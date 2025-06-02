Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte Mayıs 2025'in en popüler donanımları

    Oyuncuların en büyük kalesi Steam, her ay yayınlanan Steam Donanım Anketi'nin Mayıs 2025 verilerini paylaştı. Bu ay Windows 11 yükselişte, Intel ise gerilemeye devam ediyor.

    Steam Donanım Anketi açıklandı: Mayıs 2025'in en popüler GPU'ları Tam Boyutta Gör
    PC oyunculuğunun merkezinde yer alan Steam, her ay olduğu gibi Mayıs 2025 Donanım ve Yazılım Anketi verilerini yayınladı. Steam kullanıcılarının donanım tercihlerine göre belirlenen veriler, işletim sistemlerinden işlemciye ve ekran kartlarına kadar farklı alanlardaki rekabetin seyrini ortaya koyuyor. İşte Mayıs 2025 anket sonuçları:

    En popüler ekran kartı RTX 3060

    Steam'in Mayıs ayında topladığı bilgilere göre Nvidia, ekran kartı pazarındaki baskın konumunu sürdürürken, RTX 3060 masaüstü modelinin liderliği devam ediyor. Ancak bazı yeni nesil kartlar önceki aylara kıyasla ivme kaybetmiş durumda. Buna göre listenin ikinci sırasına RTX 4060 mobil, üçüncü sırasına ise RTX 4060 yerleşti. Mayıs 2025 itibarıyla Steam kullanıcılarının en çok kullandığı ekran kartları şöyle:

    • NVIDIA GeForce RTX 3060 – %4.73 (+0.01)
    • NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU – %4.65 (-0.34)
    • NVIDIA GeForce RTX 4060 – %4.44 (-0.07)
    • NVIDIA GeForce GTX 1650 – %3.47 (-0.04)
    • NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti – %3.11 (-0.14)
    • NVIDIA GeForce RTX 3050 – %3.09 (-0.03)
    • NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti – %2.79 (-0.13)
    • NVIDIA GeForce RTX 3070 – %2.65 (-0.03)
    • NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU – %2.52 (-0.20)
    • NVIDIA GeForce RTX 2060 – %2.44 (+0.01)
    • NVIDIA GeForce RTX 4070 – %2.43 (+0.00)
    • NVIDIA GeForce GTX 1060 – %2.24 (-0.10)

    Detaylara inecek olursak RTX 4060 mobil, önceki aya göre %0.34 oranında düşüş yaşarken, RTX 3060 Ti ve RTX 4060 Ti modellerinde de gerileme var. Buna karşılık RTX 2060 gibi eski modellerin yeniden küçük de olsa yükselişe geçtiği görülüyor. RTX 4070 ise sabit kalmaya devam ediyor.

    Intel kan kaybetmeye devam ediyor

    AMD işlemciler uzun süredir yükseliş trendinde ilerlerken, Intel tarafında yılın başından bu yana düzenli bir düşüş sürüyor. Mayıs ayında Intel %0.81 oranında kullanıcı kaybederken, AMD aynı dönemde %0.80’lik artış gösterdi. Ancak genel tabloda, Intel'in %60.44, AMD'nin ise %39.48 paya sahip olduğunu söyleyelim.

    • Intel (GenuineIntel) – %60.44 (-0.81)
    • AMD (AuthenticAMD) – %39.48 (+0.80)
    • Microsoft (MicrosoftXTA) – %0.08 (+0.01)

    Windows 11 yükselişte

    Microsoft’un Windows 11’i yaygınlaştırma çabaları nihayet sonuç vermeye başlıyor. Windows 11, Mayıs ayında %0.90’lık artışla %61 barajını aşarken, Windows 10 kullanımı büyük oranda gerilemiş durumda. Öyle ki %40'lık seviyenin altına geriledi. Windows 7 gibi eski sürümlerde ise küçük değişiklikler dışında kayda değer bir hareket yok.

    • Windows 11 64-bit – %61.08 (+0.90)
    • Windows 10 64-bit – %38.76 (-0.88)
    • Windows 7 64-bit – %0.12 (+0.00)
    • Diğer – %0.05 (-0.01)
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ssangyong torres yorum yeni fren balata alışma süresi ankara/beytepe jandarma eğitim komutanliği nasıl bir yer doom 2016 türkçe yama starlink türkiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 20 Pro
    Tecno Spark 20 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum