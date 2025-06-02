Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte Mayıs 2025'in en popüler donanımları

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Tam Boyutta Gör PC oyunculuğunun merkezinde yer alan Steam, her ay olduğu gibi Mayıs 2025 Donanım ve Yazılım Anketi verilerini yayınladı. Steam kullanıcılarının donanım tercihlerine göre belirlenen veriler, işletim sistemlerinden işlemciye ve ekran kartlarına kadar farklı alanlardaki rekabetin seyrini ortaya koyuyor. İşte Mayıs 2025 anket sonuçları:

En popüler ekran kartı RTX 3060

Steam'in Mayıs ayında topladığı bilgilere göre Nvidia, ekran kartı pazarındaki baskın konumunu sürdürürken, RTX 3060 masaüstü modelinin liderliği devam ediyor. Ancak bazı yeni nesil kartlar önceki aylara kıyasla ivme kaybetmiş durumda. Buna göre listenin ikinci sırasına RTX 4060 mobil, üçüncü sırasına ise RTX 4060 yerleşti. Mayıs 2025 itibarıyla Steam kullanıcılarının en çok kullandığı ekran kartları şöyle:

NVIDIA GeForce RTX 3060 – %4.73 (+0.01)

– %4.73 (+0.01) NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU – %4.65 (-0.34)

– %4.65 (-0.34) NVIDIA GeForce RTX 4060 – %4.44 (-0.07)

– %4.44 (-0.07) NVIDIA GeForce GTX 1650 – %3.47 (-0.04)

– %3.47 (-0.04) NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti – %3.11 (-0.14)

– %3.11 (-0.14) NVIDIA GeForce RTX 3050 – %3.09 (-0.03)

– %3.09 (-0.03) NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti – %2.79 (-0.13)

– %2.79 (-0.13) NVIDIA GeForce RTX 3070 – %2.65 (-0.03)

– %2.65 (-0.03) NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU – %2.52 (-0.20)

– %2.52 (-0.20) NVIDIA GeForce RTX 2060 – %2.44 (+0.01)

– %2.44 (+0.01) NVIDIA GeForce RTX 4070 – %2.43 (+0.00)

– %2.43 (+0.00) NVIDIA GeForce GTX 1060 – %2.24 (-0.10)

Detaylara inecek olursak RTX 4060 mobil, önceki aya göre %0.34 oranında düşüş yaşarken, RTX 3060 Ti ve RTX 4060 Ti modellerinde de gerileme var. Buna karşılık RTX 2060 gibi eski modellerin yeniden küçük de olsa yükselişe geçtiği görülüyor. RTX 4070 ise sabit kalmaya devam ediyor.

Intel kan kaybetmeye devam ediyor

AMD işlemciler uzun süredir yükseliş trendinde ilerlerken, Intel tarafında yılın başından bu yana düzenli bir düşüş sürüyor. Mayıs ayında Intel %0.81 oranında kullanıcı kaybederken, AMD aynı dönemde %0.80’lik artış gösterdi. Ancak genel tabloda, Intel'in %60.44, AMD'nin ise %39.48 paya sahip olduğunu söyleyelim.

Intel (GenuineIntel) – %60.44 (-0.81)

– %60.44 (-0.81) AMD (AuthenticAMD) – %39.48 (+0.80)

– %39.48 (+0.80) Microsoft (MicrosoftXTA) – %0.08 (+0.01)

Windows 11 yükselişte

Microsoft’un Windows 11’i yaygınlaştırma çabaları nihayet sonuç vermeye başlıyor. Windows 11, Mayıs ayında %0.90’lık artışla %61 barajını aşarken, Windows 10 kullanımı büyük oranda gerilemiş durumda. Öyle ki %40'lık seviyenin altına geriledi. Windows 7 gibi eski sürümlerde ise küçük değişiklikler dışında kayda değer bir hareket yok.

Windows 11 64-bit – %61.08 (+0.90)

– %61.08 (+0.90) W indows 10 64-bit – %38.76 (-0.88)

– %38.76 (-0.88) Windows 7 64-bit – %0.12 (+0.00)

– %0.12 (+0.00) Diğer – %0.05 (-0.01)

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Steam Donanım Anketi açıklandı: Mayıs 2025'in en popüler GPU'ları

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