satışa sundu. Çift slot tasarımlı refeans modellerden farklı olarak özel bir soğutucuya sahip olan ve bu sayede anakart üzerinde sadece tek bir slot işgal eden ekran kartı AMD-ATi'nin Juniper XT GPU'sundan güç alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartında, görüntü aktarımı için DVI, DisplayPort ve HDMI konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisini de destekleyen ekran kartı, yurt dışında 150$ civarındaki fiyatıyla satışa sunuldu.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Saw_ 9 yıl
İnceleme bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Fan yapraklarını da kürdan dan yapmışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -5- 9 yıl Seagate Momentus XT Hybrid Disk video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim