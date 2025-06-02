Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte Mayıs 2025'in en popüler donanımları

En popüler ekran kartı RTX 3060
Steam'in Mayıs ayında topladığı bilgilere göre Nvidia, ekran kartı pazarındaki baskın konumunu sürdürürken, RTX 3060 masaüstü modelinin liderliği devam ediyor. Ancak bazı yeni nesil kartlar önceki aylara kıyasla ivme kaybetmiş durumda. Buna göre listenin ikinci sırasına RTX 4060 mobil, üçüncü sırasına ise RTX 4060 yerleşti. Mayıs 2025 itibarıyla Steam kullanıcılarının en çok kullandığı ekran kartları şöyle:
- NVIDIA GeForce RTX 3060 – %4.73 (+0.01)
- NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU – %4.65 (-0.34)
- NVIDIA GeForce RTX 4060 – %4.44 (-0.07)
- NVIDIA GeForce GTX 1650 – %3.47 (-0.04)
- NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti – %3.11 (-0.14)
- NVIDIA GeForce RTX 3050 – %3.09 (-0.03)
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti – %2.79 (-0.13)
- NVIDIA GeForce RTX 3070 – %2.65 (-0.03)
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU – %2.52 (-0.20)
- NVIDIA GeForce RTX 2060 – %2.44 (+0.01)
- NVIDIA GeForce RTX 4070 – %2.43 (+0.00)
- NVIDIA GeForce GTX 1060 – %2.24 (-0.10)
Detaylara inecek olursak RTX 4060 mobil, önceki aya göre %0.34 oranında düşüş yaşarken, RTX 3060 Ti ve RTX 4060 Ti modellerinde de gerileme var. Buna karşılık RTX 2060 gibi eski modellerin yeniden küçük de olsa yükselişe geçtiği görülüyor. RTX 4070 ise sabit kalmaya devam ediyor.
Intel kan kaybetmeye devam ediyor
AMD işlemciler uzun süredir yükseliş trendinde ilerlerken, Intel tarafında yılın başından bu yana düzenli bir düşüş sürüyor. Mayıs ayında Intel %0.81 oranında kullanıcı kaybederken, AMD aynı dönemde %0.80’lik artış gösterdi. Ancak genel tabloda, Intel'in %60.44, AMD'nin ise %39.48 paya sahip olduğunu söyleyelim.
- Intel (GenuineIntel) – %60.44 (-0.81)
- AMD (AuthenticAMD) – %39.48 (+0.80)
- Microsoft (MicrosoftXTA) – %0.08 (+0.01)
Windows 11 yükselişte
Microsoft’un Windows 11’i yaygınlaştırma çabaları nihayet sonuç vermeye başlıyor. Windows 11, Mayıs ayında %0.90’lık artışla %61 barajını aşarken, Windows 10 kullanımı büyük oranda gerilemiş durumda. Öyle ki %40'lık seviyenin altına geriledi. Windows 7 gibi eski sürümlerde ise küçük değişiklikler dışında kayda değer bir hareket yok.
- Windows 11 64-bit – %61.08 (+0.90)
- Windows 10 64-bit – %38.76 (-0.88)
- Windows 7 64-bit – %0.12 (+0.00)
- Diğer – %0.05 (-0.01)
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!