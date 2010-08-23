PowerColor tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini satışa sundu

Ekran kartı üreticisi PowerColor, ilk detaylarını bir süre önce açıkladığı tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini satışa sundu. Çift slot tasarımlı refeans modellerden farklı olarak özel bir soğutucuya sahip olan ve bu sayede anakart üzerinde sadece tek bir slot işgal eden ekran kartı AMD-ATi'nin Juniper XT GPU'sundan güç alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartında, görüntü aktarımı için DVI, DisplayPort ve HDMI konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisini de destekleyen ekran kartı, yurt dışında 150$ civarındaki fiyatıyla satışa sunuldu.