Nvidia'dan ters köşe: MediaTek ortaklığı oyun PC'lerine geliyor

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Tam Boyutta Gör Nvidia ve MediaTek’in üzerinde çalıştığı ARM tabanlı yeni nesil PC çipi hakkında önemli detaylar ortaya çıktı. Uzun süredir konuşulan iş birliği, masaüstü yerine mobil oyuncu dizüstülerini hedefleyen bir APU formuna dönüşmüş olabilir. Sızan bilgilere göre yonga, performans açısından RTX 4070 mobil seviyesine yaklaşacak ve DLSS gibi Nvidia teknolojileriyle desteklenecek.

Intel ve AMD'ye rakip olacak

Aktarıldığı kadarıyla Nvidia ve MediaTek ortaklığıyla geliştirilen yeni APU, Blackwell mimarisine dayanan entegre grafik birimi ve 65W–80W aralığında TDP ile sunulacak. Bu da en yakın rakibi, AMD'nin 120W Strix Halo serisinden daha verimli olacağı anlamına geliyor. Şu an için detaylar sınırlı olsa da, erken söylentiler ilk lansmanın Alienware ile yapılacağı yönünde. Ancak ilerleyen dönemlerde el konsolu ve taşınabilir sistemlerde boy gösterebilir.

Kaçıranlar için MediaTek’in kompakt yonga tasarımlarındaki uzmanlığı, Nvidia’nın grafik tarafındaki liderliğiyle birleşince ortaya hem teknik hem de pazarlama açısından güçlü bir alternatif çıkıyor. Ancak rekabetin yoğun olduğu mobil APU segmentinde AMD'nin oldukça güçlü olduğunu söyleyelim. Buna rağmen ARM tabanlı mimariyle gelen yenilikler, performans-vat dengesinde fark yaratabilir.

Nvidia oyuncuları üzecek 2 gün önce eklendi

Yeni APU'nun 2025’in son çeyreğinde ya da 2026 başlarında tanıtılması bekleniyor. Bu da Nvidia'yı, CES 2024'te lanse edilen AMD Strix Halo ile aynı zaman diliminde rekabete sokacak. Şu an için platformun ne kadar başarılığı olacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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